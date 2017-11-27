



Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак и Крым

В споре всегда теряется совесть.

Публиций Сир

На российском политическом небосклоне восходит новая звезда. Кому-то это может не нравиться по тем или иным причинам, кто-то в восторге, но игнорировать её стремительный восход сложно. Конечно, невозможно поверить в то, что Ксения Собчак придет к власти через выборы весной 2018 года. Но сейчас, осенью 2017-го, она заявила о себе как о новом игроке на давно устоявшемся рынке. И мне хочется разобраться, что же это за игрок. Что за человек способен вынырнуть из мутных либеральных течений на поверхность публичной политики, чтобы отстоять коллективные взгляды «несистемной оппозиции».

В какую игру играет Собчак? На каком поле? И с кем? — вот основные вопросы, которые бурно обсуждались после её заявления о выдвижении. Сейчас не время и не место делать далекоидущие выводы и перечислять все нюансы этих гипотез. Ясно, что в своей сути они сводятся к бинарной оппозиции хорошая/плохая, а по содержанию зависят от конкретных взглядов говорящего. Так, если говорящий придерживается того, что в России принято называть «либеральными взглядами», а Собчак кажется ему «плохой», — он считает, что она «кремлевский проект». Если же такому человеку она кажется хорошей, то он либо разделяет её риторику, либо воспринимает её как что-то вроде версии «кандидата» Н. только без Y-хромосомы.

Мне же больше интересно, что за человек «кандидат против всех» Ксения Анатольевна Собчак. Что она думает? Каковы её взгляды? Где она собирается оказаться после весны 2018 года, как собирается вести кампанию до этого момента? Тем более, что адресуется она к 35-летним людям, «современному активному поколению самостоятельно зарабатывающему себе на жизнь», ну я вроде как подхожу под описание. Интересно же что за политик представляет наше поколение.

Дело в том, что гипотезы и недостаточно аргументированные умозаключения, на которых потом строится здание политической риторики, — это то, чего в нашей жизни хватает с избытком. Достаточно вспомнить буквально любое «разоблачение» блогера Н. или посмотреть программы с «расследованиями» на федеральных или кабельно-интернетных телеканалах, и мы увидим постоянные передергивания, подмену фактов и выводы на уровне «всем же понятно, что». Хочется, наконец, обратиться к фактам. И вот — факты у нас перед глазами.

Предпредвыборная кампания не может проходить в информационном вакууме. Попытаемся по реальным действиям протокандидата понять что-то важное про нее. И уже понимая это — разобраться, какая же игра, где и с кем ведется. Все карты на стол, так сказать.

Уверен, что многочисленные ошибки, и ляпы протокандидата Ксении многократно поднимут на смех и разберут какие-то другие люди. Так уж устроена наша современная медиа среда, что форма в ней намного важнее содержания. Но содержание-то остается важным? Вот и посмотрим, каково оно за всей этой мишурой из планов «разогнать Госдуму» и приходить к избирателям, как в «общественный сортир по нужде».

Цитата из видео интервью Собчак Юрию Дудю на youtube Гипотетический первый указ Ксении Собчак как президента РФ

Из публичной телевстречи с Соловьевым (называть этот ор «беседой» или «интервью» язык не поворачивается), можно было узнать, что у протокандидата на данный момент:

нет программы и способа её хотя бы как-то внятно описать;

нет определенности в том, кто её друзья (так хороший или плохой Явлинский?);

нет электората: протокандидат в президенты целой России говорит, что на сайте зарегистрировалось примерно 30 000 (на самом деле чуть меньше 50 000) сторонников. Это через месяц-то.

есть пластиковые браслеты в цветах украинского флага;

есть похвальная в некоторых кругах способность говорить, что собиралась, вне зависимости от того, что её спрашивают и о чем вообще разговор.

Чтобы уловить этот скромный список, нужно было выдержать много крика. Наше телевидение вообще — это много крика. Он ей кричал, что она — кремлевский проект, человек системы и не любит «Яблоко» вообще и Явлинского в частности. А она ему — что он ходит к Путину, как к себе домой, и вообще — у него, мол, дом на озере и репутация плохая.

Но был, конечно, и конструктив. Вот, например гражданка протокандидат считает, что люди, смотрящие канал «Россия 1» постоянно, обладают квадратной головой. Или, скажем, что Соловьев «врет прямо сейчас, впрочем, как обычно» и что люди «не имеют доступа к информации» (потому что не сидят так много, как она, в сети) и «не видят взаимосвязи» размера пенсий и геополитики РФ. То есть приходит она, к Соловьеву на программу и говорит его зрителям — ваш ведущий — врун, сами вы — глупые люди с квадратной головой и интернетом по модему. Ну… как бы это сказать, плохая это идея для кандидата-то.

Цитата скриншот с сайта youtube, «Вечер с Владимиром Соловьевым» Ксения Собчак и Владимир Соловьев

Люди смотрят программу не ради гостя, а ради Соловьева, и нападать на ведущего — это гарантировать себе провал в отношениях с большинством его аудитории. Впрочем, это ведь не первый случай. Раньше подобный номер Собчак проделала на интервью Дудю — тоже нападала на него лично и переходила чуть ли не к прямым оскорблениям. А ведь аудитория Дудя подходит в потенциальный электорат Ксении больше, чем аудитория Соловьева… В общем, думаю я что это неспроста. Это тенденция.

Тенденция, кстати, очень ясная. У компании ведь какой слоган? — «С. против всех». Ну вот. Она, собственно, и против. Против Соловьева, против Дудя, вот еще была недавно против Максима Шевченко. Против всех-всех-всех. Вместе с Винни и Пятачком. И заодно вместе с гражданами России. Кажется даже, что Собчак немного заносит в этом желании запомниться только слоганом. Представим себе, что на всех будущих публичных появлениях она будет вести себя так же — провоцировать, некорректно спорить, унижать постоянным переходом на личности — какой это ей создаст публичный образ? Тем более в нашей пораженной сексизмом по самые скрепы стране? Сами можете догадаться. Зачем такой образ протокандидату — вот в чем вопрос.

Кстати, тут же встает и еще один. Ксения говорит что хочет «через себя» дать возможность проголосовать «против всех» всем, кто не согласен с актуальным набором кандидатов. Спрашивается, а думала ли она, кто собственно не согласен? Ведь риторика, которую из раза в раз она повторяет, однозначно воспринимается как праволиберальная и антиимперская. То есть Крым — плохо, средний класс — хорошо, а пенсии будут высокие, потому что молодое активное поколение «сделает всё [что?!], чтобы старики жили хорошо». И вот уже социалист или сторонник «большой и сильной России» не могут за нее голосовать, будь они согласны или нет с остальным списком. С ней-то они тоже не согласны.

Цитата скриншот с сайта youtube, «Вечер с Владимиром Соловьевым» Ксения Собчак

Повторюсь — протокандидат в президенты Российской Федерации Собчак Ксения, не может и, вероятно, не хочет, канализировать протест против существующей системы:

коммунистов;

социалистов;

националистов;

анархистов;

антиглобалистов;

убежденных традиционалистов;

монархистов,

консерваторов просоветского толка;

и т. д.

Тут можно сделать разные выводы.

Самый простой (и потому, скорее всего, не до конца верный), что протокандидат Собчак не берет в расчет людей с другими, чем у нее, взглядами. То есть таких избирателей для нее просто не существует, или их мнение совсем не важно. Впрочем, как и пожилых людей или людей, которые могут обидеться, когда она говорит, что на соцопросы отвечают по «старой советской привычке» (нужно понимать — «по указке»). Такое представление о действительности присуще нашим либералам тем больше, чем чаще конкретный либерал убеждает себя или других, что «Болотная» была хоть в какой-то мере легитимным собранием, а «майдан» обеспечил законную смену власти по европейским стандартам.

Но, кажется, дело всё же не только в этом. Дело в том, что Ксения лукавит, именно когда говорит, что хочет быть кандидатом против всех. Нет, думаю, не хочет. Она хочет быть кандидатом «за себя». Даже не «за того парня», а именно за Ксению Собчак. Это именно ей с пеленок легендарный отец говорил, что «за Свободу надо бороться», это именно она политический журналист со стажем. Она то, она это… Истинный «против всех» вел бы компанию иначе. В её центре не оказывалась бы его личность и взгляды. Повторюсь: поверить в риторику Собчак могут только её идеологические сторонники — другие праволибералы, а значит, она именно для них всё это и затеяла.

Сегодня мне кажется, что реальная программа протокандидата — обогнать к следующему политическому сезону отставшего на повороте коллегу — недокандидата Н. Убедить всех, кто справа, что она-то и есть именно та, с кем можно работать: она своя, родная из полит. класса, не запачканная никакими судами и подозрениями. А еще, «смотрите, как удачно сложилась» её ненавидит вся «вата», и больше никто никогда не позовет на интервью — а эти две вещи, как всем известно, верные признаки тру-либерала и борца за свободу.

Дмитрий Нестерак ИА REGNUM Магритт о Собчак

Кто тут прав? Время покажет. До выборов еще долгие зимние вечера, много событий и интервью. Да и карьера Ксении Собчак в публичной политике России только началась.