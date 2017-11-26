



President.gov.ua Порошенко принимает посла Ватикана

Киев выступил с инициативой провести переговоры с Ватиканом о возможности подписания конкордата. Об этом украинскому греко-католическому порталу Credo рассказал сотрудник Теологического института имени святого Иосифа Бильчевского в Брюховичах отец-францисканец Станислав Кава. Он заявил следующее: «Теперь уже могу сказать, что государство выступило с инициативой подписания конкордата, и уже утвержден состав комиссии, в которую войдут представители государства и Католической церкви западного и восточного обрядов, а также представители, министерства иностранных дел Украины. Процесс согласования может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет — все будет зависеть от того, насколько оперативно станет работать комиссия. Но должен отметить, что и с момента ратификации соглашения до момента его подписания может пройти несколько лет, как это было в Польше».

Как напоминает издание, конкордат — это международный договор между главой страны и папой Римским как предстоятелем Католической церкви. Конкордат регулирует правовое положение Католической церкви в данном государстве, а также отношения этого государства со Святым престолом. Конкордат обеспечивает свободу религии, регулирует вопросы церковной собственности и признании таинства брака в храме (то есть венчанные в храме не должны уже в обязательном порядке идти в загс). Конкордат гарантирует, что власть не будет влиять на назначение епископов. В отношении всего перечисленного у Киева вряд ли будут проблемы с Ватиканом (скажем, зуд по части влияния на назначение епископов у украинских политиков возникает только в связи с Украинской православной церковью Московского патриархата), за исключением вопроса церковной собственности, который давно уже омрачает отношения между украинскими униатами и католиками латинского обряда.

Konstantin Brizhnichenko Костёл Святого Николая в Киеве

До недавнего времени выплескивающиеся на публику разногласия затрагивали преимущественно служителей двух Церквей. Напомним, что в октябре сего года говорил в интервью российскому католическому порталу Gaudete глава Конференции католического епископата Украины архиепископ Львовский Мечислав Мокшицкий:

«После Второй мировой войны, когда на этих землях (Западная Украина — С.С.) установилась коммунистическая власть, она ликвидировала католическую жизнь. Были полностью уничтожены структуры и Украинской греко-католической церкви и, по большей части, тоже самое произошло с Римско-католической церковью. Отбирали храмы, отдавая их под кинотеатры, театры, органные залы, а чаще под склады удобрений или коровники. Но когда Украина получила независимость, в демократическом государстве поступили подобным же образом. Власть, получив в управление эти храмы, не вернула их прежним собственникам, но отдала их опять в руки других. Нам больно, что нынешняя украинская власть поступила также, как поступили коммунисты. Те забрали греко-католические церкви и отдали их православным, а теперь демократические власти в демократической стране отдали римско-католические церкви в руки других, незаконных владельцев. В советские времена у нас здесь забрали 126 церквей. В самом Львове нынешняя демократическая власть незаконно отдала греко-католикам 23 наших храма, несколько церквей православным и даже протестантам. В то время как римско-католической общине не вернули ни одной церкви!

Другие церковные общины, в основном греко-католические, приняли наши храмы, даже не спрашивая нас о согласии. Они не имели морального права этого сделать. Теперь они молятся в незаконно присвоенных храмах, можно сказать, украденных у другой общины… Все имущество принадлежит именно Церкви, будь то Римско-католической, будь Греко-католической. Каждая из них имеет право на свое имущество. Это одинаково везде, что в Польше, что в Германии, что в Италии. Вне зависимости от национальности верующих — это собственность Церкви, в данном случае Римско-Католической Церкви. Нам говорят, что «когда тут всем владели поляки — было польское, теперь нет поляков — стало украинским». Неправда. Это была и есть собственность Римско-католической церкви. От наших церковных зданий мы не отказываемся и на них по-прежнему претендуем. И будем постоянно напоминать о своем праве на них. Хотя, вероятно, не все здания будут нам необходимы. Но в рамках сотрудничества или в знак доброй воли мы можем передать их в пользование греко-католиков. Морально-имущественные вопросы должны быть решены. Потому что наши верующие не понимают, как мы учим уважать чужую собственность, соблюдать заповеди Божии, а особенно заповедь «не укради», а поступаем иным образом. Мы, иерархи, должны показывать пример».

Но хотя архиепископ Мокшицкий справедливо и замечает о ложности подхода «когда тут всем владели поляки — было польское, теперь нет поляков — стало украинским», он на Львовщине имел место быть. Более того, в таком контексте проблему латинских костелов воспринимали не только на Украине, но и в соседней Польше. Организации выходцев из бывших Восточных Кресов неоднократно призывали Варшаву вмешаться на правительственном уровне, что неизбежно переводило бы вопрос из разряда внутрицерковного в межгосударственный и, пожалуй, даже в межнациональной. Польские власти долго крепились, но в конце концов не выдержали. После визита министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского во Львов в начале ноября сего года, на сайте польского МИД было заявлено: «Польша с удивлением отмечает, что спустя столько лет после падения коммунизма католические костелы во Львове по-прежнему функционируют в качестве концертных залов».

Aeou Бывший костёл иезуитов во Львове

На некоторые польские издания эти «дипломатические фразы», впрочем, не произвели впечатления, и министерство иностранных дел получило очередную порцию острой критики в связи с пренебрежением интересами польской среды на Львовщине на фоне оказываемой Варшавой помощи властям Украины и местному самоуправлению. Не исключено, что требования удовлетворить претензии латинских католиков в полной мере будут также сопровождаться и требованиями удовлетворить в полной мере претензии кресовяков. Иначе говоря, проблема церковной реституции хотя бы на уровне публичной риторики может оказаться завязанной в «пакетное соглашение» (хотя это не в интересах Ватикана). Что в ответ может сделать Киев? Например, согласиться частично вернуть занятые ныне греко-католиками или светскими властями костелы, но не напрямую «полякам», а Святому престолу, щелкнув тем самым в очередной раз по носу Варшаву.