Убийство президента Кеннеди является одной из самых таинственных и одновременно самых позорных страниц истории США. Таинственных, потому что оно, несмотря на прошедшие десятилетия, до сих пор не раскрыто, и совершенно не ясно, будет ли вообще когда-нибудь установлена истина и сказана вся правда. Позорных, потому что в США, постоянно кичащихся своей демократией, верховенством закона, соблюдением прав человека, эффективно действующими правоохранительной и судебной системами, свободой слова и независимостью СМИ, в течение многих лет под видом расследования осуществлялся грубый и циничный фарс, перечеркнувший даже всякую видимость законности и приведший к огромному количеству новых преступлений. Наглая ложь и открытое насилие — вот с чем всегда исключительно ассоциируется далласская трагедия.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Убийство Джона Кеннеди

Джон Кеннеди, ставший самым молодым президентом за всю историю США, олицетворял тип нового политика — публичного и медийного. Энергичность и открытость Кеннеди импонировали многим американцам и выгодно отличали его от традиционных закулисных политических интриганов. На внешнеполитической арене Кеннеди удалось мирным путём справиться с двумя крупнейшими международными кризисами — Берлинским и Карибским, показав трезвое и адекватное понимание ситуации и способность к достижению компромиссов.

Аарон Шиклер. Официальный портрет Джона Кеннеди. 1970

Однако в самих США Кеннеди имел значительное количество противников, категорически несогласных с его внутренней и внешней политикой. За очень короткий период времени эти противники превратились в его врагов, как оказалось, смертельных. В конце 1963 года в США фактически началась президентская кампания. Для того чтобы заручиться поддержкой избирателей, Кеннеди принял решение посетить с официальным визитом штат Техас, где он не пользовался большой популярностью. Утром 22 ноября президент прибыл в Даллас — крупный промышленный и деловой центр Техаса. Несмотря на то, что в адрес Кеннеди в Далласе раздавались фактически открытые угрозы, ведомства, отвечающие за безопасность главы американского государства — Секретная служба, ФБР, полиция, — крайне плохо выполняли свои прямые обязанности, совершая совершенно необъяснимые грубые ошибки и просчёты. Так, решение спецслужб в последний момент внезапно изменить маршрут движения президентского кортежа привело к фатальным последствиям. В соответствии с этим абсолютно непонятным решением тяжёлому открытому лимузину, в котором находился Кеннеди, пришлось совершить чрезвычайно крутой поворот, что привело к падению скорости автомобиля почти до минимальной. Тем самым было создано идеальное положение для прицельной стрельбы по президентской машине.

Джон Кеннеди со своей женой в лимузине за несколько минут до покушения

В 12 часов 30 минут Кеннеди был смертельно ранен снайперскими выстрелами, а спустя полчаса он, не приходя в сознание, скончался в городском госпитале. В тот же день вице-президент Линдон Джонсон принёс присягу в качестве 36-го президента США. Сразу же после покушения начался ряд чрезвычайно странных и подозрительных событий и происшествий, продолжавшийся в течение многих лет. Следственные действия проводились с вопиющими нарушениями, доходившими до полной потери логики и здравого смысла, вещественные доказательства исчезали, документы фальсифицировались, полученные сведения необоснованно засекречивались, допросы многих свидетелей и очевидцев не проводились. Буквально через считаные минуты после выстрелов обществу стала внушаться версия о действиях преступника-одиночки. Единственным убийцей был объявлен 24-летний Ли Харви Освальд. Он был сразу же арестован, а спустя всего два дня его застрелили в здании городского полицейского управления в прямом телеэфире на глазах десятков миллионов потрясённых американцев.

Для придания расследованию солидности была учреждена специальная следственная комиссия под руководством председателя Верховного суда Уоррена. Комиссия Уоррена, чьей задачей было вовсе не установление истины, а как можно скорейшее завершение расследования и получение выгодных для властей результатов и выводов, провела расследование совершенно «ударными» темпами и менее чем через год вынесла свой окончательный вердикт: Освальд был безапелляционно признан действовавшим исключительно в одиночку, никаких признаков заговора, осуществлённого какими-либо организованными структурами, выявлено не было, а мотивом убийства была объявлена мелочная личная неприязнь убийцы ко всему светлому и хорошему на свете, олицетворенному в персоне Кеннеди. Всё, что не укладывалось в эту откровенно смехотворную версию, комиссией Уоррена просто безобразно игнорировалось. А самые абсурдные утверждения и выводы, выгодные комиссии, наоборот, полностью ею поддерживались и выдавались за объективные факты. Ярчайшим примером такого подхода является так называемая волшебная пуля, которая якобы нанесла Кеннеди и губернатору Техаса Коннали сразу несколько ран, дерзко при этом бросив вызов всем существующим законам баллистики. Однако комиссию Уоррена нисколько не смутили данные обстоятельства, так как полётом пули именно по такой совершенно немыслимой траектории только и можно было «подтвердить» наличие лишь одного стрелка, хотя на самом деле стрелявших было несколько, что и подтверждается знаменитым любительским фильмом Запрудера.

Свидетелей же, которые не подтверждали официальную версию властей, ждала крайне незавидная судьба. Можно говорить о самой настоящей кровавой охоте на них. В общей сложности более 50 важных свидетелей было убито в странных ситуациях, погибло в непонятных несчастных случаях, покончило с собой по неизвестным причинам, умерло от невыясненных болезней, пропало без вести при подозрительных обстоятельствах. Другие свидетели сделали для себя «правильные» выводы и больше не беспокоили власти своими неудобными показаниями. Однако, предвзятость и откровенная ложь комиссии Уоррена были столь очевидны для американского общества, что подавляющее большинство граждан США с самого начала не поверили её выводам. Поэтому федеральное правительство вынуждено было в 1976 году начать новое официальное расследование, и спустя три года специальный следственный комитет Стокса вынес решение о том, что прежние выводы комиссии Уоррена об убийце-одиночке были совершенно ошибочными и на самом деле имел место реальный заговор. Однако, при этом комитет Стокса фактически расписался в своей полной беспомощности, признав, что не в состоянии определить, кто входил в состав заговорщиков и даже что послужило причиной убийства Кеннеди. Кроме того, следует обратить внимание на то, что, в отличие от широко разрекламированной комиссии Уоррена, деятельность комитета Стокса освещалось американскими СМИ крайне неохотно и поэтому значительная часть американцев просто о ней ничего не знает.

Таким образом, заговор против президента США действительно существовал. Освальд, являвшийся, скорей всего, агентом-провокатором ЦРУ и ФБР, не был убийцей-одиночкой, действовавшим самостоятельно, а был участником заговора. Степень его участия в заговоре и роль в убийстве Кеннеди до сих пор не ясна. Также на сегодняшний день нет окончательной версии, объясняющей все стороны заговора и последующего убийства в Далласе. Существуют, к сожалению, лишь предположения. Правда, они весьма стройны и логически выверены.

Ли Харви Освальд после ареста

Итак, перечислим самые убедительные версии:

Вице-президент Линдон Джонсон. Джонсон был главным противником Кеннеди в Демократической партии, и право выдвигаться в президенты Кеннеди получил в жесточайшей схватке с Джонсоном. Кеннеди был против того, чтобы Джонсон шёл на выборы как кандидат в вице-президенты. Есть предположение, что Джонсон, получивший в итоге уступку от Кеннеди, добился её при помощи грубого шантажа. Кеннеди планировал к президентским выборам 1964 года с помощью своих популярности и авторитета избавиться от ненавистной ему связки с Джонсоном. При таком развитии событий Джонсона вполне могло ждать политическое небытие. ЦРУ. Кеннеди был крайне недоволен деятельностью ЦРУ в отношении Кубы, приведшей в итоге к позорному поражению в 1961 году в заливе Кочинос. В связи с этим Кеннеди сместил со своего поста влиятельного директора ЦРУ Аллена Даллеса. Кроме того, Кеннеди решил уменьшить размах диверсионно-террористической деятельности ЦРУ по насильственному свержению иностранных правительств. И, самое главное, у Кеннеди были планы по расформированию ЦРУ как единой организации и её последующему разукрупнению. Пентагон. Американский генералитет считал, что Кеннеди проявил непростительную нерешительность при высадке кубинских контрреволюционеров в заливе Кочинос, не позволив американской авиации нанести мощнейший удар по Кубе, а затем принять американской армии непосредственное участие в высадке на Кубу. Также генералы были недовольны «слабостью» Кеннеди во время Карибского кризиса и уступками Советскому Союзу. В принципе, Пентагон выступал против улучшения отношений с СССР и, соответственно, уменьшения военного противостояния на глобальном уровне. Кроме того, генералитет был категорически не согласен с намечавшимся Кеннеди выводом американских солдат из Вьетнама. ФБР. Братья Кеннеди находились в крайне враждебных отношениях с бессменным главой ФБР и одним из самых могущественных людей в американском истеблишменте Эдгаром Гувером. Кеннеди отрицательно относились к реакционным взглядам Гувера и его крайнему антикоммунизму. ФБР, на их взгляд, тратило гораздо больше сил и средств на борьбу с мифической коммунистической угрозой и совершенно не уделяло внимания расследованию организованной преступности в США. Кеннеди, в принципе, считали, что ФБР имеет внутри страны слишком большую власть и его надо поставить под жёсткой контроль министерства юстиции. Братья Кеннеди в самое ближайшее время рассчитывали отправить Гувера в отставку. Что, впрочем, было весьма непросто, так как Гувер обладал значительным компроматом на Кеннеди и часто пускал его в ход. Ультраправые. Американские ультраправые относились к Кеннеди и его политическим взглядам и их воплощению в жизнь с нескрываемой неприязнью, считая его натуральным коммунистом. Особую ненависть ультраправых вызывала политика Кеннеди, направленная на прекращение сегрегации цветного населения и скорейшее достижение ими равных прав и свобод с белыми . Техасские нефтепромышленники. Кеннеди вступил в сильнейший конфликт с техасскими нефтяными магнатами во главе с одним из богатейших людей Америки Гарольдом Хантом. Основной причиной конфликта было принятие Кеннеди законов, отменяющих ставшие уже традиционными колоссальные налоговые льготы для нефтепромышленников и приносившие им миллиардные прибыли. Кроме того, Кеннеди лишил возможности регулировать добычу нефти чрезвычайно коррумпированное и тесно связанное с техасскими нефтяными магнатами министерство внутренних дел. Поэтому неудивительно, что многие считают главным организатором заговора и наиболее активным его участником именно Ханта. Мафия. Братья Кеннеди развернули против организованной преступности настоящую войну. До прихода к власти Кеннеди ФБР под руководством Гувера вообще считало, что в США не существует никакой организованной преступности, а ею лишь запугивают народ захватившие американские СМИ либералы и коммунисты. Соответственно, правоохранительные органы почти никакой борьбы с мафией не вели. Но с приходом Кеннеди к власти ситуация резко изменилась, многие боссы мафии попали в тюрьмы и лишились значительных источников преступных доходов. Кроме того, мафия понесла колоссальные убытки после того, как революционные власти Кубы национализировали огромное имущество, принадлежавшее мафии на острове. Кубинская контрреволюция. Кубинские контрреволюционеры считали Кеннеди предателем, отказавшимся поддержать их вторжение на Кубу с помощью американской военной силы. После Карибского кризиса Кеннеди дал гарантии Советскому Союзу об отказе американцев от вооружённой высадки на Кубу. Кроме того, Кеннеди велел прекратить деятельности по активному свержению кубинского правительства и распорядился существенно ограничить на территории США деятельность диверсионно-террористических организаций кубинской контрреволюционной эмиграции.

Скорее всего, имел место не какой-то отдельный из вышеперечисленных факторов, а их сочетание, вполне возможно, что и всех.

Похороны Джона Кеннеди

В итоге, на наш взгляд, можно сделать следующий вывод: убийство Кеннеди было возможным лишь при наличии широкомасштабного, тщательного подготовленного заговора с участием в нём силовых структур, крупного бизнеса и организованной преступности. Мы не можем знать, когда будет раскрыта тайна убийства Кеннеди, но очень хотелось бы на это надеяться.