Модернизация Вооруженных сил (ВС) КНР всё еще остается для Вашингтона и его региональных союзников одной из ключевых проблем. Самым опасным моментом в данной ситуации является то, что модернизация военной техники позволит КНР заблокировать для потенциальных противников доступ в воздушное и морское пространство Восточной Азии. Действия по «ограничению и воспрещению доступа и маневра» (которые являются частью стратегии сдерживания) подразумевают блокирование для противника доступа в определенный регион и оспаривание его свободы передвижения, пишет Малькольм Дэвис в статье для The Strategist.

Naval Surface Warriors ВВС США

США тоже не стоят на месте. Вашингтон сталкивается всё с большими сложностями при проекции своей власти в удаленной от США западной части Тихого океана, в отличие от Китая, который наращивает свое влияние в относительной близости от своих берегов. Вашингтон рассчитывает на «третью стратегию противовеса», которая подразумевает развитие военных технологий следующего поколения для того, чтобы сохранить за собой военно-техническое превосходство на поле боя. Однако имеются тревожные признаки того, что США рискуют проиграть гонку технологий.

В настоящий момент США столкнулись с дилеммой: направлять инвестиции на модернизацию своих ВС или на поддержание боевой готовности уже существующих сил. Данным вопрос является очень острым, поскольку как глобальная сверхдержава США постоянно сталкиваются с глобальными проблемами, требующими немедленного вмешательства. КНР не сталкивается с подобными проблемами, поэтому может сосредоточить свои инвестиции на разработке более эффективных средств для реализации политики по «ограничению и воспрещению доступа и маневра» в Восточной Азии.

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Commander, U.S. Naval Forces ВМФ США

За последние 10 лет боеготовность ВС США значительно снизилась. Без получения стабильного военного финансирования Пентагон не может осуществлять адекватное развитие ВС, чтобы сохранять баланс между модернизацией и поддержанием необходимого уровня боеготовности имеющихся сил. Столкновение двух американских эсминцев с торговыми судами в 2017 году и низкая подготовка летчиков-истребителей являются свидетельством снижения боеготовности ВС США. Также есть признаки того, что США не обладают высокопрофессиональными кадрами и техническими средствами для эффективного ведения борьбы с подводными лодками противника.

Ранее Конгресс одобрил законопроект о военном бюджете США в размере $700 млрд. Скорее всего, он будет подписан президентом США Дональдом Трампом. Но не стоит забывать про секвестр бюджета, который автоматически «съест» $72 млрд после того, как законопроект будет подписан Трампом. Конечно, этого можно избежать, если произойдет очередное повышение потолка госдолга США, но это маловероятно.

Главная проблема заключается в том, что из-за проблем с бюджетом Пентагону приходится постоянно сталкиваться с указанной выше дилеммой. Пентагон также не может расширить численность своих сил для адекватного ответа на глобальные угрозы. Обещаниям Трампа о том, что количество военных кораблей США будет увеличено до 355, не суждено воплотиться в реальности. Получается, что США не смогут найти адекватного ответа на увеличение численности кораблей ВМС КНР. По мере того, как военные корабли США будут постепенно устаревать, КНР продолжит внедрять новые технологии, что, в свою очередь, усугубит ситуацию для ВС США.

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Naval Surface Warriors На борту ракетного эсминца класса Arleigh Burke USS McCampbell

В 2017 году комиссия Конгресса по обзору отношений США и Китая в сфере экономики и безопасности предоставила отчет, в котором освещаются ряд ключевых областей, включая разработку гиперзвукового оружия, на которые США стоит обратить особое внимание. Указано, что Китай улучшил свои возможности в ведении подводной войны. Одновременно с этим Пекин уделяет внимание развитию систем ПРО и разработке нового стратегического бомбардировщика H-20. КНР вкладывает значительные средства, чтобы обеспечить прорыв в таких областях, как квантовая физика, военная робототехника, искусственный интеллект.

Успешное развитие военных технологий позволит Пекину более эффективно проводить политику по «ограничению и воспрещению доступа и маневра» в отношении ВС США в Восточной Азии. Китай преисполнен решимостью не только ликвидировать технологическое отставание от США, но и занять лидирующие позиции. Подобное развитие событий грозит тем, что военное преимущество в Восточной Азии окажется не на стороне Вашингтона.