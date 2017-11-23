Во время своего праздничного выступления перед военными в честь Дня благодарения президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его политике удалось достигнуть прогресса в Афганистане и борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. Также президент отметил, что не стоит направлять высокотехнологичное оружие союзникам США, которые в один прекрасный момент могут стать врагами Вашингтона, пишет Маргарет Талев (Margaret Talev) в статье для Bloomberg.

Whitehouse.gov Трамп во время видеоконференции

Трамп провел видеоконференцию с военными в особняке Мар-а-Лаго, который расположен на Балм-Бич в штате Флорида.

«Все только и говорят о том прогрессе, которого вам удалось достигнуть за последние несколько месяцев, с того момента, когда я его инициировал», — заявил Трамп в своем видеообращении, адресованном военнослужащим 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в Афганистане.

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Годом ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии не раз заявлял, что военное присутствие США в Афганистане и Ираке — пустая трата времени, сейчас глава Белого дома говорит о необходимости участия в конфликтах и продлении военных миссий. Также Трамп пообещал военным, что, когда они вернутся на родину, они увидят окрепшую экономику, новые рабочие места и, возможно, крупное сокращение налогов.

Whitehouse.gov Трамп посетил станцию береговой охраны, расположенную в районе залива Палм-Бич, штат Флорида

Этим же утром, 23 ноября, Трамп посетил станцию береговой охраны, расположенную в районе залива Палм-Бич, штат Флорида. Президент поблагодарил офицеров береговой охраны за спасение людей, когда юго-восточное побережье страны оказалось под ударом нескольких тропических штормов. Глава Белого дома пообещал дальнейшее увеличение оборонного бюджета, сославшись на законопроект об оборонном бюджете в размере $700 млрд, который ждет лишь подписи президента. Трамп также добавил, что его администрация закажет строительство новых кораблей для военно-морского флота, а ВВС получат новые истребители, включая истребители F-35.

«Я спрашивал у парней из ВВС. Я спросил, насколько он хорош (F-35)… Они сказали, что всегда одерживают победу, потому что враг не может его увидеть», — заявил глава Белого дома.

Трамп отметил, что в настоящий момент предпринимает все необходимое, чтобы изменить сложившуюся «печальную» практику, когда американский оборонно-промышленный комплекс поставляет иностранным государствам самые лучшие образцы военной техники.

«Мы поставляем оружие в другие страны. Да, это наши союзники, но вы никогда не знаете, когда союзник соберется выступить против вас… Я всегда настаивал на том, чтобы наше оружие было немного лучше (экспортируемых образцов), пусть наша техника будет немного быстрее. Нужно сохранять для себя определенные преимущества, которых больше ни у кого не будет», — заявил главнокомандующий ВС США.

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U.S. Naval Forces Central Command На борту крейсера USS Monterey ВМФ США

Во время видеоконференции с военными в Ираке Трамп начал свое приветствие с девиза морской пехоты «Semper fi», которое с латинского языка переводится как «Верен долгу всегда». Президент США поздравил морских пехотинцев с «регулярными победами в сражениях против террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

«Мы действительно выигрываем. Мы знаем, что нужно сделать для того, чтобы одержать победу. Мы должны позволить вам победить… Раньше они не разрешали вам побеждать», — заявил Трамп, ссылаясь на своих предшественников.

Президент США также провел видеоконференцию с экипажем американского крейсера USS Monterey, пилотами ВВС США, расположенными на турецкой авиабазе Инджирлик, и моряками с военно-морской базы в Кувейте.

Прежде чем представителей СМИ попросили покинуть комнату, чтобы президент США мог провести конфиденциальные переговоры с военными, Трамп поздравил журналистов с праздником.

«Да, кстати, СМИ, желаю вам счастливого Дня благодарения. Желаю вам хорошо его провести на Палм-Бич, штат Флорида».