



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

В Тернополе, где еще 2—3 года назад найти любую стабильно оплачиваемую работу было достаточно непросто, работодатели сейчас буквально в отчаянии, пишет «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). Люди приходят, спрашивают про зарплату, берут время на размышление и больше не возвращаются. Вместо этого собирают вещи для очередного вояжа, например, в соседнюю Польшу. И никакие повышения зарплаты, кстати, весьма существенные в последние месяцы, их не останавливают. Итак, почему Тернополь, как и все другие города Украины, ощутил вдруг столь острый кадровый голод? Начнем с того, что эта проблема не появилась неожиданно. Все знают, что ручейки работников уже давно идут в сторону западной границы Украины, и при этом показатели рождаемости в стране и старения нации не улучшаются. Постмайданная власть форсировала этот процесс. Сейчас на Украине налоги и условия для практической деятельности такие, что бизнес не развивается, влачит жалкое существование и закрывается. Заработать негде. Цены и коммунальные платежи постоянно растут. Гривна обесценивается. Люди не могут свести концы с концами, а потому бросают все и бегут куда глаза от беспросветной бедности, что всё больше и больше напоминает вместо обещанного Порошенко «жизни по-новому» новый геноцид. Дошло до того, что практически невозможно найти нормального плиточника или сантехника. «Я плачу официантам 6000 гривен в месяц плюс чаевые неплохие, но не знаю за что, — жалуется известный тернопольский ресторатор. — Как правило, имею дело с молодыми людьми, а у них завышенные амбиции. Хотят получать не меньше, чем 500 долларов, а при этом «бухать», выполнять работу кое-как, да еще и воровать». Василий не скрывает, что работает в Тернополе временно и «для поддержки штанов», а после новогодних праздников снова отправится в Польшу. За последние три года он уже пять раз побывал в соседней стране, собирает на квартиру. На место поляков в богатые европейские страны приезжают украинцы. А кто же заменит украинцев? Китайцы, таджики или эфиопы? Правда, всё же есть чем привлечь иностранцев. Это — украинский чернозем. Осталось только избавиться от самих украинцев, с чем сейчас успешно справляется якобы украинская власть. А желанный украинский безвиз, в связи с чем, собственно, и произошла «Революция Достоинства», только упростил и облегчил эту стратегическую задачу. Если этот процесс немедленно не остановить, то через год-два на Украине, по оценкам экспертов, останется только 20 миллионов населения. И то преимущественно пенсионеров, немощных, преступников и деградированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

90% закарпатцев, которые получили польские рабочие визы, в Польше не работают, утверждают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Несмотря на значительное уменьшение потока желающих получить шенгенскую визу, этот бизнес продолжает жить. Основной деятельностью центров остается получение польских рабочих виз. Однако 90% закарпатцев, которые получили польские рабочие визы, в Польше не работают, перебираются в другие страны, в основном Чехию. Сколько жителей Закарпатья работают в Чехии по такой схеме, сказать практически невозможно, но для чешского законодательства все они нелегалы и ничем не отличаются от тех, кто работает там, поехав по биометрическим паспортам. Чешское правительство борется с такими нелегальными работниками, но полиция часто закрывает глаза, если работник не попадет в поле зрения полиции, так можно работать годами. Почему Прага на законодательном уровне не узаконит нелегалов и не получит дополнительные средства в бюджет, сказать трудно, но квота в 8000 легальных украинцев ничтожно мала.

В соседней Венгрии вновь заинтересовались украинцами, преимущественно из Закарпатья, которые получают венгерскую пенсию, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). В ходе пленарного заседания в парламенте Венгрии представитель социалистической партии Иштван Тукач спросил: «Как долго мы еще будем платить пенсию украинцам?». Он указал на злоупотребления. На то, что многие украинцы, не проживающие в Венгрии, получают значительно большую сумму государственных выплат, чем местные жители. Секретарь министерства человеческих ресурсов Венгрии Бенце Ротвари отметил, что международный договор, принятый в 1962 году, позволяет украинцам получать венгерскую пенсию. Правительство имеет планы пересмотреть эту конвенцию, однако политическая ситуация на Украине пока что затрудняет возможность это осуществить. Также Ротвари добавил, что были проведены проверки, в результате которых были сняты пенсии за злоупотребления. Напомним, что в Венгрии на выплату пенсий выходцам из Украины ежегодно тратят более 1 млрд форинтов. Сейчас более 10 тысяч украинцев получают венгерскую пенсию, в основном это жители Закарпатской области.

Железнодорожный вокзал. Ужгород. Закарпатская область. Украина

Ряд заявлений польских политиков относительно Украины вызвали резонанс в украинском обществе, рассказывает «Галичина» (Ивано-Франковск). Например, призыв президента Польши Анджея Дуды к Киеву не назначать на высокие должности лиц с националистическими и антипольскими взглядами, заявление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что польские власти будут принимать меры, которые не позволят людям с антипольскими позиции посещать Польшу, объявление запрета на въезд украинцам в Польшу без обнародования списка и другое. Доктор исторических наук, профессор ПНУ имени Стефаника Сергей Адамович так прокомментировал последние заявления польских политиков: «Ученые, общественные деятели и политики, которые последние двадцать лет с украинской и польской сторон заботились о налаживании отношений между двумя народами, с сожалением отмечают, что всё завалено после антиукраинских заявлений польских чиновников, а на фоне пожарищ украинского-польской дружбы виднеются только поваленные кресты на могилах украинцев на территории Польши. Те украинцы, которые выказывали крайнюю антипольскость и говорили, что поляки еще большие враги, чем русские, торжествуют, чувствуют себя победителями, мечтают о границе между Украиной и Германией где-то в районе Вислы и утверждают, что наши «западные адвокаты» пользуются раненной в войне Украиной. Историческая память украинцев и поляков на протяжении веков хранит немало страниц как сотрудничества, так конфронтации и противостояния. Лишь в ХХ веке поляки подавили вооруженной силой Западно-Украинскую Народную Республику, проводили пацификацию в 1930-х годах в Галиции, репрессии против украинцев в концентрационном лагере в Березе-Картузской (1934—1939 годы), были допущены массовые убийства польскими военными подразделениями украинского населения на Волыни и Холмщине в годы Второй мировой войны, уничтожены польскими отрядами села на территории Сокальщини, депортированы украинцы с территории Закерзонья, Холмщины и Подляшья, а еще вспомните операцию «Висла», в ходе которой были высланы 850 тысяч украинцев. Благодаря совместным усилиям польских и украинских общественных и культурных деятелей, ученых и политиков удалось выработать формулу компромисса в понимании общего прошлого — «прощаем и просим прощения». Она была закреплена на государственном уровне совместным заявлением украинского и польского президентов в 2003 году во время отмечания 60-летия Волынской трагедии. И вот на тебе. За последние дни мы услышали от высших польских чинов следующее: в Польшу не пустят никого в форме дивизии СС «Галичина» и составят санкционные списки для украинцев; Волынь, Львов и так далее — это польские территории; надо освободить в Украине антипольских политиков и националистов от власти; поляки не оккупировали Галичину в 1919 (а может, еще не уничтожали Галицко-Волынское княжество, не сажали на кол казаков) и осудить ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И эти претензии озвучивает правительство, не хочет обеспечить прозрачное расследование всех фактов надругательства и уничтожения украинских памятников, памятных знаков и мест захоронений в Польше».

Остатки памятника воинам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в польском селе Грушовичи использовали для мощения дорог, информирует Zaxid.net (Львов). По словам войта гмины Стубно Януша Слабицького, по инициативе которого состоялся демонтаж памятника, к таким действиям он прибег, потому что предполагал, что украинцы сохранят обломки и сделают из них реликвию. «Камни были утилизированы, служат польскому обществу, из них были сделаны дороги», — сообщил он в интервью польскому порталу naTemat.pl. Когда журналист спросил его, зачем так было сделано, староста ответил: «Я ожидал, что бандеровцы захотят сделать из них реликвии и национальную святыню. Поэтому я это сделал. Цинично, да. В другой ситуации я вернул бы камни, но зная, в каком направлении всё идет, мы сделали так, как я сказал». Он также заявил, что нет ни малейшего шанса на восстановление этого памятника, разве что в случае смены власти, «второй раз такой глупости мы не допустим». 27 апреля 2017 года по инициативе войта гмины Стубно в Грушовичах состоялся демонтаж памятник павшим воинам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который стоял на местном кладбище с 1994 года. Причиной демонтажа стало то, что местная власть посчитала памятник незаконным.

Разбитая дорога

Киевская городская организация «Свободы» пикетировала посольство Польши, рассказывает «Сіверщина» (Чернигов). Националисты потребовали перестать давить на Украину и пересмотреть политику национальной памяти. «Украинцы не собираются унижать поляков или посягать на польские территории. Но если это начали поляки, то пора определить красные линии, через которые нельзя переходить. Во-первых, любое посягательство на украинские территории неприемлемо. Мы даем ответ России и сможем дать ответ любому, кто будет посягать на украинские территории в любом месте: в Донбассе, Закарпатье, Львове. Во-вторых, вы имеете право чтить своих героев, кем бы они не были, а мы никогда не позволим определять, кто должен быть нашим героем. Мы пойдем в Европу с Небесной сотней, с Бандерой, Шухевичем и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Без них Украина невозможна в Европе, потому что это те, кто положили свои жизни за ее независимость», — заявил во время пикета руководитель фракции «Свободы» в Киевсовете Юрий Сиротюк. Он также подчеркнул, что вражда между украинцами и поляками — «на руку Москве». Так же, как и любое ослабление Украины или Польши. «Более того, если одно из наших государств потеряет государственность, то и второе также ее потеряет — это подтверждает наша история. Мы имеем много сотен лет отношений между Украиной и Польшей, и любая попытка пренебрежительного отношения одной нации к другой приводила к краху в истории обеих наций», — добавил националист.