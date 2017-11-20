Всё чаще звучат предположения о том, что дни Ангелы Меркель как канцлера Германии сочтены. Провал так называемых «ямайских» коалиционных переговоров, как их называют из-за партийных цветов «Свободной демократической партии» (СвДП), «Зеленых» и ХДС/ХСС вверг страну в пучину нестабильности. Лидер СвДП Кристиан Линднер неожиданно покинул переговоры, заявив, что «лучше вообще не управлять, чем управлять плохо». Меркель оказалась в сложной ситуации. Призрак веймарской нестабильности навис над старой доброй Федеральной Республикой Германия, пишет главный редактор журнала The National Interest Джейкоб Хейлбрунн.

ИА REGNUM Меркель

Теперь, когда «ямайская» коалиция распалась, так и не успев оформиться, давление на социал-демократов и их лидера Мартина Шульца непрестанно увеличивается, чтобы заставить их сделать то, что они категорически отказались делать после провальных сентябрьских выборов — формировать большую коалицию с ХДС/ХСС. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер проводит переговоры с разными партийными лидерами и пытается найти компромисс. Одна из возможностей заключается в том, что «Зеленые» и СвДП ведут переговоры о повторном создании «Ямайки».

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С другой стороны, трудно придумать наиболее благоприятный сценарий, чем создание новой большой коалиции. Это удалось бы обеспечить стабильность, которой так жаждут многие немцы. Большая коалиция позволила бы выиграть время и избежать необходимости перевыборов, результаты которых могут оказаться весьма непредсказуемыми. В случае перевыборов главным политическим бенефициаром станет ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая непременно заявит, что основные немецкие партии неспособны решить основную задачу — сформировать правительство.

Логотип партии «Альтернатива для Германии» (AfD)

Одна из главных причин роста популярности АдГ, которая на прошедших сентябрьских выборах получила 13% голосов и впервые в своей истории прошла в парламент, заключается в ряде политических шагов, предпринятых Меркель. Именно Меркель ополчилась на ядерную энергетику Германии после аварии на японской АЭС Фукусима-1. Она распахнула двери Германии беженцам с Ближнего Востока — шаг, который укрепил позиции АдГ.

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В начале со стороны АдГ звучали разумные предложения. Внимание партии было сосредоточено на экономической ситуации в Германии. С точки зрения АдГ, ввод евро привел к катастрофическим финансовым последствиям для ФРГ. В АдГ выступали за восстановление немецкой марки. Затем партия стала приобретать всё более популистский характер. Этот процесс особенно стал очевидным после миграционной ошибки Меркель в 2015 году. В АдГ появилось стремление к историческому ревизионизму и реабилитации нацистского прошлого.

Сейчас перед гражданами Германии стоит достаточно простой вопрос: хотят ли они попрощаться с Меркель или Mutti (Мамочкой), как ее часто называют в Германии, и вступить в новую политическую эпоху? Или Меркель всё же останется у власти, по крайней мере, еще несколько лет, прежде чем, наконец, уйдет в отставку с поста канцлера ФРГ?