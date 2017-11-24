Снова столица. И снова аншлаг. Марк Гейликман вновь ожидаемо удивил зал поэтическим моноспектаклем «Страна Любви». На этот раз он прошел на малой сцене Московского драматического театра имени А.С.Пушкина. В двух шагах от Тверской театральным гурманам удивительным языком рассказали… всего лишь о любви.

Адольф Фридрих Эрдман фон Менцель. Театр Жизни. 1856

Vteatre.me Московский драматический театр им. А. С. Пушкина

Да-да! В мире биткоинов, войн, обманов и новейших криптовалют им напомнили о самой парадоксальной в своей твердости и непостоянстве вечной валюте человеческих отношений — о любви. Ее не бывает много, ее не хватает всегда, необходимость в ней остро замечается лишь в момент ее исчезновения, а споры о ней длятся тысячелетия и не умолкнут, пока вертится Земля. Тем не менее «чеканить» ее и дарить окружающим легко может каждый.

И в этом открытии, элементарном только на первый взгляд, — сила, привлекательность и обаяние выступлений Марка Гейликмана.

Он дарит зрителям неосязаемый момент деликатного озарения. В череде обыденных проблем, забот, обид и разочарований он показывает выход, который всегда был, оказывается, рядом. Но «замыленный» глаз издерганного жизненными обстоятельствами человека не видел его в упор, как это повелось еще с библейских времен. Ведь «нет пророка в своем отечестве».

Марк Гейликман не претендует на роль пророка. Он просто приглашает каждого взглянуть на мир вокруг себя особым рентгеновским зрением, проникающим сквозь незначительное, наносное, второстепенное. И акцентирующим внимание лишь на главном — на любви как, по сути, фундаменте и цементе всех отношений. И личных, и общественных. Любовь к человеку, к власти, к Родине не обязательно бывает взаимной, но это совсем не отрицает искренности и жертвенности чувств по отношению к ним.

Зрители оценили подход Марка. За месяц до Нового года им уже хотелось мягкого, душевного праздника. И они его получили.

Потом, после спектакля, сидя в любимых кафе в кругу понимающих людей, они переваривали и заново переживали увиденное и услышанное, спорили друг с другом, а, по сути, с самими собой, со своими представлениями о жизни, о том, что такое «хорошо и что такое плохо» именно в любви. Но выходило гораздо масштабнее, даже как-то очень глобально. Ведь Марк Гейликман напомнил им, что любовь есть волшебный элемент, присутствующий всюду и во всем. Даже в ссорах, когда его концентрация падает до критического уровня.

— Безусловно, в мире не существует абсолютно совпадающих историй любви, как нет и двух одинаковых отпечатков пальцев или радужных оболочек глаз. Этим и интересна жизнь, — философствовали за нашим столиком Интересная Женщина, Представительный Мужчина и Молодое Дарование. Мы вместе вышли из театра и решили продолжить вечер за чашкой кофе.

— Когда обаяние юности еще на самом подъеме, но при этом появился опыт, который имеет смысл проанализировать, чтобы не наступать на грабли и строить жизнь дальше, это ли не удача? — замечает, немного флиртуя, Интересная Женщина.

— Удача есть результат заранее продуманных действий. Импровизации тут минимум, — парирует, польщенный вниманием, Представительный Мужчина. Он, похоже, считает себя знатоком самых неожиданных сторон жизни. Однако, не исключает, что действительность может оказаться гораздо богаче и насыщенней представлений о ней.

— Как интимно было в театре, — немного невпопад встревает Молодое Дарование, пытаясь сказать что-то оригинальное. — Вы обратили внимание, какая это, в сущности, простая в своей уникальности история? Или уникальная в своей простоте?

Мне интересны эти люди!

Жан Беро. Выход из театра

Чем завершился их оживленный разговор, я не знаю. Наверное, они продолжили его и после моего ухода. Но осталось легкое приятное ощущение, что «Страна Любви» Марка Гейликмана существует не напрасно, раз способна возбуждать такие искренние эмоции.