Японское информационное агентство Киодо сообщило, что мэр Осаки Хирофуми Ёсимура объявил о прекращении побратимских отношений с Сан-Франциско, которые существовали с 1957 года. Причина в установлении в этом американском городе статуи, посвященной памяти сотен тысяч девушек из оккупированных милитаристской Японией восточноазиатских стран, насильно превращенных в годы войны в сексуальных рабынь для «утешения» японских солдат. Они так и именовались в Японии — ианфу — «женщины для утешения» или «женщины для комфорта». Девушки и даже девочки обрекались на сопровождавшееся жестокостями и издевательства сексуальное «обслуживание» японских вояк в солдатских борделях.

History.m4.cn Памятник ианфу в Сан-Франциско

Ианфу в Мейткыне, Мьянма, после освобождения американскими солдатами, 14 августа 1944 года

Мэр Сан-Франциско Эдвин Ли подписал документ о согласии с решением городского собрания об установлении статуи, несмотря на предупреждение властей Осаки о негативных последствиях.

В ответ мэр Осаки заявил: «В моем понимании побратимские связи базируются на прочных отношениях доверия, но я считаю, что такое доверие утрачено».

Статуя представляет собой фигуры девочек из Китая, Кореи и Филиппин, взявшихся в знак солидарности за руки. Инициативу установления статуи проявила китайская диаспора Сан-Франциско. Памятники ианфу в США установлены также в Грендейл в южной Калифорнии и штате Вирджиния.

Панорама Сан-Франциско

Возмущение японских властей вызывает то, что решением Токио для «окончательного и бесповоротного» разрешения проблемы ианфу в 2015 году был выделен 1 миллиард иен (около 9 млн долларов) с целью финансовой поддержки бывших сексуальных рабынь и их семей. Однако новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин фактически отверг попытку откупиться деньгами, заявив, что «большинство корейского народа не может одобрить такое соглашение по поводу женщин для комфорта».

Своего недовольства решением городских властей Сан-Франциско не скрывает и инициатор «закрытия дела» ианфу премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выразивший в связи с установлением статуи «крайнее сожаление».