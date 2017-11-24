



Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский оценил подписанный недавно контракт между польским нефтегазовым концерном PGNiG и компанией Centrica LNG на поставку 9 судов СПГ как «исторический». Напомним, что первая транспортировка сжиженного газа в Польшу состоится в следующем году, он будет доставляться морем на терминал в Свиноуйсьце из терминала сжижения Sabine Pass в Луизиане в течение пяти лет.

Терминала сжижения газа Sabine Pass. Луизиана. США

В интервью порталу wPolityce.pl Наимский заявил, что сам по себе объем поставок «не является значительным» с точки зрения потребления газа в Польше, но он «устанавливает тренд». То есть речь идет о «новых отношениях между производителями и поставщиками сжиженного газа и европейскими потребителями. Впервые был подписан контракт, в котором приняты европейские правила ценообразования на товар… И с этой точки зрения договор является прецедентом, он будет определять дальнейшие переговоры и торговлю, кроме того, вероятно, повлияет на условия контрактов, которые будут подписаны в будущем. И не только в отношении доставки американского СПГ в Польшу, но и в другие европейские страны. Вот почему мы говорим, что это исторический контракт».

Однако, похоже, для таких обобщений еще не пришло время. Нельзя сказать, чтобы в США особо заметили подписанные соглашения. Помимо заявления посольства США в Польше, с кратким комментарием выступил разве что Билл Кэссиди, сенатор от Луизианы, который говорил не только об экономике, но и политике: «Это отличная новость для работников газовой промышленности штата Луизиана. Наше государство будет не только экспортировать американскую энергию в Польшу, важному союзнику США, но и будет играть важную роль в снижении способности президента России Владимира Путина запугивать Европу». Однако многие европейские политики и энергетические концерны не разделяют этой точки зрения, полагая, что если кто и «запугивает» их, то не Путин, а американские законодатели, считающие возможным диктовать Евросоюзу, как ему вести дела с Москвой. Поэтому более важным — в том числе в самой Польше — видят то, каковы условия контракта и цена на газ.

Билл Кэссиди

А здесь много неясного. Польские эксперты заявляют о «таинственной ценовой формуле», выгодной для Польши. Со слов официальных лиц известно, что Centrica взяла на себя обязательства на основе Delivery ex ship (DES), что предполагает внесение в контракт твердой цены, поставщик отвечает за транспорт, а в случае проблем с ним — для PGNiG стоимость газа не будет повышена. Вместе с тем, замечает польский эксперт в области энергетики Анджей Щенсняк, «Centrica — это крупная британская компания, но она всего лишь посредник, подписавшая 20-летний контракт с техасской фирмой Cheniere Energy на поставку газа с 2018 года, формула для этого контракта является стандартной. Сейчас Centrica продает небольшие куски этой большой сделки. Спросите себя, продает ли она дешевле, чем покупает?».

На возможные дополнительные обременения указывает польский портал Energetyka24.com, называя две проблемы, которые могут повлиять на цены и объемы газа, поставляемого из Соединенных Штатов. Не исключено, что по политическим причинам польский концерн будет ориентирован в основном на американское направление в сфере импорта СПГ. По данным портала, уже сегодня американцы давят на топливные компании, чтобы те пользовались их нефтью, отказавшись от поставок из Ирана. Возможно, аналогичные мероприятия будут проводиться в области природного газа. Это первое. Второе. Потенциальная польско-американская пакетная сделка может связать вопрос поставок газа с закупкой Варшавой вооружения из США (например, противовоздушной и противоракетной системы Patriot) или реализацией санкций в отношении российского газопровода Nord Stream 2 (которые не являются автоматическими и требуют издания подзаконных актов американским президентом Дональдом Трампом).

Поэтому подписанный с британцами контракт на поставку газа из терминала в Луизиане больше похож на инструмент давления. В первую очередь против «Газпрома», договор с которым у Польши истекает в 2022 году. Последние два года режим польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) ищет способы, как бы полностью заменить российский газ каким-либо другим (программа-максимум), либо добиться серьезных скидок от «Газпрома» с уменьшением объемов (программа-минимум). Любопытно в этой ситуации другое. Как сообщают польские издания, «долгосрочные контракты на поставку сжиженного газа в Польшу станут «подушкой безопасности» в случае необходимости переговоров с русскими, хотя правительство исключает такую возможность. Темп их завершения до 2019 года, когда будет необходимо определить будущее ямальского контракта с «Газпромом», в какой-то степени будет давать представление о продвижении проекта Baltic Pipe».

Gaz-system.pl Карта проекта «Baltic Pipe»

Проект строительства совместно с Норвегией и Данией газопровода Baltic Pipe в Варшаве рассматривали важнейшим инструментом замещения российского газа. Но хотя сейчас в PGNiG и подчеркивают, что планы расширения пропускной способности терминала в Свиноуйсьце, куда должен поступать сжиженный газ, совместимы с проектом Baltic Pipe, Energetyka24.com констатирует: заключение новых среднесрочных контрактов на СПГ, «по сути, гораздо более важно, чем вышеупомянутый трубопровод, завершение которого ко времени, когда истечет соглашение PGNiG с «Газпромом» в 2022 году, по-прежнему неопределенно». А представитель польского правительства Наимский, в свою очередь, заявляет, что при заключении контракта с Centrica была «подписана такая формула цен, что американский газ сможет конкурировать на европейском рынке с газом, поставляемым по газопроводам, например, с норвежского шельфа».

Иными словами, не успев получить даже кубического метра сжиженного газа из Луизианы, Варшава уже обозначает свою готовность торговаться с норвежцами за скидку на их газ? Ну и ну!