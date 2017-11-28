На сегодняшний момент одной из самых серьезных проблем, с которой столкнулся Вашингтон, является американский оборонный бюджет. Это самая большая проблема, которую просто пытаются замолчать, пишет Макс Бут в статье для The Foreign Policy.

Jim Mattis Джеймс Мэттис

Можно выявить множество тревожных сигналов, указывающих на то, что оборонный бюджет США слишком мал для того, чтобы Вашингтон мог справиться со своими глобальными обязательствами. Еще в июне 2017 года министр обороны США Джеймс Мэттис заявил комиссии палаты представителей по делам ВС, что, вернувшись в армию после четырех лет пребывания на пенсии, он был «шокирован» уровнем боеготовности Вооруженных сил США.

Что могло вызвать потрясение у такого закаленного ветерана, как Мэттис? Военный аналитик Дэн Гур (Dan Goure) отмечает, что полностью укомплектованы, обучены и готовы к ведению боевых действий только три бригадные тактические группы ВС США из 50. Из-за нехватки запасных частей и финансирования, необходимого для технического обслуживания, в настоящее время к выполнению миссий готовы около половины подразделений ВМС и морской пехоты. Кроме того, в ВВС США насчитывается около 1 тыс. пилотов, но нужно учитывать тот факт, что за последнее десятилетие ВВС претерпели значительное сокращение.

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U.S. Naval Forces Europe-Africa Матрос за штурвалом ракетного эсминца ВМС США «Портер»

С другой стороны, несмотря на все эти недостатки, уровень сложности военных миссий, особенно для ВМС, ВВС и сил специального назначения, по-прежнему остается очень высоким. За период с 1987 года по 2017 год численность военных кораблей сократилась с 594 до 278, однако количество кораблей, необходимых для выполнения миссий за пределами территориальных вод США, осталось прежним. Это означает увеличение нагрузки на экипажи военных кораблей. По словам военного эксперта из Hudson Institute Сета Кропси, моряки вынуждены работать по 100 часов в неделю, и так неделями подряд.

Считается, что изматывающий график работы военных моряков мог стать одной из причин того, что летом 2017 года произошло сразу два столкновения американских эсминцев с торговыми судами, в результате чего погибли 17 матросов. Ситуация с сокращением числа кораблей усугубится тем, что после столкновения эсминца USS Fitzgerald с филиппинским торговым судном в июне 2017 года американский военный корабль выбыл из строя примерно на один год.

Морская пехота США также столкнулась с негативными последствиями нехватки средств в оборонном бюджете. Согласно данным Breaking Defence, «за последние шесть лет в результате авиационных катастроф погибли 62 морских пехотинца». Например, в августе 2017 года в Японии разбился конвертоплан MV-22 Osprey, в результате чего погибли три человека. В июле текущего года произошло крушение военно-транспортного самолета KC-130T, которое унесло жизни 16 человек. Проблема заключается в том, что морским пехотинцам приходится летать на самолетах и вертолетах, которые были введены в эксплуатацию в первой половине 1980-х годов. У Пентагона просто нет денег, чтобы обновить парк летательных средств.

Армия США, согласно индексу фонда «Наследие», представленному в докладе «Военная мощь США-2018», была признана «маргинальной» и «слабой».

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The U.S. Army ВС США

Состояние ВС США вызывает большую тревогу на фоне соперников Вашингтона — России, Китая, Ирана и КНДР, — которые продолжают развивать свои военные программы. ВС России в настоящий момент располагаю профессиональными кадрами и оснащены высокотехнологичным оружием, что дает возможность Москве проецировать свою власть в Сирию. Китай занят созданием самолетов, ракет, подводных лодок и военных кораблей, чтобы склонить баланс сил в западной части Тихого океана в свою сторону.

Об этой проблеме знают как в Конгрессе, так и в администрации президента США Дональда Трампа, и всё же маловероятно, что ситуацию удастся изменить в лучшую сторону.

Во время прошлогодней предвыборной кампании Трамп пообещал увеличить расходы на оборону. Согласно планам Трампа, штатная численность военнослужащих США должна увеличиться с 450 тыс. человек до 540 тыс., численность морской пехоты — с 24 пехотных батальонов до 36, количество военных кораблей — с 278 до 350. Однако оборонный бюджет, принятый в марте 2017 года, не позволит реализовать намеченные цели.

Учитывая ограниченные производственные мощности верфей США, потребуется 18 лет для создания военно-морского флота из 350 кораблей, если строить по четыре корабля в год. Военный бюджет предусматривает строительство одного или, возможно, двух военных кораблей с 2017 по 2018 год.

Конечно, осознав необходимость увеличения оборонного бюджета, Конгресс одобрил оборонный бюджет в размере $700 млрд — значительное увеличение в сравнении с $603 млрд, которые запросил Трамп. Однако проблема всё еще не решена. Конгресс одобрил лишь «санкционирующий» законопроект, принятие которого является чисто символическим. Военным нужен законопроект об ассигнованиях. Вряд ли власти США будут такими щедрыми. Хотя и в Демократической, и в Республиканской партиях есть сторонники жесткой линии, американские политики всё же предпочтут направить средства на другие приоритетные направления, чем на оборону.