История противостояния на Корейском полуострове свидетельствует о том, что операции по высадке морского десанта могут сыграть ключевую роль в конфликте. Во время Корейской войны силам ООН удалось освободить территорию Южной Кореи в основном за счет сил морской пехоты, с тех пор страна обладает крупными силами морской пехоты. Сегодня морская пехота Южной Кореи может быть использована не только для того, чтобы остановить северокорейское наступление, но и для полной ликвидации политического руководства КНДР, пишет Кайл Мизоками в статье для The National Interst.

Darwinek Карта-флаг Южной Кореи

Сам факт того, что оба государства находятся на полуострове, окруженном морями, означает, что армии, расположенные на данном полуострове, всегда рискуют потерять собственные линии связи и снабжения в результате атаки с моря. Разрабатывая операцию по высадке десанта в порту города Инчхон, американский генерал Дуглас Макартур прекрасно понимал, что во время своего продвижения на юг северокорейская армия полагалась на достаточно уязвимые линия снабжения. Результатом высадки десанта стало резкое изменение положения северокорейской армии, которая уже практически добилась победы. Разрозненные части разбитой армии Ким Ир Сена возвращались на север, чтобы избежать полного уничтожения.

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Ширина Корейского полуострова составляет всего 270 километров. Рельеф полуострова преимущественно горный, поэтому армия обладает ограниченными возможностями для маневра. В любом военном конфликте будущего исход сражения на Корейском полуострове будет во многом зависеть от успешного проведения операций по высадке десанта, поскольку они позволят избежать дорогостоящей войны на истощение и нанести мощные удары по ключевым городам противника, таким как Сеул или Пхеньян.

Под руководством командования морской пехоты США Южной Корее удалось создать одно из самых крупных формирований морской пехоты в мире. Один из полковников морской пехоты США так охарактеризовал южнокорейских морских пехотинцев, принимавших участие в войне во Вьетнаме: «Мы научили их всему, что знаем сами. Теперь они знают все, что им необходимо, лучше нас». На данный момент корпус морской пехоты Южной Кореи (ROKMC) насчитывает 29 тыс. морских пехотинцев. ROKMC состоит из двух дивизий и одной бригады.

U.S. Department of Defence Южнокорейские морские пехотинцы

Раньше ROKMC рассматривался министерством обороны Южной Кореи в качестве резерва для быстрого укрепления районов возможного прорыва северокорейской армии. Для решения данной задачи переброска сил морской пехоты может осуществляться как по воздуху так и по морю. В 1975 году в распоряжении ROKMC находилось 20 десантных кораблей, включая восемь танкодесантных кораблей (ТДК), и еще 60 единиц надводных транспортных средств. В случае необходимости, силы ROKMC могут провести собственную десантную операцию по освобождению южнокорейского города Инчхон.

После поражения СССР в холодной войне КНДР утратила поддержку советского государства, в связи с чем в Южной Корее стали разрабатывать более смелые сценарии использования сил ROKMC. Например, согласно плану «OPLAN 5027−94», разработанному Пентагоном, совместные силы США и Южной Кореи должны высадить морской десант в северокорейском городе Вонсан и развить наступление на Пхеньян. Согласно этому плану, силы ROKMC могут быть использованы не только для защиты территории Южной Кореи, но и для ликвидации политического руководства КНДР.

Появление у КНДР ядерного оружия повлияло на расстановку сил на полуострове. Южная Корея больше не может надеяться на то, что ей просто придется немного подождать, пока плохо оснащенная северокорейская армия развалится в результате утраты маршрутов снабжения и ударов американской авиации. Теперь необходимо избежать угрозы нанесения тактических ядерных ударов со стороны Северной Кореи и добиться капитуляции КНДР за счет стремительного удара мобильных сил. Капитуляция должна наступить до того момента, пока министерство обороны Северной Кореи получит приказ о нанесении ядерного удара. Будущая война на Корейском полуострове будет представлять собой скоростную гонку на время.

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Для реализации этой молниеносной стратегии потребуется увеличить численность ROKMC. Новый план заключается в том, чтобы морская пехота Южной Кореи провела высадку в Пхеньяне и осуществила быстрый захват или ликвидацию политического руководства КНДР прежде, чем будет отдан приказ о нанесении ядерного удара по Южной Корее. Именно для выполнения этой задачи в ROKMC появилось новое подразделение, по численности сопоставимое с бригадой, под кодовым названием «Spartan 3000». Новое подразделение также предназначено для уничтожения «ключевых военных объектов, расположенных в тылу КНДР, во время непредвиденных обстоятельств». Подразделение может быть развернуто для ведения боевых действий в течение суток. Военная база «Spartan 3000» находится в городе Пхохан.

U.S. Marine Corps Южнокорейские морские пехотинцы

Весной 2017 года Южная Корея начала строительство второго универсального десантного корабля типа «Токто», первый был построен в 2007 году. Данный десантный корабль может перебросить к месту высадки до 700 морских пехотинцев, 10 грузовиков, шесть танков, шесть десантно-гусеничных машин-амфибий, три артиллерийских орудия, 10 вертолетов Blackhawk и два катера на воздушной подушке.

Сегодня Южная Корея может организовать высадку усиленного батальона морской пехоту и по меньшей мере 40 танков. Строительство второго десантного корабля типа «Токто» позволит проводить десантные операции по высадке двух батальонов морской пехоты, обеспечив в течение дня вторую волну десанта.

В идеале десантная операция должна будет проведена, когда КНДР направит большую часть своих сил на юг, ослабив тыл. В этот момент морская пехота Южной Кореи может превратиться в наконечник того копья, которое положит конец правлению северокорейского лидера Ким Чен Ына.