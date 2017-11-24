Захваты и грабежи храмов

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Количество незахваченных храмов в сельской местности постепенно сокращается, поэтому захватчики начинают присматриваться к крупным городам.

«Давайте выйдем и заберем храм русского патриархата, который строят. Лично я готов выйти, если другие поддержат, в том числе и фракция «Свобода». Давайте реально бороться за украинскую церковь», — заявил, в частности, депутат Луцкого горсовета Павел Данильчук.

Тут вот что любопытно. Как следует из заявления, храм ещё только строится, т. е. он новый. Оправдать захват рассказами, мол, 80 лет назад он принадлежал УАПЦ, греко-католикам или ещё кому, в этом случае точно не получится. Однако, как видим, это депутата не останавливает.

Второй момент. Крайне показательно, что «реально бороться за украинскую церковь» депутат и его побратимы собираются нарушением одной из 10 заповедей.

Вероятно, дело в том, что традиции богатые. Свято-Троицкий кафедральный собор в Луцке был захвачен «Киевским патриархатом» ещё в 1992 году, это вообще один из первых захватов на Украине. И сооружение до сих пор остаётся в «плену», несмотря на решение суда, вынесенное в пользу общины канонической УПЦ.

Пока «боевое крыло» готовится отхватить сотню храмов, умеренное решило мириться.

«Нет ненависти между русскими и украинцами. Это не религиозный конфликт. Украина — многоэтническая и многорелигиозная страна. Речь идет о конфликте двух проектов, двух видений нашего будущего», — сказал глава УГКЦ Святослав Шевчук в Лондоне, имея в виду необходимость примирения Украины и России.

Правда, в ходе своего выступления Шевчук немного модифицировал реальность, заявив, что «…российская сторона не признает существования украинской нации и сомневается в существовании украинского государства, истории, языка». Видимо, глава украинских греко-католиков не в курсе, что украинскую государственность Россия признала ещё 5 декабря 1991 года.

Jenniferhoffmaster.com Митинг на площади Октябрьской революции в поддержку Независимости украины в Киеве в августе 1991 г

Религиозная община УПЦ Ивано-Франковской области во второй половине октября лишилась ещё одного храма — в селе Старый Гвоздец (Коломыйский район). Сценарий привычный: собрание церковной общины было подменено сельским собранием, на котором и было вынесено решение о передаче храма раскольникам. Православная община уже направила иск в суд, однако на Украине даже выигранное дело ещё ничего не гарантирует. Скажем, полиция, которая в день захвата присутствовала в селе, вмешиваться отказалась, предложив прихожанам идти в суд.

Однако самый ценный комментарий случившемуся дал директор Департамента по делам религий и национальностей минкульта Андрей Юраш. Во время пресс-конференции он заявил. что раскольники таким образом «…удовлетворили свои духовные потребности». Что же, в самое яблочко.

То, что не могут отобрать, — поджигают. Очередной такой случай зафиксирован в столице — неизвестные подожгли помещение храма Трех Святителей в Святошинском районе Киева. При этом настоятель храма отец Дионисий в комментарии журналистам отметил, что

«…случалось, что в храм заходили люди, которые начинали сквернословить или вести себя неадекватно. В ответ на просьбу выйти они угрожали, что спалят нас, так как мы «Московский патриархат» и т.п.».

Поэтому случившееся его не слишком удивило.

Греко-католики

Эпидемия захвата канонических храмов всё-таки докатилась и до греко-католиков. Видимо, нельзя принадлежать к категории поощряемых государством конфессий и не попытаться извлечь из этого какую-нибудь выгоду. Однако в этот раз воевать УГКЦ собирается, что любопытно, в основном с т.н. «Киевским патриархатом». Именно в его собственности находятся спорные культовые сооружения.

В конце октября капеллан подразделения «Золотые Львы Черной сотни» Михаил Дзюба в своём facebook разместил запись, из которой следует, что захваченный некоторое время назад Благовещенский храм УПЦ в Коломые (Ивано-Франковская область) станет первым в своём роде, и именно с него УГКЦ начнёт процесс возврата утерянной когда-то собственности. Однако теперь опасаться следует уже не УПЦ: «Мы свершили это в Коломые и свершим на территории Галичины и Закарпатья».

И, похоже, это не единичное воззвание, а общие настроения наиболее радикального крыла УГКЦ, поскольку практически одновременно капеллан «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаил Забанджала в своём блоге опубликовал перечень из 110 храмов, которые УГКЦ следует вернуть в свою собственность. Большинство из них сегодня в распоряжении т.н. «Киевского патриархата», некоторые — в собственности УАПЦ (т.н. автокефальной церкви). Ещё десятью храмами греко-католики пользуются по очереди с «Киевским патриархатом» или УАПЦ.

Что же касается того самого Благовещенского храма в Коломые, то греко-католики в настоящее время используют его для богослужений, хотя ранее по решению суда он был закрыт и опечатан.

«Подходит их священник, такой лысоватый. Я у него спрашиваю: «Как вы открыли храм? Это рейдерский захват. Вы не имели права так делать». Он мне в ответ сказал, что это греко-католическая церковь. «Убирайтесь отсюда. Мы перережем вам всем горло. 400 людям перерезали горло и вам перережем», — рассказывает прихожанка УПЦ, ставшая свидетельницей проведения богослужения в захваченном храме.

Видеозаписью свидетельства располагает Информационно-издательский отдел Ивано-Франковской епархии УПЦ.

Одними угрозами дело не ограничилось. Спустя несколько дней после случая, описанного прихожанкой, члены греко-католической и православной общин Коломыи схватились врукопашную, причиной которой как раз и стал взлом запертого храма.

На взлом греко-католики также решились не просто так.

«Прихожане церкви УПЦ решение полиции обжаловали в Ивано-Франковском суде и 4 октября дело частично выиграли. Это возмутило общину УГКЦ. Никто не собирался снова запустить туда Московский патриархат. Поэтому капелланы самовольно открыли дверь и вошли внутрь», — говорится в материале издания «Зеркало Коломыи».

Иными словами, в Коломые повторяется луцкий сценарий 1992 года, и хуже всего то, что греко-католическую общину города к нему толкают как рез те, кто, наоборот, должен учить смирению.

«Представьте себе на минутку, что православные верующие в городе Киеве в один из дней увидят открытым храм Святого Николая на Аскольдовой Могиле и просто туда зайдут помолиться, а потом никого не будут пускать и предложат создать комиссию для справедливого решения этого недоразумения. Кстати, храм Святого Николая на Аскольдовой Могиле был православным, и сейчас им пользуется религиозная община УГКЦ. А вот спорный храм в г. Коломые строился православными еще тогда, когда греко-католиков не было. Для сравнения: в Коломые верующие УПЦ имеют два храма, а УГКЦ двадцать, и неужели им негде молиться?» — недоумённо спрашивает глава юротдела канонической УПЦ, протоиерей Александр Бахов.

Разумеется, не могли остаться в стороне от ситуации, которая к ним вообще никакого отношения не имеет, и свидетели секты Филарета. Правда, сенсаций не ждите — в конфликте, конечно же, виновата Москва.

«Это именно то, чего в последние годы так настойчиво добивается Москва для достижения успеха в своей агрессии… теперь, поняв малую успешность своих усилий в этих направлениях по сравнению с целью, которая ставилась, Москва сосредоточилась на разжигании всех возможных споров внутри нашей страны», — рассказал на пресс-конференции глава Информационного управления «Киевской патриархии» Евстратий Зоря.

Между тем, поскольку одной из сторон конфликта является УГКЦ, управу на неистовых капелланов попытались найти в Ватикане. И не безрезультатно.

«…Мы задавали вопросы представителям Ватикана по поводу тех правонарушений, которые происходят сейчас в Коломые, и получили ответ о том, что буквально недавно представитель Ватикана встречался с ключевыми фигурами этой конфессии в Украине, и они проводили совещания на тему религиозных конфликтов. То есть этот вопрос находится под контролем Ватикана», — рассказал глава НПО «Общественная правозащита» Олег Денисов во время выступления на конференции.

Два рождества

После того как Верховная рада Украины приняла решение сделать 25 декабря праздничным днём, в греко-католической общине с новой силой разгорелись споры о необходимости перехода на общеевропейский церковный календарь. Правда, «за» пока что больше выступают прихожане, и то не все. А вот руководство церкви скорее осторожничает.

«Решение о переносе празднования должны принять одновременно все конфессии внутри всего христианского сообщество в Украине. Такую реформу нельзя принять административными мерами, ее должны осмыслить миряне. Иначе может быть серьезный раскол», — приводит пресс-секретарь УГКЦ Игорь Яцив официальную позицию своей церкви.

Спикер епархии УПЦ, священник Олег Точинский в комментарии изданию «Страна.ua» отметил сразу несколько моментов:

«Во-первых, мотивация этого решения вызывает некоторое удивление. Вот, к примеру, секретарь СНБО Александр Турчинов сказал, что это решение «…позволит нам порвать с московскими календарями и российскими имперскими стандартами». Я хотел бы спросить у господина Турчинова, по какому же календарю праздновали Рождество в Киевской Руси, когда ещё не было ни Москвы, ни римо-католицизма, ни протестантизма? Во-вторых, если приняли решение о выходном на католическое Рождество, как в таком случае быть с католической Пасхой, которая часто не совпадает с православной? Наверное, тоже надо давать выходной? И последнее — очень «по-фарисейски» в этой ситуации прикрываться толерантностью. Ведь если, как говорят депутаты, учитывать права католиков, тогда нужно считаться с иудеями и мусульманами, которых в нашей стране также предостаточно».

Мусульмане, кстати, согласны. Так, муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов предлагает «обменять» выходной 1 мая на Курбан-байрам — по тому же принципу, как было сделано с Рождеством (чтобы не множить выходные, депутаты отменили выходной 2 мая).

А популярный украинский блогер Макс Бужанский напоминает, чем подобные инициативы закончились в XVII веке.

«Одной из основных, ключевых причин восстания Хмельницкого, не лично его, а того, что его поддержали сотни тысяч очень злых и неплохо вооруженных крепких мужиков, стало насильственное окатоличевание. Из розетки всегда бьет током. Я понимаю, что для многих, радующихся, что вот теперь-то, с 25 декабря, мы со всей просвещенной Европой, исторические примеры и опыт — это очень сложно. Поэтому говорю о розетке», — пишет он в facebook.

«Абсолютно безобидное решение о Рождестве 25 декабря вызывает тревогу, поскольку оно ложится в идею-фикс о Единой поместной церкви, а в процессе страна может погрузиться еще и в религиозный конфликт», — согласен с конфликтогенной оценкой руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, комментарий которого приводит телеканал «Первый Козацкий».

Вмешательство во внутрицерковные дела

«Удвоение» рождества — только самый яркий пример того, как Украина начала грубо вмешиваться в дела церкви и отношения церквей друг с другом. Чиновники прекрасно осознают, что в этих отношениях есть поле для конфликта, и пытаются устроить для конфессий что-то вроде соревнования «Кто быстрее продемонстрирует лояльность».

Скажем, в департаменте по делам религий и национальностей минкульта заставляют религиозные организации корректировать уставы в соответствии с требованиями государства.

Любопытно, что первоначально на документах министерства с инструкциями о подходах к регистрации изменений в уставы стоял гриф «Для служебного пользования». Когда НПО «Общественная правозащита» добилась снятия грифа, оказалось, что минкульт требует от церквей внести в уставы пункт о том, что любая община может свободно менять свою каноническую подчиненность.

К появлению этой новации наверняка причастен Андрей Юраш, который давно известен повышенным вниманием к уставам религиозных организаций и постоянными конфликтами с УПЦ. По его словам, УПЦ остаётся единственной из христианских церквей, которая отказывается вносить такие изменения в уставы.

wruУчастникВодник Архиереи Украинской православной церкви

Заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Горняк и вовсе занялся разработкой брошюры, в которой собраны все законодательно-нормативные акты, необходимые общине для перерегистрации.

«На Львовщине много религиозных организаций, которые в силу определенных исторических обстоятельств долго пытались получить межконфессиональный мир. К примеру — УПЦ КП и УАПЦ, униаты и католики. А сейчас получается так, что само должностное лицо пытается создать вражду на религиозной почве», — справедливо отмечает Александр Бахов.

В последнее время украинские чиновники получали увещевание по поводу такого вмешательства от многих структур. От других православных церквей, ООН, Госдепа США, ОБСЕ и прочих европейских структур. Очередное послание пришло от неправительственной организации ADF International (США), которая является ведущим экспертом в сфере религиозной свободы в мире. В ADF зафиксировали, что общество на Украине фактически расколото между двумя каноническими христианскими церквями и одной непризнанной, в связи с чем:

«…государству Украина рекомендуется защитить право на религиозную свободу всех граждан и жителей Украины, обеспечить религиозную гармонию и межконфессиональную толерантность и обеспечить как юридически, так и практически, чтобы все верующие и группы реализовывали свои права на свободу выражения и ассоциации гарантировано во всех сферах общества».

Украинская каноническая православная церковь

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, выступая на международной конференции в Патрах, дал любопытную оценку системе отношений «церковь — государство», сложившейся сегодня на Украине. По его словам, это «…идентификационно-дискриминационные отношения, сращивание государства с определенной религиозно-политической структурой, которой отводится роль идеологически и политически заангажированной религии». В результате, по его мнению, возникла новая модель церковно-государственных отношений, «имеющая тоталитарно-деструктивные элементы, значительно худшие даже, чем в сегрегационной модели отношений к Церкви в СССР».

В интервью же изданию «Аргументы и факты» митрополит предостерёг руководство УГКЦ от активного проникновения на восток Украины.

«А с какой целью и для чего УГКЦ идет на исконно православные территории? Ведь на западе Украины мы уже видим их реальное отношение к УПЦ: захват храма, её верующие — «московские свиньи», заявления о намерении добиться её запрета на территории всей страны. Все это при полном молчании руководства УГКЦ. Получается, что это реальная позиция и реальное отношение к каноническому православию со стороны УГКЦ?» — задаёт, в общем, риторический вопрос Лука, отмечая, что не берётся прогнозировать последствия этого прозелитизма.

Курьёзы

Во Львовской области «священника» т.н. Киевского патриархата Владимира Будника второй раз за год поймали пьяным за рулём. Оправдаться он пытался «производственной необходимостью».

«Он признался, что употреблял небольшое количество вина, поскольку это были поминальные дни, ходили по гробам, отчитывали умерших, и уже после того он употреблял вино», — рассказал журналистам ТСН инспектор патрульной полиции Львова Олег Ясеницкий.

Немного в понимании «священника» — это 0,6 промилле, для такой концентрации необходимо выпить примерно бутылку сухого вина. Специалисты по поводу этой дозы говорят следующее:

«Расстояние до объектов водитель не ощущает, нарушенное равновесие приводит к ошибкам в движении и управлении. Сбой в оценке ситуации выражен отчетливо. Освещённость, дистанция, сигналы светофоров и других транспортных средств не оцениваются адекватно».

Т.н. «патриарх» Филарет в середине октября посетил Дубно (Ровенская область), где «освятил» памятный знак «Борцам за волю Украины» (конная статуя, прототипом для которой послужил Тарас Бульба — литературный персонаж Николая Гоголя). Местные острословы сразу вспомнили, что у коня Тараса Бульбы была кличка Чёрт. Иными словами, вместе с Тарасом Бульбой Филарет «освятил» и Чёрта.