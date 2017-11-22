Сенатский комитет по международным отношениям провел 14 ноября слушания, первые в своем роде за последние более чем 40 лет, чтобы рассмотреть полномочия президента США в случае принятия решения об использовании ядерного оружия, пишет Питер Февер в статье для The Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Повязали

Сенатор-республиканец Боб Коркер созвал слушания в ответ на опасения многих экспертов и политических деятелей относительно того, что президент США Дональд Трамп, обладая доступом к ядерному оружию, может инициировать превентивный удар.

В рамках собственного исследования автор статьи установил, что обладание ядерным арсеналом всегда балансирует между двумя конкурирующими желаниями. С одной стороны, присутствует желание наращивания возможностей для нанесения удара, чтобы убедить противников в том, что они при любых, даже самых сложных обстоятельствах столкнутся с ответным ядерным ударом. С другой стороны, существует желание создания механизмов, которые смогли бы обезопасить от случайного, несанкционированного или непреднамеренного использования ядерного оружия.

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С точки зрения автора, Конгресс и сторонние эксперты должны обсуждать достоинства и недостатки необходимых реформ после проведения тщательного обзора механизмов осуществления ядерного командования и контроля за применением ядерного оружия. Предыдущие обзоры выявляли разные отклонения, для устранения которых принимались соответствующие решения политического или технического характера. Неудивительно, если новый обзор выявит области, требующие улучшения.

Александр Комаров ИА REGNUM Люди Х

При поверхностном рассмотрении сразу же наталкиваешься на угрозу кибератаки, в рамках которой противник может попытаться перехватить управление системой запуска и контроля за применением ядерного оружия. Одна лишь эта угроза полностью оправдывает необходимость проведения тщательного обзора системы ядерного командования США.

В процессе слушаний выяснились еще две серьезные проблемы. Первая проблема связана с рисками, которые возникают при упрощении процесса принятия решения о нанесении ядерного удара. С одной стороны, приятно осознавать, что президент один может отдать приказ о нанесении ядерного удара в течение всего нескольких минут. С другой стороны, возникает опасение, что, приложив ровно столько же усилий и небрежности, сколько необходимо для написания сообщения в Twitter, Трамп может с легкостью разрушить мирное существование США и погрузить страну в ядерную войну.

Само принятие решения о нанесении ядерного удара может существовать в двух разных контекстах. С одной стороны, сигнал о необходимости нанесения удара президент получает от военных. При других обстоятельствах президент самостоятельно может направить военным сигнал о запуске ядерной ракеты.

В первом случае военные ведут мониторинг воздушного пространства и сообщают президенту США об опасности ядерного удара со стороны противника. В рамках данного сценария военные могут предоставлять президенту все необходимые рекомендации, но президент имеет право, согласно Конституции США, не дожидаться, пока военные просчитают все возможные варианты, и самостоятельно отдать приказ о начале ядерного удара. В данном случае президент не должен согласовывать свое решение с военными, которое с точки зрения Конституции является абсолютно законным.

В этом случае трудно придумать законодательные поправки, которые позволили бы помешать президенту принять решение о нанесении ядерного удара в подобной экстремальной ситуации, но при этом не нарушали бы Конституцию и не подрывали бы политику сдерживания, т. е. не ограничивали бы возможности для запуска ответного удара.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд

Другое дело, когда сигнал о начале превентивного ядерного удара исходит исключительно от президента. В данном случае нет необходимости упрощать процедуру принятия решений. Военные знают, что не обязаны выполнять приказы, нарушающие закон. Если президент попытается развязать войну, не учитывая мнения своих советников по национальной безопасности, это может вызвать подозрение среди военного руководства о том, что приказ может оказаться незаконным.

Здесь возникает еще ряд вопросов. Насколько можно быть уверенным, что военные всегда смогут распознать незаконный приказ? Что необходимо сделать, чтобы приказ о запуске превентивного удара без согласования с советом по национальной безопасности считался нелегальным?

Существуют ли другие способы укрепления системы ядерного командования и контроля, которые позволили бы увеличить время, необходимое для принятия решения, в любом из возможных сценариев, расширив тем самым для президента возможности получения консультаций от команды советников и Конгресса?

Автор статьи настоятельно рекомендует сенаторам продолжить изучение возможностей по улучшению системы ядерного командования и контроля, а также поиск ответов на предложенные вопросы. Ставки очень высоки, чтобы пренебрегать поиском исчерпывающих ответов на самые сложные вопросы.