



Мечеть. Турция

Согласно сообщению CNN Turk, Анкара, Москва и Тегеран сели за стол переговоров в Сочи, чтобы обсудить будущее Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани по окончанию саммита сделали крайне важные заявления. Перед началом трехсторонней встречи президент Эрдоган и президент Ирана Рухани встретились с глазу на глаз в сочинском санатории. После проведения фото‑ и видеосъемки для прессы главы государств удалились, чтобы пообщаться при закрытых дверях. Сразу после окончания этой встречи Эрдоган, Путин и Рухани сели за стол переговоров. В начале саммита президент России подчеркнул, что Москва, Тегеран и Анкара прилагают все усилия по предотвращению распада Сирии. «Мы подошли к новому этапу политического перемирия в Сирии. Нам предстоит обсудить дальнейшие шаги по вопросу продолжения политического процесса. Мы предусматриваем широкий межсирийский диалог с участием всех без исключения этнических и конфессиональных групп населения», — отметил Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган

Заявления США по С-400

Как сообщает информационный портал Sputnik, заместитель секретаря ВВС США Хейди Грант заявил, что в случае приобретения у России систем противоракетной обороны С-400 Турции будет ограничен доступ к технологиям НАТО, например, бомбардировщикам 5-го поколения F-35. Схожая новость была опубликована в American Washington Post. В этой статье рассматривается вопрос, будут ли США применять санкции против Анкары после заявления о покупке С-400 у русских. Публикация Джоша Роджина имеет заголовок «Последует ли Трамп закону и наложит ли санкции на Турцию»? Автор отмечает, что «в соответствии с законом о санкциях против России, который был принят Конгрессом и подписан президентом Трампом, за ведение бизнеса с запрещенной российской компанией администрации следует ввести санкции против Турции и прекратить продажу американского оружия в эту страну». Министр обороны США Джим Мэттис, несмотря на возможные санкции, пытается продвигать сотрудничество по вопросам обороны между США и Турцией. Напомнив, что 8 ноября Мэттис встретился в Брюсселе с министром обороны Турции Нуреттином Джаникли, Роджин добавил: «Министр, похоже, проигнорировал покупку Турцией у России систем ПВО».

Главный советник: Давайте выйдем из враждебного НАТО, порвем с ними все отношения

Как пишет газета Sözcü, главный советник турецкого президента Ялчин Топчу высказался за пересмотр отношений Турции и НАТО. «За всеми потрясениями и зависимостью нашего оборонного сектора стоит НАТО. Пришло время пересмотреть наши отношения с альянсом», — заявил он. Напомнив, что организаторы учений НАТО разместили фотографию основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и президента Эрдогана на стенде с «врагами», Топчу отметил следующее: «В НАТО поступили низко, подло и позорно, использовав фотографию Ататюрка и имя Эрдогана во время своих учений. Это является проявлением враждебного отношения по отношению к нашей стране, которая сейчас в геополитическом и геостратегическом плане находится под постоянным давлением и нападками, и к нашему президенту, избранному 52% голосов. Это бесстыдное и бессовестное поведение заставляет весь великий турецкий народ задуматься о нашем присутствии в НАТО. Это вопрос 2019 года. Мы как представители нации займем еще более четкую, чем всегда, позицию рядом с нашим президентом для того, чтобы вот такие грязные бесстыдные нападения не бросали тень на будущее нашей страны».

Mil.ru ЗРК С-400

The Washington Post: Эрдоган прибегнул к вранью

В статье, опубликованной в одной из самых значимых американских газет The Washington Post, утверждается, что президент Турции прибегнул к вранью, обвинив американского эксперта Генри Барки. В отношении последнего был выдан ордер на арест в Турции, дабы пойти на компромисс с Соединенными Штатами. Сообщается, что прокуратурой Стамбула было принято решение об аресте Барки по обвинению в «участии в волнениях в Гези, международной поддержке событий 17—25 декабря и участии в попытке государственного переворота 15 июля». Автор издания Джексон Диль в своей статье предположил, что тактика президента Эрдогана, направлена на создание «ложных новостей» в отношении политических оппонентов и схожа с тактикой президента США Дональда Трампа. «Когда я спросил премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма во время его визита в Вашингтон, верит ли он в то, что Барки управлял попыткой государственного переворота, тот ответил, что не знает, а также добавил, что не располагает информацией по поводу этих предположений», — написал Диль в своей статье.

Визовый кризис с США подходит к концу?

После того, как 6 ноября турецкие граждане на ограниченной основе начали подавать свои заявки на получение визы в Соединенные Штаты Америки, так называемый «визовый кризис» пошел на спад. Согласно новости Джана Джошкуна с канала Halk TV, генеральное консульство США в Стамбуле постепенно возвращается к обычному визовому оформлению. Выяснилось, что уже более 500 человек записались на подачу документов в генеральном консульстве США в Сарыере. Вместе с этим с 6 ноября США расширили выдачу студенческих и медицинских виз. 6 ноября посольство США в Анкаре объявило, что все неиммиграционные визовые службы в Анкаре и Стамбуле возобновили свою работу в ограниченном режиме. В приоритете находятся лица, подававшие заявки на получение студенческой визы и визы, выдающейся по неотложным медицинским показаниям.

Чистка коснулась половины турецких Вооруженных сил… «Охота на ведьм» продолжается

По данным телеканала CNN Türk, министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли, выступая в парламенте, сделал заявление об отставках в турецких вооруженных силах после событий 15 июля 2016 года. «После попытки государственного переворота было уволено 8570 служащих турецких вооруженных сил, 4630 из которых являются офицерами, а 150 — генералами (40% от общего числа генералов турецкой армии)», — отметил Джаникли. В дополнение ко всему этому, на прошедшей неделе была проведена операция в 26 городах провинций Амасья и Мугла. 88 военных были задержаны. 25 служащих турецкой армии были взяты под стражу во время операций в 9 городах провинции Агры и на Северном Кипре. «Охота на ведьм» в провинции Агры закончилась ордером на арест 3 уволенных и 29 действующих офицеров армии, среди которых находились полковники, майоры, капитаны, старшие лейтенанты, лейтенанты и старшины. Государственная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест 42 сотрудников Университета Мармара, занятых на академических, административных и общественных постах. Во время операций в пяти городах округа Стамбул было арестовано 22 человека. В рабочих кабинетах 22 действующих сотрудников Университета Мармара проводятся обыски. Главная прокуратура Анкары вынесла решение о задержании 107 отстраненных с должностей преподавателей из Анкары и других городов провинции.

Арест

29 человек в Египте были арестованы за «шпионаж от имени Турции»

Египетские прокуроры вынесли решение об аресте сроком в две недели по обвинению в шпионаже от имени Турции в отношении 29 человек, подозреваемых в принадлежности к «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Прокуратура утверждает, что 29 подозреваемых незаконно помогали людям в Египте совершать международные звонки посредством турецких серверов. В объяснении прокуратуры значится, что подозреваемые обвиняются в прослушивании этих звонков с целью получения информации о ситуации в Египте и передаче данных турецкой разведке. Доходы, полученные за осуществление звонков, предположительно были потрачены на создание медиаплатформ за пределами Египта, где будут распространяться слухи и ложные новости с целью провоцирования египтян против правительства. Гражданство подсудимых, обвиняемых в отмывании денег и нелицензированной торговле валютой, остается неизвестным.

Крупная операция в отделении ПСР по Стамбулу

Согласно информации, предоставленной порталом İnternethaber.com, после ушедших в отставку мэров крупных городов наступил черед представителей Партии справедливости и развития (ПСР) в Стамбуле. Вслед за главой отделения Селимом Темурджи со своих постов уйдет еще 39 руководителей партии в разных городах. Кроме того, ПСР начала расследование по делам трех губернаторов. Ранее мэры важнейших турецких городов были отстранены от своих обязанностей. Президент Эрдоган со словами «тот, кто сможет завоевать Стамбул, завоюет и всю Турцию» лично следит за решением вопроса о новой партийной администрации Стамбула. Операция, которая начнется в начале нового года с замены мэра Стамбула, продолжится на уровне руководителей других городов и провинций. Точная дата конгресса ПСР в Стамбуле еще неизвестна, она будет определена по окончанию проведения конгрессов в провинциях.

Волнующее ПСР и Эрдогана дело Зарраба

Начиная с лета и по сегодняшний день одной из самых обсуждаемых тем в турецкой прессе является дело осужденного в США бизнесмена иранского происхождения Резы Зарраба. В Турции Зарраба признали виновным в мошенничестве, а в США он находится в тюрьме за нарушение эмбарго, наложенного США на Иран… Зарраб предстанет перед судом присяжных в Нью-Йорке 4 декабря. ПСР внимательно следит за развитием этого дела, в процессе которого был арестован заместитель генерального директора государственного банка Турции Halkbank Хакан Атилла, был выдан ордер на арест бывшего министра Зафера Чаглаяна, а имя супруги турецкого президента Эмине Эрдоган мелькало в документах следствия. Интерес дошел до того, что турецкая сторона направила ноту Соединенным Штатам с вопросом об обеспечении безопасности Зарраба, который якобы был отпущен на свободу после признания. Однако Зарраба судят в США только за нарушение санкций в отношении Ирана.

Журналист Камиль Маман опроверг тот факт, что эмбарго было нарушено в интересах Турции. Он поделился своим мнением о функционировании воображаемой системы экспорта во время участия в передаче «30 минут» на канале Bir TV. Система покупки природного газа, разработанная совместно с Заррабом, также работает и в отношении приобретения нефтепродуктов. Как свидетельствуют документы расследования по делу об организации Selam, посредником выступал глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан. Маман также обращает внимание на выявленные США в процессе расследования банковские операции и напоминает о важных для суда аудиозаписях, содержащих информацию в отношении участия в деле Эрдогана. Журналист считает, что по окончанию дела Турцию ждут возможные санкции, которые поставят турецкий народ в очень трудное положение. По данным Bloomberg News, голосовые записи и другие документы, представленные суду, могут доказать тот факт, что Зарраб потребовал поддержки от Эрдогана, а правительство Турции покровительствовало бизнесмену.

U.S. Department of Defence Хакан Фидан

«Реза Зарраб точно выступит с признанием и не будет принимать участие в судебном заседании»

Адвокат Джахит Акбулут, имеющий отношение к этому делу, принял участие в программе на радио RS FM новостного агентства Sputnik. Внимательно следящий за развитием дела и лично встречавшийся с Заррабом Акбулут заявил о том, что можно с уверенностью говорить о сотрудничестве Зарраба с прокуратурой, а также отметил, что Зарраб не будет присутствовать на судебном слушании. В дополнение к заявлениям в отношении Резы Зарабба Акбулут также указал на возможность сотрудничества с прокуратурой находящегося под стражей Атиллы. «Если оценивать развитие событий, можно прийти к выводу, что в судебном заседании примет участие только управляющий банком Halkbank. Во время предыдущих слушаний в списках ответчиков значились и другие обвиняемые. Теперь там присутствует только имя Атиллы. Исходя из этого, можно с точностью заявить о том, что Реза Зарраб пошел на сделку с прокуратурой», — отметил Акбулут. Журналист газеты BirGün, депутат Народно-республиканской партии (НРП) Фикри Саглар в своем материале заявил, что если «кассеты по делу 17/25 декабря» будут признаны в качестве доказательств американским судом, а Реза Зарраб выступит с признанием, Эрдоган и вся Турция столкнутся с серьезной опасностью. Саглар даже не исключил возможности ареста турецкого президента.

Американские СМИ: Зарраб признался, теперь дело за показаниями по поводу Флинна

Согласно американской телекомпании NBC, «прокуратура может запросить у Зарраба информацию о связях между правительством Турции и экс-советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном. Вероятно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпринял немало усилий для предотвращения подобного развития событий». Отмечается, что Зарраб был выпущен из тюрьмы и начал вести переговоры с прокуратурой. По словам журналистов Тома Винтера и Джулии Эйнсли, «в 2016 году Эрдоган попросил вице-президента США Джо Байдена закрыть дело Зарбаба и отстранить от должности занимающегося расследованием главного прокурора Преета Бхарару. Как сообщает источник, располагающий информацией по этому делу, Байден отклонил эти прошения». Авторы статьи напомнили о том, что после избрания Дональда Трампа на пост президента США прокурор Бхарара был снят со своего поста.

Ходят слухи о том, что Halkbank закрывается

В ответ на предстоящее принятие решения по делу Резы Зарраба и бывшего заместителя директора банка Halk Bank Хакана Атиллы Турция подвергла свою банковскую систему серьезным изменениям. В Положение, опубликованное 16 ноября, были внесены поправки, дающие возможность банку в процессе передачи восстановиться заново, избежав расформирования.

Крупнейшая продажа акций иностранцами за последние годы

Согласно докладу под названием «Режим чрезвычайного положения, мир бизнеса и потери Турции», регулирование экономики с помощью законодательства, кроме того, что требует режим чрезвычайного положения, создает риск и неопределенность для отечественных и иностранных компаний. Это является причиной замедления и приостановки инвестирования. Конфискация многих компаний вызвала беспокойство у инвесторов. В отчете, подготовленном НРП, сообщается, что с момента введения режима чрезвычайного положения 1020 компаний были переданы под руководство Фонда страхования сберегательных депозитов Турции. Компании, занимающиеся импортом из Турции, переключились на другие страны. Исполнительные директора международных компаний и руководители высшего уровня перестали приезжать в страну, а европейские туристы и организаторы конгрессов предпочли Турции другие страны. На прошлой неделе иностранные инвесторы осуществили продажи на рынке акций и облигаций. Общий объем продаж составил более 1 миллиарда долларов, а продажа акций стала самой крупной за последние 2,5 года. По данным Центрального банка Турецкой Республики, портфель государственных долговых ценных бумаг (DİBS — государственные займы / казначейские векселя), принадлежащих гражданам, проживающим за границей, за неделю с 6 по 10 ноября сократился на 532,6 миллиона долларов по сравнению с предыдущей неделей без учета изменения рыночных цен и валютного курса. Портфель акций лиц, проживающих за пределами Турции, за тот же период сократился ровно на 513,6 миллионов долларов. Внешний долг увеличился: с августа 2016 года по август 2017 года задолженность центрального правительства увеличилась на 108 миллиардов лир, достигнув отметки в 820,4 миллиардов, а внешний долг с конца второго квартала вырос на 13 миллиардов долларов, составив в сумме 432,3 миллиарда долларов США. Впервые с 2003 года отношение внешнего долга к ВВП превысило 50%, достигнув уровня в 51,8%. За один год чистый внешний долг Турции увеличился на 23 миллиарда, составив в сумме 283,1 миллиарда долларов.