* запрещённая в России организация

В Крыму — вновь громкие аресты. В четверг, 23 ноября в одном из симферопольских ресторанов восточной и кавказской кухни, а затем в частном домовладении правоохранители задержали за вымогательство активистов так называемого крымскотатарского «меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ответ на Украине в очередной раз не побрезговали воспользоваться возможностью устроить танцы на костях, выдавая желаемое за действительное: банальный криминал — за политические репрессии. Это уже давно стало фирменным стилем соседнего государства.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Забота о стариках

Среди задержанных, в частности, оказался брат лидера ялтинской ячейки экстремистской крымскотатарской организации Асан Чапух, его соратник из Судака Казим Аметов, отец судимого за массовые беспорядки под зданием крымского парламента в феврале 2014 года Бекир Дегерменджи и Куртсеит Аблаев, с именем которого связывают сразу несколько резонансных потасовок на полуострове.

Согласно версии следствия, эта хорошо организованная группа «борцов за права своего народа» подозревается в вымогательстве семи тысяч долларов у гражданина Турции Юсуфа Айтана. Для этого в качестве посредника они использовали 83-летнюю сподвижницу Мустафы Джемилева Веджие Кашка, выросшую в диссидентских кругах до видного деятеля национального движения крымских татар. По предварительным данным, во время задержания женщине, спрятавшей деньги под одеждой, стало плохо. Спустя пару часов она скончалась в больнице.

«Турок, у которого деятели из запрещённого Меджлиса вымогали деньги, сожительствовал с дочерью Виджие Кашка. Юсуф поймал мадам на измене. Дама рассылала интимные фото мужчинам, классическая история с телефоном. Понятно, сцена, скандал. Выгнал из дома. Тут на сцену вышли меджлисовцы (меджлис — организация, деятельность которой запрещена в РФ). Начали пугать турка связями меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Анкаре и требовать отступные. Рэкет. Классический. Решалы, а не Че Гевары», — поделился информацией крымский журналист Олег Крючков.

Эжен Делакруа. Бабуши (турецкие тапочки). 1832

По словам крымского общественника Александра Талипова, в этой новости нет ничего удивительного, поскольку меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда существовал на деньги Турции.

«Отстранённые от кормушки отдельные деятели решили восстановить единственный источник своего дохода и развести турецкого бизнесмена. Цинизм ситуации в том, что получать деньги они направили 83-летнюю бабушку. При задержании у неё от переживания случился приступ, она скончалась в больнице. Наверное, долго ждать не придётся обвинений от Чубарова и Джемилева о преступном режиме, который убил старушку», — прокомментировал случившееся крымский правозащитник Александр Талипов.

Действительно, идейные соратники госпожи Веджие не упустили эту прекрасную возможность и без зазрения совести принялись использовать её смерть в личных политических интересах, записав больную женщину очередной жертвой «кровавого режима».

А то, что она действительно тяжело болела и лечила свой недуг в Турции, сейчас вспоминать стало как-то неудобно, хотя об этом недавно рассказывал проукраинским СМИ бывший функционер меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а ныне координатор крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, чей сын, кстати, в 2013 году погиб в Сирии, воюя на стороне исламских экстремистов.

Так вот, по его словам, после возвращения домой пожилая женщина желала присоединиться к страдающему от болезни Паркинсона Серверу Караметову на очередном провокационном пикете во время суда над заместителем главы меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтемом Чийгозом, но здоровье не позволило. Чийгоза и его напарника Ильми Умерова впоследствии помиловали и отпустили, а 76-летний Караметов угодил в СИЗО. Так самозваные лидеры крымскотатарского народа заботятся о своих стариках!

Qypchak Рефат Чубаров

Отличный повод

Тем не менее эти неудобные факты не помешали руководителю меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефату Чубарову объявить прошедшие на полуострове обыски и задержания спецоперацией российских спецслужб для того, чтобы оправдать «очередные репрессии российских оккупантов против крымских татар» и одновременно очернить его организацию.

«Анализ информации, поступающей из Крыма, свидетельствует о широкомасштабной специальной операции, проводимой ФСБ России в оккупированном Крыму, целями которой являются новые аресты активистов национального движения и компрометация меджлиса крымскотатарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — написал он на своей странице в Facebook.

Работа на майдан, трусливое бегство на Украину, тесное сотрудничество с тамошними радикалами, блэкаут и прочие подленькие блокады полуострова, из-за которых страдали десятки тысяч представителей его народа, многочисленные попытки диверсий и много других гадостей, конечно же, никоим образом не подорвали авторитет меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), только ФСБ!

Вставил свои пять копеек по этому случаю и президент Украины Пётр Порошенко, отметив, что Украина не будет мириться со смертью крымскотатарской активистки.

«Я проинформировал главу Европейского Совета Дональда Туска об ужасных событиях, которые сегодня состоялись в Крыму, когда во время обысков, давления и задержания крымскотатарских активистов умерла активистка, у которой очень важная история защиты интересов крымскотатарского народа. И мы не собираемся с этим мириться», — заявил украинский гарант.

По его заявлению, Россия должна нести ответственность за эти «ужасные действия», а единственной формой защиты крымскотатарского народа является «освобождение Крыма от оккупации».

Вадим Чуприна Мустафа Джемилев

Безусловно, в украинский период жизни полуострова, когда сторонники Мустафы Джемилева безнаказанно растаскивали крымскую землю в пользу олигархов, в том числе и самого Порошенко, им жилось гораздо лучше. Лет 10—15 назад сами татары часто сетовали на безнаказанные действия преступной группировки Джемилева «Имдат», которая, по слухам, занималась отъёмом земли и денег у своих же соотечественников. Тогда же в местных СМИ очень часто фигурировала фамилия некоего Чапуха, который курировал все силовые акции по земле.

«Он со своими братками «отмучивают» землю у соотечественников, которые не успели получить документы. Через татарских депутатов горсовета получают госакты на левых людей и продают землю дальше», — возмущались тогда люди на форумах.

Возможно, это всего лишь совпадение, но по информации крымских правохранителей, дома у Асана Чапуха во время обыска были обнаружены и изъяты три автомата Калашникова, около 60 патронов калибра 7,62, материалы экстремистско-террористического содержания, а также наркотики растительного происхождения.

Дьявол в деталях

По мнению крымского политолога Николая Кузьмина, люди, не привыкшие к соблюдению законов, в конце концов плохо заканчивают, но меджлисовцы (меджлис — организация, деятельность которой запрещена в РФ) этого до сих пор не поняли.

«Близкие задержанных говорят кто о том, что турецкий бизнесмен был должен, кто о том, что он украл деньги, а доблестные Робин Гуды просто решили защитить интересы своих знакомых. Даже если в это поверить, то всё равно надо понимать, что в нормальном государстве такого рода интересы защищают специальные правоохранительные органы, а если не они, то, с точки зрения уголовного кодекса, получается банальное вымогательство. Но меджлисовцы (меджлис — организация, деятельность которой запрещена в РФ) принципиально не верят в нормальность российского государства. Свойственный им правовой нигилизм и привычка считать себя выше закона сыграли с ними злую шутку. Теперь пусть попробуют доказать, что действовали из лучших побуждений», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM эксперт.

По его словам, их репутация вряд ли поможет им в ходе следствия и суда. А умершей женщине и её семье можно только посочувствовать и пожалеть о том, что они решили обращаться за помощью к неадекватным людям.

Юрий Орлов. Тупик. 1993

Как сообщил ИА REGNUM депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, «меджлис» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в очередной раз дал в Крыму «показательное» выступление.

«Прикрываясь идеологией и «борьбой с оккупантами», члены запрещённой в России группировки решили, что называется, «срубить по-лёгкому», причём с гражданина страны — потенциального союзника. Конечно, деньги, которые они вымогали у гражданина Турции — не самые большие, но, вполне возможно, это была лишь проба пера. К тому же наличие огнестрельного оружия, найденного при обыске — это некая «контрамарка» для входа в мир «большой дороги». И хоть в Киеве сейчас, брызгая слюной и стуча себя кулаками в грудь, рассказывают о задержании в Крыму абсолютно невинных верующих людей, хочется отметить, что верующие предпочитают любые вопросы решать без оружия, тем более без такого убойного и пробивающего бронежилет, как автомат Калашникова», — подчеркнул парламентарий.

Однако беспринципность преступной группировки меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) давно и хорошо известна крымчанам.

«Некоторые возмущаются тем, что СМИ оскорбляют память погибшей пенсионерки, чьё сердце просто не выдержало стресса, но как же тогда стоит называть тех, кто вовлёк её в свои криминальные разборки? — задаёт риторический вопрос крымский политобозреватель Николай Филиппов. — Цена вопроса-то, извините, говорит об упадке этой организации. Мы помним, на каких автомобилях ездили главари меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в каких дворцах они жили — 7 тысяч долларов для них просто семечками были, это был уровень мелкого бригадира. И втягивать в разборки такого плана почтенного ветерана национального движения, которого они все якобы уважали, а потом ещё и спекулировать на её смерти — просто подло. Впрочем, это их стандартный почерк».