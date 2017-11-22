Выступая на Общероссийском гражданском форуме, мэр Москвы Сергей Собянин в афористической форме выразил свою социальную, экономическую и политическую программу, которая явно исходит из принципов минимизации социальных обязательств государства, рассматривает граждан исключительно с точки зрения их положения в производстве, а в науке уже получила нередко скандальное имя олигархического «либертарианства». Программа звучит так:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

«У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции, с учетом новых технологий производительности на селе, по большому счету, не нужны. Это либо чиновники, либо социальные работники, либо еще кто-то».

В переводе на язык обязательств государства и государственного деятеля, каковым является С. Собянин, это означает отказ государства от исполнения государственных функций вне производства, а именно в управлении, здравоохранении, создании и поддержании инфраструктуры, отдыхе, образовании, культуре, науке, защите закона и правопорядка. И главное — это значит, что для Собянина существуют только работники на производстве и не существуют военные, полицейские, несовершеннолетние граждане России, больные, инвалиды, студенты и пенсионеры, которые непосредственно на производстве не заняты.

Это, очевидно, значит, что у Собянина нет, не было и не будет семьи, родителей и детей, а сам Собянин никогда не был ребёнком, никогда не болел, никогда не будет стариком и будет жить вечно, руководя производством. Это значит, что все люди, которые не служат производственным интересам, — для него «лишние». Можно было бы назвать это крайним невежеством и цинизмом, но это ещё более страшное событие для государственного деятеля высшего уровня — это крайняя глупость.

Вот так, на проекте личной судьбы прожектёров, всегда ломаются все их утопии, даже если сами прожектёры отводят себе во главе этих утопий место всевластного мэра Москвы, премьера или президента России, чьи кресла давно примеряет к своему телу Собянин, безответственно рассуждая не только о хозяйстве Москвы, но и о судьбе России. Она, к счастью, ему не принадлежит. И ему, к счастью, ещё придётся ощутить на себе лично судьбу «лишнего человека вне производства».