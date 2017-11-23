Дороги

Иван Шилов ИА REGNUM Инфраструктура Украины

Руководитель «Укравтодора», поляк Славомир Новак на заседании правительства Украины похвастался экономией, которой удалось достичь за счёт использования электронной системы госзакупок ProZorro. По его словам, за текущий год она позволила сэкономить 2,5 млрд грн. Что, в свою очередь, позволит отремонтировать большее количество дорог.

Также Новак заявил, что компания под его руководством изменила подход к ремонту:

«Планируем, чтобы через 3−5 лет в стране появилась сеть дорог 1-й и 2-й категории, которая соединит качественными дорогами все региональные центры страны», — заявляет менеджер.

Правительство, в свою очередь, по его просьбе поддержало инициативу дорожников и снизило скоростной лимит в населённых пунктах с 60 до 50 км/ч.

«…Отремонтированные дороги без инфраструктуры безопасности, без жестких штрафов за нарушения, без улучшения поведения на дорогах могут означать увеличение смертности на дорогах», — аргументировал свою просьбу Новак.

Проезжая часть в центре Киева

Наверное, это обоснованно, учитывая, что аналитический центр Corestone включил Украину в первую десятку стран с наибольшей смертностью на дорогах с результатом 93 смертельных случая на 1 млн населения.

Неутешительная новость для фаната строительства бетонных дорог и одновременно махрового русофоба Владимира Омеляна, возглавляющего на Украине министерство инфраструктуры. Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк сообщает для него крайне неприятную новость:

«…Цементные дороги — в отличие от бетонных — могут полностью строиться из украинских материалов, поскольку во время производства автомобильной дороги используются в равных пропорциях цемент, песок и наполнители, и все эти элементы, они производятся на украинских предприятиях и не требуют экспорта. Что касается бетона, то мы его импортируем, и это — большие суммы, импортируем в первую очередь из Российской Федерации», — заявил эксперт в эфире радио «Голос Столицы».

Так что даже знаменитую сейчас на Украине «дорогу к Бандере» (если вдруг её решат делать бетонной) придётся строить из российского материала.

Владимир Омелян очень часто в беседах с представителями СМИ заявляет о том, что отныне исполнители работ будут сдавать новые и/или отремонтированные дороги под 10-летнюю гарантию. Однако журналист издания «Дело» Инна Рослик провела расследование, в результате которого выяснила, что даже в европейских странах такие высокие стандарты есть далеко не везде. По словам опрошенных ею экспертов, срок гарантии составляет от 1 до 10 лет, однако последние случаи довольно редки. Что же касается украинских подрядчиков, то:

«…10-летний срок может быть неподъемным по целому ряду причин, начиная от качества строительных материалов, существующих в наличии на Украине, и заканчивая сроком работы конкретного подрядчика на украинском рынке. Принимая во внимание данные факторы, стоило бы рассмотреть вариант плавающего срока для гарантии, определяя его в каждом случае отдельно», — приводит она слова учредителя UADirect Алексея Стародубова.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что с начала года на Украине уже отремонтировали более 2 тыс. км автодорог. Аналогичную информацию распространяет и Владимир Омелян:

«За два года отремонтировано рекордное количество дорог — более 3000 км [чуть более 1000 км в 2016-м — Ред]. Да, это немного по сравнению с общей сетью дорог более 170 000 км. Но столько не ремонтировал никто и никогда раньше».

Однако уже в 2018 году Омелян обещает удвоить эти показатели.

«Имея бюджет 20 млрд гривен, мы сможем отремонтировать около 2 тыс. км дорог государственного значения. Я думаю, будет такая же цифра отремонтированных дорог местного значения. Поэтому, если в 2018 году мы получим около 40 млрд гривен, то мы должны отремонтировать около 4−5 тыс. км дорог», — заявил он на брифинге для СМИ.

Кстати, 40 млрд гривен президент Украины Пётр Порошенко уже пообещал выделить.

Не справился министр только с печально известной трассой Одесса — Рени, ремонт которой тянется ещё с 2016 года и будет завершаться уже в будущем: предстоит латать ещё 94 км.

А вот инженеры компании Renault, проводившие оценку качества дорожного покрытия на Украине осенью прошлого года, неожиданно хорошо высказались об его качестве. По крайней мере главные автомагистрали страны они отнесли к категории дорог с хорошим покрытием. К категории проблемных они ожидаемо отнесли вторичные дороги, т. е. региональные трассы, содержание которых теперь ложится на местные бюджеты.

Железная дорога

На Украине вновь обострение насчет запрета на пассажирские перевозки. В очередной раз с идеей полностью прекратить транспортное сообщение между Россией и Украиной выступил т.н. постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин. Украина, по его мнению, должна двигаться в направлении «…прекращения организованного транспортного сообщения с РФ», — о чем чиновник с виртуальной должностью пишет в своём материале для издания «Зеркало недели». Впрочем, тут же оговаривается, что если бы не ожидаемое широкое общественное возмущение, запрет уже был бы введён.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Должностей, аналогичных той, что занимает Бабин, множество. На Украине до сих пор назначаются для Крыма прокуроры, главы райгосадминистраций и т.д. Таким образом, Украина даёт понять, что не намерена отказываться от притязаний на Крым. Заняться им, ввиду отсутствия объекта управления, особо нечем, приходится демонстрировать хоть какую-то активность.

На Львовской ж/д сложилась крайне напряжённая ситуация с простоем вагонов, сообщает транспортный портал ЦТС со ссылкой на свои источники. Так, только на трёх станциях (Изов, Ужгород, Чоп) скопилось в общей сложности более 6200 полувагонов, хотя при нормальной работе их должно быть почти на 4000 меньше. По утверждению железнодорожников, причиной такой ситуации стали ремонтные работы. Между тем простой уже привёл к тому, что приостановлена отправка угля в направлении Бурштынской ТЭС. Ещё одной причиной является недостаток локомотивов, однако это общая проблема всех железных дорог Украины.

Национальное антикоррупционное бюро, словно по заказу Владимира Омеляна, взялось за железнодорожный бизнес братьев Дубневичей (см. предыдущий обзор). Принадлежащая им корпорация «КРТ» вот уже многие годы получает львиную долю контрактов «Укрзализници» на поставку различного рода запчастей. Конкуренты давно пытаются доказать, что причина низких цен компании заключается в том, что «КРТ» не выдерживает нормы по качеству деталей, предъявляемые УЗ. И вот в результате тестов в «НПЦ «Надежность», проведённых по заказу НАБУ в рамках уголовного производства в отношении компании, лишь 5 из 32 креплений для шпал оказались достаточного качества.

Недавно Омелян проиграл Дубневичам суд (министр называл бизнесменов коррупционерами, они подали иск). Теперь же глава министерства может получить возможность отыграться.

Аэропорты

10 декабря неизвестный «заминировал» сразу 10 региональных аэропортов на Украине (в Одессе, Харькове, Запорожье, Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице, Ровно, Херсоне, Днепре, Ужгороде). Неохваченными остались фактически только столичные аэропорты и воздушные ворота Львова. Сообщения о минировании объектов инфраструктуры в последнее время на Украине не редкость, однако столь массовой блокады до сих пор не наблюдалось. Ещё немного — и минёр полностью заблокировал бы авиасообщение на Украине. После проверки сообщения о минировании не подтвердились.

Gnesener1900 Аэропорт в Харькове. Украина

«Установлено, что звонки поступали из соседнего государства», — дежурно отчитались в полиции, однако уже через два дня задержали по подозрению в причастности жительницу… Киевской области.

Аэропортам досаждают не только телефонные террористы, но и активисты. В конце прошлой недели на территории аэропорта «Киев» разместились около 20 активистов, протестующих против депортации в Грузию троих журналистов из условной «свиты Саакашвили». Протестующие для вящего комфорта захватили с собой спальные мешки, а также сообщили присутствующим, что «ПРХ ПНХ», что означает не слишком вежливое обращение к действующему президенту Украины.

В Одесском а/п — любопытный казус. Компания «Автомагистраль-Юг» на днях заявила, что приступила к строительству новой взлётно-посадочной полосы для аэропорта. Однако он является коммунальным, а значит — обязан перед заключением соглашений о подобных работах проводить тендер. Между тем никакого конкурса не проводилось. Государственная архитектурно-строительная инспекция, в свою очередь, не регистрировала декларацию «Автомагистраль-Юг» о начале строительных работ. Иными словами, совершенно непонятно, кто и что именно строит. Не исключено также, что в будущем такая неразбериха может аукнуться аэропорту неприятностями — скажем, когда аэропорт не сможет получить лицензию.

В главном аэропорту Украины «Борисполь» отчитались о рекордной прибыли по итогам трёх кварталов — 1,63 млрд грн. (1,44 млрд перечислено в местный и государственный бюджеты). Это уже превышает прибыль, полученную за весь 2016 год (1,2 млрд грн., 0,92 млрд грн. в бюджеты). Правда, в руководстве предприятия уже успели предупредить, что в следующем году такой финансовый успех могут и не повторить:

«…В соответствии с ориентирами, заданными регулятором, аэропорт движется в направлении снижения аэропортовых сборов. Несомненно, это оживит рынок, но и спровоцирует существенное уменьшение отчислений в госбюджет».

Эксперт общественной компании «Европатруль» Вячеслав Коновалов утверждает, что ситуацию с переходом лоукостера WizzAir из а/п «Киев» в а/п «Борисполь» не следует драматизировать.

«С моей точки зрения, это очередные конкурентные игры, чтобы получить дополнительные скидки. Wizz Air давно торгуется по поводу скидок. Можно вспомнить, как они [в 2011 году] переходили из «Борисполя» в «Жуляны» — там тоже была раскачка ситуации, причем серьезная раскачка, просто она не сильно афишировалась. Поэтому сейчас Wizz Air просто торгуется, потому что конкуренция усиливается, и им нужно с этим что-то делать».

В 2018 году WizzAir открывает пять новых рейсов из Лондона и одно из новых направлений — Львов. Компания уже начала агрессивную рекламную кампанию, привлекая возможностью попасть в Лондон за 30 евро.

Вместо WizzAir в «Киев» заходит Nordica — национальный эстонский авиаперевозчик. В настоящее время Nordica уже присутствует на Украине, однако летает в «Борисполь».

Порты

Темпы роста грузооборота в украинских портах сохраняют тенденцию к падению. В частности, 5%-ный (по итогам I квартала) рост успел смениться 0,6%-ным за январь — октябрь. Порты Украины обработали 109 млн тонн грузов. Падение грузооборота связано с тем, что уже со второго полугодия порты показывают отрицательную динамику. Так, в октябре перевалка просела на 2,28% к октябрю прошлого года.

Впрочем, кое-какая любопытная информация в статистике имеется. Так, в эти 0,6% роста умудрилось уместиться серьёзное увеличение импорта: +20,7% (до 16,1 млн тонн). 82 млн тонн приходится на экспорт, а в нём 31,8 и 28,1 млн тонн — это пшеница и продукция металлургии. Т. е. суммарно на зерно и металл приходится 73,05% экспортной перевалки (38,78% и 34,27%). Опережающими темпами растёт экспорт растительного масла (4,5 млн тонн, +28,5%).

Положительную динамику показывает транзит — 9,7 млн тонн (+7,7%). Контейнерная перевалка также в плюсе, но гораздо меньшем — 495 тыс. TEU (+1,7%).

«Для сравнения: через порт Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) ежегодно происходит переработка более 15,5 миллиона контейнеров», — пишет в своём материале для «ЛИГА. Бизнес» менеджер Logitech СНГ Владимир Праздников.

Впрочем, как раз перевалка контейнеров уже в будущем году может вырасти. Портовый оператор Hutchinson Ports направил в представительство Фонда госимущества Одесской области заявки на аренду причалов МТП «Черноморск». Оператор намерен арендовать причалы №№1−6.

Сдать в аренду контейнерный терминал порта предполагается на 49 лет с льготным периодом, который пока не известен (арендная плата будет направляться на ремонт терминала).

Обозреватель портала «Укррудпром» Александр Арбузов, анализирующий условия, на которых должен состояться конкурс по привлечению арендатора, отмечает, что

«…"Квалификационные требования» имеют единственную цель — заблокировать возможность участия в конкурсе для других компаний, потенциально способных предложить более выгодные условия по арендной плате, чем Hutchison Ports».

Любопытно, что ещё в 2008 году оборот контейнеров в одном только порту «Черноморск» был выше 670 тыс. TEU в год. Теперь до таких показателей недотягивают все украинские порты в сумме, а собственно в «Черноморске» он обвалился до 18,1 тыс. TEU.

Seaport.com.ua Порт Черноморск ночью

Общие же показатели портов-лидеров таковы: МТП «Южный» — 34,9 млн тонн (+5,9%), Одесский МТП — 19,9 млн тонн (-3,4%), Николаевский МТП — 19,2 млн тонн (+5,5%). В этом году, вероятно, тройка сохранится в текущем виде, а уже в будущем возможна рокировка между Одесским и Николаевским портами: Одесская ж/д не справляется с загрузкой двух крупных портов.

Как утверждает руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, о проблеме знают, ей занимаются, однако для результата необходимо не менее 2−3 лет:

«Одна группа занимается подготовкой комплексных планов развития припортовой инфраструктуры. Вторая — изучением правовых возможностей финансирования развития данной инфраструктуры. В том числе как один из вариантов рассматривается создание отдельной совместной структуры АМПУ и УЗ для управления припортовыми станциями. Это позволит обеспечить целевое финансирование развития станций».

Основная проблема, по его словам, в том, что в тарифе на перевозку грузов заложена часть так называемых «конечных/начальных операций», которая, собственно, и должна идти на развитие станций. Но на сегодняшний день эти средства расходуются на содержание активов УЗ по всей Украине. А значит, для развития возможностей припортовых станций необходимо менять логику финансирования инфраструктуры УЗ в масштабах всей Украины. В этом же году на реконструкцию подъездной инфраструктуры в портах у АМПУ предусмотрено только 102 млн грн., чего совершенно недостаточно для решения проблем портов.

Впрочем, во Всемирном банке считают, что корень проблем портов отнюдь не в изношенности инфраструктуры, а в недостатках управления:

«Ключевые изменения в портовом секторе — это переход к более эффективному управлению владельцами портов. И если углубляться более детально — вопрос использования территории в основных портах. В частности, решение вопроса земли, которое мешает развитию таких портов, как «Одесса» и «Южный», а также — увеличения услуг в портах Черноморья. Это касается как обычных перевозок, так и контейнерных», — утверждает представитель ВР Лаури Оджала.

Он и его коллеги предлагают Украине т.н. Стабильную логистическую Стратегию сроком до 2030 года, реализация которой якобы выведет украинские порты в топ-100 портов мира. Среди того, с чего следует начинать, во ВБ поприветствовали намерение АМПУ и мининфраструктуры снизить портовые сборы.

В мининфраструктуры уже давно издали распоряжение о запрете пускать в порты перегруженный транспорт, однако, по словам главы «Укртрансбезопасности» Михаила Ноняка, обращают внимание на него только государственные порты. Решить эту проблему в очередной раз надеются с помощью габаритно-весовых комплексов:

«Пять комплексов передадут Одессе, четыре — Николаеву. Есть поручение министра инфраструктуры не впускать перегруженные транспортные средства на государственные терминалы. Вместе с тем есть ряд частных терминалов, как сухих, так и в портах, которые пускают к себе такие транспортные средства. Мы знаем об этом, поэтому мы строим соответствующие площадки возле этих объектов. Эти комплексы будут делать рейды возле таких терминалов».