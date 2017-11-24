К 2020 году Украина должна полностью отказаться от закупки импортного газа, заменив его «голубым топливом» собственной добычи. Напомним, эта задача была прописана в утвержденной кабмином «Концепции развития газодобывающей отрасли». Согласно документу, к 2020 году Украина должна нарастить добычу газа до 27 млрд кубометров.

Цитата из к/ф «Морозко». Реж. Александр Роу. 1964. СССР «Да ты чего, старый, совсем очумел?!»

При этом крупнейшая государственная украинская компания «Укргаздобыча» должна увеличить добычу с 14,605 млрд куб м в 2016 году до 20 млрд куб м в 2020 г. Кроме того, за три года потребление «голубого топлива» должно сократиться на 7 млрд куб м. (с 33 млрд куб м в 2016 году до 26 млрд кубометров в 2020 году).

Сегодня, 23 ноября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман совершил рабочую поездку в Полтавскую область, где посетил несколько объектов ГП «Укргаздобычи». Как сообщает пресс-служба «Укргаздобычи» руководство компании представило премьеру проект по бурению новых скважин, который выполняется с привлечением хорватского подрядчика Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd.

«23 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил промышленные объекты ПАО «Укргаздобыча» в Полтавской области, где ознакомился с процессом бурения новых скважин с привлечением хорватской компании Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd. Это первый в истории крупнейшей газодобывающей компании Украины проект, который выполняет иностранный подрядчик с применением сверхсовременного бурового оборудования», — отмечается в материале.

В рамках совместного проекта предусматривается бурение 12 новых скважин. Его стоимость 47 млн евро. В настоящее время идет бурение двух скважин на Яблунивском месторождении. Кроме хорватской компании, к реализации проекта привлечены 18 украинских сервисных предприятий, которые занимаются обустройством промышленных площадок и другими сопутствующими работами.

Михаил Скрипнюк. После дежурства (фрагмент). 1999

По словам председателя правления «Укргаздобычи» Олега Прохоренко, привлечение европейских игроков газового рынка влияет на конкурентную среду на внутреннем рынке. «Благодаря такому мощному игроку, как «Укргаздобыча», украинский сервисный рынок продолжает радикально меняться.

Этот проект является примером слаженного и, бесспорно, успешного сотрудничества правительства страны и государственной газовой промышленности. Одновременно ПАО «Укргаздобыча» и группа «Нафтогаз» сумели построить качественную и прозрачную систему закупок, которая позволяет привлекать компании с лучшим оборудованием, сохраняя жесткую конкуренцию мировых лидеров индустрии», — сказал Прохоренко.

В свою очередь, премьер Гройсман пообещал снизить цены на газ внутри Украины после увеличения добычи собственного газа и демонополизации рынка.

«В 2020 году включительно мы должны добыть 20 млрд кубометров украинского газа и ни капли не закупать за рубежом… Украина будет энергонезависимой. Мы будем добывать все больше и больше украинского газа и украинцы получат доступ к более дешевому газу чем сегодня», — рассказал Гройсман.

Он напомнил, что вчера правительство сформировало новый наблюдательный совет НАК «Нафтогаза», который должен осуществить демонополизацию рынка газа.

«Новый наблюдательный совет состоит в большинстве своем из профессиональных людей в нефтегазовом секторе. Задача перед наблюдательным советом — провести демонополизацию рынка газа Украины… Демонополизация также будет влиять и на цену газа внутри страны, то есть она будет меньше», — пояснил Гройсман.

Премьер также отметил, что правительство поддерживает политику упрощения разрешительных процедур в добыче газа, а также предложения по снижению ставок ренты до 12% при запуске новых скважин (в качестве стимула отраслевого развития и достижения надлежащего уровня добычи). Гройсман добавил, что уже к концу года рассчитывает совместно с парламентариями и экспертной средой разработать пакет необходимых решений по снижению ставок.

«Все те, кто будут создавать препятствия политике энергонезависимости, будут объявлены врагами государства. Я терпеть этого не буду. Всем необходимо предоставлять равные условия, разрешения при соблюдении существующих требований. И до конца года мы должны принять конкретные решения: относительно упрощения процедур (лицензирования), чтобы мы двигались в направлении получения энергонезависимости, а также новых скважин. Здесь надо вводить снижение рентных платежей. Это может быть фактором увеличения инвестирования (в развитие добычи)», — сказал Гройсман на совещании в Полтаве, передает пресс-служба Кабмина.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Кроме того, крупнейшая украинская частная энергетическая корпорация ДТЭК (принадлежит олигарху Ринату Ахметову) отчиталась о росте добычи газа на 3%.

«За 9 месяцев 2017 г. ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу природного газа до 1,24 млрд куб. м, продемонстрировав рост на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добыча газового конденсата составила 41,4 тыс. тонн, что соответствует показателю 9 месяцев 2016 года. Рост добычи газа был достигнут благодаря проведению мероприятий по интенсификации дебитов на действующем фонде скважин, реконструкции наземной инфраструктуры, а также реализуемой программе бурения, в рамках которой в конце сентября было завершено бурение скважины №34. Стоит отметить, что также в начале осени началось бурение скважины №25 на Семиренковском месторождении», — говорится в сообщении ДТЭК.

По словам генерального директора ДТЭК Нефтегаз Игоря Щурова, компания продолжает «инвестировать в бурение, привлекая компании с современным и надежным оборудованием, что позволяет нам использовать лучшие буровые практики».

«Однако дальнейший рост добычи зависит от поддержки правительства в части необходимой дерегуляции газодобывающей отрасли, снижения ставки ренты, доступа к геологической информации и проведения аукционов на новые участки», — прокомментировал Щуров.

В то же время вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что 2017 год стал прорывным для страны в принятии законодательства в сфере энергоэффективности.

«Эти законы связаны между собой, ведь они запускают сервисы и исполнителей услуг и заинтересовывают потребителей двигаться в этом направлении. Потребитель должен получить не только финансовую поддержку от государства или международных партнеров, но и техническую помощь на внедрение технологий по энергоэффективности. И именно эти технологии, которые придут в Украину, позволят сократить более чем на 50−60% потребление энергии», — сказал Зубко на IX форуме «Возобновляемая энергетика и энергоэффективная модернизация промышленности», — передает пресс-служба кабмина.

«Синоним энергоэффективности — энергонезависимость, независимость нашего государства. Это наша цель — сделать Украину экономным потребителем энергетических ресурсов и конкурентоспособной благодаря своей продукции и природным ресурсам», — добавил Зубко.

По его словам, Украина имеет самый большой в Европе коэффициент относительно зеленых тарифов. Ни в одной стране ЕС нет тарифа на производство солнечной энергетики в 14−18 евроцентов за кВт/ч.

«Ни в одной стране нет таких мощностей, как на проекте Чернобыльской АЭС, которая постепенно превращается в зону инвестиционной привлекательности. Мы можем привлечь более 2 ГВт солнечной энергии и разместить там комплекс с сетями, который будет генерировать эту энергию. Перспективным капиталовложением также является рынок ветровой энергетики, который даст дополнительную энергонезависимость стране», — подчеркнул Зубко.

Истман Джонсон. Нантакетская школа философии. 1887

Кроме того, 23 ноября председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев во время рабочей поездки в Днепропетровскую область проинформировала, что в регионе есть целые города, которые отказались от дорогого импортного газа и переходят на твердотопливные котельные, передает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

«Приятно поражен успехами Днепропетровщины в сфере энергонезависимости. Модульные котельные на альтернативном топливе, которые эффективно работают в отдельном городе, — это более экономное потребление газа в масштабах всей Украины. Надеюсь, другие регионы будут брать пример с Днепропетровщины», — сказал Коболев.

Глава «Нафтогаза» посетил 40-тысячный город Покров, который в прошлом году полностью отказался от центрального теплоснабжения. В этом населенном пункте население перешло на автономное отопление, а соцсферу обогревают модульные котельные на пеллетах.

Губернатор Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко пояснила, что долги за природный газ заставили местных чиновников начать децентрализацию отопительной системы. Уже вторую зиму подряд в садах, школах и больницах города по-настоящему тепло. Общая мощность шести твердотопливных котельных — почти 5 МВт. Наибольшая — на территории центральной городской больницы. Кроме медучреждения, она обогревает три социальных общежития, спортшколу, несколько госучреждений, детсад и школу.

Удешевляют тариф пеллеты из шелухи подсолнечника и торфа. В частности, торфобрикеты бросают в топку небольших котельных мощностью 150−200 кВт. За последние два года на Днепропетровщине переведены на твердотопливные котлы более 30 котельных бюджетных учреждений. На сегодняшний день их в регионе больше сотни.

Украинский инвестор Станислав Мацигорко считает, что такие котельные выгодно строить для зданий, которые находятся на небольшом расстоянии друг от друга. На гигакалорию тепла тратится до 200 кг торфобрикетов. Себестоимость такого отопления по сравнению с газовым в 2−3 раза дешевле.

Как сообщалось, в 2017 году на Украине запущена процедура формирования эффективного потребителя и собственника в жилом секторе (приняты ЗУ «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», «О ЖКУ»); созданы возможности учета энергии (ЗУ «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения»); запущен рынок энергоаудиторов, саморегулируемых организаций, реестров, сертификатов (ЗУ «Об энергетической эффективности зданий»); создан Фондэнергоэффективности (ЗУ «О Фонде энергоэффективности»).

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

Напомним, в 2016 году крупнейший украинский добытчик природного газа Государственное ПАО «Укргаздобыча» (входит в состав «Нафтогаз Украина») нарастило добычу газ до 14,605 млрд куб. м (на 77 млн куб. м). Об этом 19 января 2017 года на пресс-конференции заявил глава компании Олег Прохоренко. По его словам, в 2017 году компания планирует нарастить добычу на 400−600 млн куб. м, что на 4,1% выше, чем добыча в 2016 года. А также пробурить около 100 скважин, общей длинной 345 км, провести более 500 капитальных ремонтов скважин, операций по интенсификации добычи и их восстановлению.

За девять месяцев 2017 года «Нафтогаз» увеличил добычу газа на 2,5% (на 299,7 млн куб. м) — до 12 млрд 192,4 млн куб. м. В т. ч. ПАО «Укргаздобыча» увеличило добычу газа на 3,8% — до 11 млрд 335,8 млн куб. м, а ПАО «Черноморнафтогаз» добыл 6 млн куб. м газа. При этом ПАО «Укрнафта» сократило добычу на 12,9% — до 850,7 млн куб. м. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-сентябре 2017-го нарастили добычу газа на 6,8% (на 207,9 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016-го — до 3 млрд 262,4 млн куб. м.

CROSCO предоставляет услуги на международном рынке с 1952 года в 34 странах многим наиболее известным международным и национальным нефтегазовым компаниям. Компания имеет собственный парк из 11 буровых установок, 17 установок капитального ремонта скважин и другой техники. CROSCO также является 100% владельцем венгерской компании Rotary Drilling, буровой флот которой насчитывает 5 буровых установок, а также обеспечивает ремонт и другое обслуживание скважин.