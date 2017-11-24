Ужесточение наказания за издевательства над животными оренбуржцы считают верным и нужным решением. Особенно в свете последнего шокирующего случая, когда в пригороде Оренбурга на глазах маленьких детей пассажирский автобус сбил собаку и поехал дальше по своему маршруту, что называется, отпустив ситуацию в свободное плавание. В состоянии психологического стресса дети начали звонить родителям, однако из матерей смогла откликнуться только одна. Собственно, ей и пришлось решать возникшую шокирующую ситуацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Собачка в сумке

Артур Джон Элсли. Непослушная собака

Однако есть мнение, что в такое трудное время, как сейчас, люди живут, как собаки, и надо более внимательно относится к людям, а не животным.

«Солдат надо беречь, а не собак»

22 ноября в Госдуме принят в первом чтении федеральный закон, усиливающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Изменения вносятся в статью 245 Уголовного кодекса России. В качестве наказания вводится лишение свободы: за преступления небольшой тяжести (часть первая статьи) — до трёх лет, за преступления средней тяжести (часть вторая) — от трёх до пяти лет (при максимальном на данный момент наказании в виде лишения свободы на срок до двух лет). Отягчающими признаками будут считаться жестокое обращение с животными в присутствии малолетних (детей до 14 лет) и демонстрация издевательств в сети интернет или иных средствах массовой информации. Оба обстоятельства по новому закону будут отнесены ко второй части статьи — то есть к преступлениям средней тяжести.

«Актуальность этого закона особенно возросла с развитием доступности интернета для детей и подростков. Да, к сожалению, дети бывают жестокими, об этом часто говорят психологи, но общество должно корректировать развитие трудных подростков, должно помогать им научиться состраданию, сочувствию и гуманизму. Издевательство над теми, кто не может ничем ответить, к бессловесным созданиям, на мой взгляд, — первый шаг к будущему насилию над детьми или женщинами. Ужесточение наказания за издевательство над животными, возможно, поможет нам избежать таких шокирующих новостей, как о девушках из Хабаровска, которые издевались над кошками, выкладывая этот ужас в интернет, или других не менее садистских историях о деяниях подростков», — считает депутат Госдумы, представляющий интересы Оренбуржья, Игорь Сухарев («Единая Россия»).

В соцсетях пользователи отреагировали на законодательное новшество. Экс-депутат горсовета Оренбурга с иронией заметил, что это действительно очень важный для народа в нынешней ситуации вопрос:

«20 миллионов за чертой бедности, минимальная зарплата ниже прожиточного минимума. Триллионы выводятся из страны, но главное — это кошки».

В этом же ключе комментарий ещё одно пользователя:

«Я инвалид первой группы (военная травма). 11 лет департамент градостроительства издевается надо мною по земельному вопросу. Было 22 суда, судьи ведут суд. заседания как адвокаты города, прокуратура не защищает от судебного произвола. Уважаемый Игорь Николаевич, просьба посетить центр военного госпиталя им Н. Н. Бурденко. Посмотрите, как помирают от ран, и депутатам доложите, что солдат надо беречь, а не собак».

Нужен работающий закон, а не фикция

Между тем есть и сторонники закона об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными.

«Свора собак, это очень серьёзно и страшно, бесспорно. Но не менее страшнее, когда убивают котёнка, просто так, ради забавы и получают от этого удовольствие. А завтра они ради удовольствия начнут убивать детей. Закон нужен», — однозначен в своём мнении оренбуржец.

Другой горожанин обратил внимание на другую сторону медали, когда свора собак вьётся вокруг женщины и ребёнка, заставляя дрожать от страха и кричать изо всех сил:

«В центре города полно бездомных псин, которые свободно разгуливают… Днём они никого не трогают, так как много народа, а вот утром или вечером, пардон… Я не один случай знаю, когда кусали женщин и детей. Отстреливать нужно в таких случаях, а те, кто придумывает такие законы, передвигается на машинах и пешком вряд ли ходит без сопровождения».

Волонтёр и зоозащитник Гульнара Ширгазина в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что закон нужный и долгожданный, однако главное, чтобы он был работающим. За издевательства наказание должно быть по всей строгости закона. Она вспомнила шокирующий случай с публикацией в соцсети фотографии обезглавленной кошки, а в наказание оренбуржцу дали лишь исправительные работы.

Чарльз Бертон Барбер. Геллерт. 1884

Шок и трагедия

В Оренбурге в ноябре большой резонанс вызвал случай в Ростошах — пригороде Оренбурга. Местная жительница утверждает, что водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 56, сбил собаку на глазах у третьеклассников. Автобус уехал, а дети остались наедине с визжащей и извивающейся от боли псиной и переполнявшими детские души эмоциями. В поисках защиты и помощи дети начали звонить родителям. Приехавшая на место мать одной из девочек (свидетельниц произошедшего) призналась, что растерялась от увиденного. Число детей на месте происшествия увеличилось. Они пытались помочь травмированной собаке, перетащив её с обочины.

На конечной остановке автобусов водители восприняли рассказ о наглом наезде якобы с улыбками. Посоветовали привязывать лучше собак и лучше воспитывать детей. Затем был вызов ветеринара, осмотр, обезболивающий укол и смертельный приговор. Травмы оказались несовместимыми с жизнью бедной дворняги. Собаку усыпили. Борьба за жизнь животного вылилась в 2700 рублей для женщины, эта сумма для матери-одиночки является ощутимой, сообщает 1743.ru.

Но больше всего женщина переживает не за потраченный деньги, а за душевное состояние ребёнка, который до этого ни разу не был очевидцем такой трагедии.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбургской области, в настоящее время полиция проводит проверку по заявлению оренбурженки. Однако для возбуждения уголовного дела надо собрать сильную доказательную базу.

Подводные камни

Человек звереет, и от этой болезни надо лечить. Сможет ли закон направить на путь истинный живодёров? Даже с ужесточением наказания? В правоохранительных органах, например, признаются, что для строгого наказания должны быть крепкие доказательства, в частности, видеозапись на том же телефоне, совершеннолетние свидетели. Да и не каждый свидетель согласится ходить по кабинетам ради убитого животного и давать показания. Смогут ли полицейские доказать, что водитель нагло и специально наехал на беззащитную собаку, которая спокойно сидела на обочине дороги?

Пока есть сомнения в действенности принятого в первом чтении закона, зоозащитники говорят, что самым эффективным способом лечения озверения является общественная порка. Напомним, что в 2017 году соцсети линчевали молодого человека, который выложил на своей странице фото с обезглавленной кошкой. Кроме того, он рассылал фотографию своим знакомым. После бури негодования в свой адрес юноша, видимо, испугался и удалил фото. В оправдание он сказал, что принёс животное домой, чтобы сфотографировать и показать другу, как собака отгрызла голову кошке. По вопиющему факту возбудили уголовное дело. В новостях о мучителе и живодёре пугали шестимесячным арестом. Но на деле же 23-летний оренбуржец за то, что отрезал голову кошке кухонным топориком, получил восемь месяцев исправительных работ.