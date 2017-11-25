В выходные, 25 ноября, профессиональные украинцы будут «праздновать» день памяти придуманного ими «голодомора». Такая формулировка, с глаголом «праздновать», принадлежит ведущей одного из киевских телеканалов и стоит того, чтобы ее позаимствовать. «Голодомор» и в самом деле стал праздником профессиональных украинцев. Праздником лжи и безжизненности.

Украинский флаг

Содержательная сторона вопроса о «Голодоморе» очень проста. В 1932—33 годах совпали неурожаи и желание советской власти ускорить индустриализацию. Природный катаклизм наложился на ошибки властей и привел к трагическим последствиям. Никакого «геноцида украинцев» не было. Даже на территории УССР большинство умерших были русскими. Не говоря уж о том, что умирали и в Поволжье, и в Казахстане. Цифра погибших на территории УССР завышена профессиональными украинцами в несколько раз.

Миф о «Голодоморе» начали писать эмигранты. Советская власть, по этой версии, уничтожала Украину, чтобы подчинить ее. Для создания такого мифа требуется либо полная безграмотность, либо особая наглость. У профессиональных украинцев всегда было в избытке и то, и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

После распада СССР этот миф стал пестоваться уже на самой Украине. Пока президенты страны — выходцы из русской ее части занимались, в историческом масштабе, мелким жульничеством, на западе страны работали над мифологией. И миф транзитом через нацистов и лжеисториков проник сначала в политические лозунги, а потом и в школьные учебники.

Интересно понять, почему из всех возможных мифов был так тщательно выпестован именно этот. С одной стороны — традиционное «изображение жертвы» и вызывание жалости. Но есть в мифе о «голодоморе» и черты культа смерти, праздника смерти. Это «Гаргантюа и Пантагрюэль» наоборот. Апофеоз умирания и безжизненности.

Обратите внимание, что и остальным мифам профессиональных украинцев свойственна та же черта. Вот хотя бы «Бандера придэ, порядок наведэ». Что он построит? Куда он направит? Какие цветы будут цвести? Какие соки течь? Ни о чём этом нет и речи. Просто все будут ходить строем под правильным флагом. Это триумф того порядка, который антонимичен жизни.

То же самое можно сказать и о кальке с нацистского лозунга — «Украина понад усэ». Понад что? Она «понад усэ», чтобы что? Чем она является, Украина? Что в ней растет, что в ней цветет? Ответов нет. Есть только образ, навязываемый с тоталитарной нетерпимостью. В нём нет ни грамма жизни — только обожествление пустого лозунга, триумф смерти.

Тем же самым объясняется и концепция майданной власти: Украина — анти-Россия. Этому посвящены почти все выступления майданных лидеров и почти все публикации майданных СМИ. Но зачем эти сравнения, эта ненависть, этот образ врага? Потому что нет собственной жизни, нет собственного бытия. Чтобы сделать вид, что ты есть, нужно хотя бы противопоставить себя живому.

Полноценную страну невозможно построить без базиса, который важнее экономики — без общей культуры. На Украине такой культурой могла быть только русская (в провинциальном юго-западном изводе). Можно было строить либо на этом, либо на пустоте. Построенное на пустоте может некоторое время держаться силой страха и силой внушения. Но потом оно всё равно рухнет.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

На территории русской Украины родились Николай Гоголь, Казимир Малевич и Михаил Булгаков. На территории УССР размещались сотни передовых научных и промышленных предприятий. Украина после 1991 года не дала ни себе, ни миру вообще ничего. Ее знают по гастарбайтерам, государственным переворотам и бесноватой группе Femen. Профессиональные украинцы успешно уничтожают эту территорию и бесятся от бессилия дать начало новой жизни.

Не случайно в мифах профессиональных украинцев так много смерти и хождения строем. Не случайно они так просто идут на убийство и тоталитарные методы в культуре. Не случайно они никак не могут утолить свое чувство ненависти к русскому. И не случайно они так легко уничтожают завоеванную страну. Экономику — кредитами, оффшорами и воровством. Общество — войной, ненавистью и ложью. Землю — варварским уничтожением рек и лесов. С какой стороны ни посмотри — везде одно и то же. Культура пустоты и смерти не может давать иных мифов, кроме мифов о смерти, и не может означать для завоеванной территории ничего, кроме смерти.