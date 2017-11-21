23 ноября 2017 в российский прокат выходит девятнадцатый фильм студии Pixar «Тайна Коко». Он посвящен культуре Мексики, где был выпущен на экраны ко Дню Мертвых и стал самым кассовым фильмом за всю историю национального проката. В других странах этот мультфильм тоже ждет успех, пусть и не столь ошеломляющий. Для этого у «Тайны Коко» есть все необходимое: интересная история, неожиданные повороты сюжета, запоминающиеся зажигательные песни, яркое визуальное решение, очаровательные персонажи… В том числе — скелеты. Эта идея, кстати, не нова: начиная с диснеевского «Танца скелетов» 1929 года костлявые персонажи часто становятся героями мультфильмов. И в нашей анимации они появляются как в авторском кино, так и в сериалах: примеры тому — «Костя» (2011) Антона Дьякова, «Бедный Йорик» (2007) и «Bone Voyage» (2014) Сергея Гордеева. Даже обращение к своеобразному мексиканскому празднику Dia de los Muertos — не открытие Pixar: в 2014 вышел американский полнометражный мультфильм «Книга жизни» продюсера Гильермо дель Торо, герой которого тоже в День мертвых попадает в загробный мир.

Цитата из м/ф «Тайна Коко». реж Ли Анкрич, Эдриан Молина. 2017. США Карнавал

Цитата из м/ф «Тайна Коко». реж Ли Анкрич, Эдриан Молина. 2017. США Без шуток

Основное очарование «Тайны Коко» заключается не в поющих скелетах, а в трогательной семейной истории. Главный герой оказывается в конфликте со своими родными: двенадцатилетний Мигель мечтает заниматься музыкой, которая в его семье строго запрещена. Чтобы принять участие в конкурсе талантов, паренек решается на преступление — крадет из склепа гитару своего кумира, известного певца Эрнесто де ла Круса, чем навлекает на себя проклятье и оказывается в мире мертвых. Там его сразу находят родные — усопшие предки, что только осложняет ситацию: ведь родственники — как живые, так и мертвые — заодно. Они готовы вернуть Мигеля в мир живых только при условии, если он навсегда оставит музыку. Пареньку приходится искать альтернативные пути возвращения домой. Его путешествие через мир мертвых становится путем к примирению с самыми близкими людьми, которые вплоть до финала являются противниками Мигеля. Так что это фильм не о приключениях Мигеля в мире скелетов, а об объединении семьи. Даже название ленты намекает на это: в оригинале она называется просто «Коко» — по имени прабабушки Мигеля, немощной старушки, бережно хранящей семейный секрет.

Цитата из м/ф «Тайна Коко». реж Ли Анкрич, Эдриан Молина. 2017. США Подарок

Итак, в «Тайне Коко» есть все традиционные составляющие хорошего мультфильма: захватывающая история, удачные гэги, продуманное визуальное решение, выразительная анимация, точные детали, отличные комедийные персонажи, запоминающиеся мелодии, но все это было бы бессмысленно без главного — глубокого посыла: находить общий язык с родными непросто, иногда недопонимания и разногласия приводят к размолвкам и даже вражде, но надо находить в себе силы любви, идти на компромиссы, учиться прощать и примиряться. А оформление у этого месседжа просто блестящее. Авторы фильма совершили исследовательскую экспедицию в Мексику, где в течение трех лет изучали национальный быт, музыку, одежду, архитектуру и традиции. Так что «Тайну Коко» вполне можно считать этнографическим фильмом, просто рекламой Мексики, которую после просмотра ленты захотят посетить многие дети и взрослые.

Цитата из м/ф «Тайна Коко». реж Ли Анкрич, Эдриан Молина. 2017. США В окружении приведений

Все детали, фигурирующие в фильме, — от устройства семейного алтаря до традиции выкладывать из лепестков календулы дорожку, ведущую умерших в родной дом — являются документальными фактами. В Мире мертвых герой встречает одну из самых известных творческих личностей Мексики — Фриду Кало, которая презентует ему свое новое произведение. Даже лучший друг Мигеля — пес Данте — представитель исконно мексиканской, не слишком симпатичной породы лысых собак «ксоло» (сокращенно от ксолоитцкуинтли). Данте не только лыс и морщинист, он еще лишен многих зубов, косоглаз, тощ, у него сломано ухо, а длинный язык вообще живет своей жизнью. Все эти отталкивающие черты, тем не менее, позволили аниматорам создать обаятельный образ добродушного пса. Еще сложнее, пожалуй, далась художникам творческая задача по анимированию скелетов: ведь они лишены кожи, а, значит, и мимики. Пришлось искать нетривиальные способы сделать персонажей эмоциональными и милыми. В итоге мультипликаторы нашли привлекательные формы лиц и ртов, которые передавали бы чувства, но в то же время выглядели как кость; добавили движения вокруг глазниц, чтобы имитировать движения бровей. Специалисты учли, что скелеты весят меньше живого человека, поэтому их движения должны быть быстрее и легче. Много гэгов удалось придумать благодаря способности скелетов разделяться на отдельные косточки и легко собираться обратно в цельную фигуру. Все музыкальные сцены технически достоверны: положение рук на музыкальном инструменте соответствует извлекаемым звукам, что не всегда встретишь в анимации и даже игровом кино.

Конечно, в «Тайне Коко» есть к чему придраться: раздражают обилие закадрового текста в прологе и немного затянутая экспозиция, но с развитием действия зрительский восторг только нарастает, а эмоциональные финальные сцены решены деликатно, без нажима и слезоточивости и потому действительно трогают до слез. И за эти чувства, побуждающие броситься в объятия родни, легко прощаешь «Тайне Коко» мелкие несовершенства.