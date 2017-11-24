В японской правонационалистической газете «Санкэй симбун» опубликована заметка корреспондента Нобуо Курокава «Чрезмерное восхваление Путина терпит крах». Заметка небольшая, приведем ее полностью в переводе ИноСМИ:

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«…Если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой… Не достанется гряда самураям никогда… В гавань Родины Аляску возвратим…»

В редакции российский сотрудник рассказал мне, что в сети набирает популярность странная песня. Выше — это слова прослушанной мной песни. Ее с энтузиазмом исполняют ученики и ученицы школы милиции, расположенной на юге России. Есть информация, что видео клип смонтировала депутат Госдумы от «Единой России», которая поет эту песню вместе с учениками.

Цитата из видео В гавань родины Аляску возвратим Песня про курилы

Песня длится более четырех минут, но у меня не возникло желания слушать ее полностью. Очевидно, что цель состоит в том, чтобы в преддверии президентских выборов, которые пройдут будущей весной, восхвалять Путина, вовлекая в этот процесс даже детей, и демонстрировать свой патриотизм.

Неадекватные действия вызвали критику не только за рубежом, но и среди российских интернет-пользователей. Тем не менее депутат нашла, что ответить: «Я поняла, что патриотическое образование должно быть в большем объеме».

Рейтинг Путина превышает 80%. Если он примет участие в выборах, победа ему обеспечена. Несмотря на это, многие на весь мир прославляют Путина, как это делает упомянутый депутат. Некоторые эксперты полагают, что Кремль дал на это добро.

Окружение пытается насильственно возвысить Путина, однако, похоже, эти попытки не увенчались успехом. Мне непонятно, зачем нужно идти на такое?»

Честно говоря, мне тоже непонятно. Даже несмотря на то, что слова песни о принадлежности Курильской гряды России, казалось бы, вписываются в мои скромные усилия по разъяснению неоспоримых исторических прав нашей страны и народа владеть этими дальневосточными территориями.

К сожалению, пример этого «депутатского творчества» не уникален. За последнее время доводилось слышать и другие публичные славословия в адрес главы государства. Например, на концерте, посвященном Дню защитника Отечества — 23 февраля, звучала такая детская «речевка»:

"А я, будь хоть дедом преклонных годов,

Реально, по жизни, по сути,

Немецкий бы выучил только за то,

Что им разговаривал Путин!»

При этом присутствовавший на концерте Владимир Владимирович улыбался и вместе с залом и аплодировал бойкому мальчугану за его «стихи». Но ведь подавляющее большинство нашего народа чувствует фальшь такого неуклюжего славопения, что отнюдь не идет на пользу президенту.

Комментируя песню, организованную волгоградским депутатом-активисткой, один из пользователей высказался образно: (zif.samarkandskiy) «Иной раз купишь тортик, а он такой сладкий, что есть невозможно…».