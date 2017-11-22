В ноябре между Киевом и Минском обострились отношения из-за ряда задержаний на территории Белоруссии украинских граждан, дипломатических скандалов и обвинений в шпионаже. По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, задержания украинцев в Белоруссии являются тотальной глупостью, которую необходимо рассматривать в контексте российско-белорусских учений «Запад-2017».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Лукашенко

"С Беларусью сначала грибная истерия, потом ягодная истерия, потом шпионская истерия, потом какая-то экономическая. Значит, кому-то выгодно построить логику касательно Украины, которая работает в Беларуси, что по определению является тотальной глупостью, но кто-то ее строит», — сказал Климкин журналистам 22 ноября.

Он сообщил, что Белоруссию и Украину пытается рассорить третья сторона.

Министр считает, что осенью в Белоруссии на военных учениях «Запад-2017» «отрабатывалась наступательная операция».

«После того, как происходят такие учения, как «Запад-2017», во время которых отрабатывались именно наступательные операции, Россия пыталась дурить весь цивилизованный мир относительно целей и масштаба учений. Там были и мобилизационные элементы. Я только что был на форуме по безопасности в Галифаксе. Абсолютно все согласны, что это сознательная отработка возможных наступательных операций и шантаж. Поэтому мы прекрасно понимаем, что такая логика вроде бы смешная, но там кому-то выгодна. Поэтому, построив ту медийную логику, тот, кто это делает, должен понимать свою ответственность», — считает Климкин.

Mil. ru Боевые стрельбы ракетчиков Балтийского флота в рамках учения «Запад-2017»

Он также проинформировал, что вчера на заседании военного комитета при участии президента Украины Петра Порошенко и глав силовых структур были приняты важные решения. При этом Климкин не стал рассказывать о принятых решениях, сославшись на секретность информации.

«Был серьезный разговор, я вас заверяю. Обсуждались варианты. Представители наших спецслужб докладывали президенту ситуацию. Мы моделировали ситуацию и сформировали соответствующие решения. Что касается деталей, то тут я ничего рассказывать не буду, поскольку тут есть элемент конфиденциальности», — подытожил Климкин.

В свою очередь, 22 ноября первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко призвала Минск воздержаться от провокаций в отношении граждан Украины, если позиционирует себя «миротворцем». Она проинформировала, что в последние дни украинское посольство в Минске работает в «экстремальных условиях».

«Минск претендует на статус нейтрального, миротворческого государства. И Беларусь должна соответствовать этим высоким стандартам и занимать позицию нейтральную, миротворческую и не устраивать провокаций», — добавила Геращенко.

Кроме того, председатель Верховной рады Андрей Парубий считает, что руководство Белоруссии находится под давлением и влиянием России.

«Украина с Белоруссией пытается все время наладить добрососедские отношения. Но, тем не менее, нам понятно, что руководство Беларуси постоянно находится под давлением и под влиянием политического руководства России. И это влияние не проходит бесследно. Влияние Кремля и Путина на Беларусь увеличивается. И, очевидно, с этим и связаны недружественные действия белорусских властей», — сказал Парубий 21 ноября на брифинге в Киеве.

Он прогнозирует, что Минск станет следующим после Киева, кто разорвет отношения с Москвой. Парубий также призвал Украину усилить поддержку Белоруссии.

«Нет никаких сомнений, что Беларусь будет следующей после Украины, кто разорвет отношения с Россией и станет на путь европейского выбора», — подчеркнул Парубий.

Экс-помощник министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Майк Карпентер допускает, что «ФСБ России могла использовать белорусский КГБ для арестов украинских граждан, без ведома президента Александра Лукашенко». По его словам, в Белоруссии началась «совместная операция ФСБ во взаимодействии с белорусским КГБ для того, чтобы ухудшить отношения между Украиной и РБ».

«Подозреваю, что о задержании Павла Гриба не было согласовано на высшем политическом уровне белорусского руководства, потому что в противном случае власть просто не позволила бы это сделать. Я думаю, координация происходила на низшем уровне, и это явно привело к ухудшению отношений между Беларусью и Украиной», — сказал Карпентер в комментарии «Укринформу».

"Вместе с тем президент Лукашенко пытается обеспечить больше суверенитета для себя, пытается противостоять давлению Москвы на него, которое является достаточно существенным», — добавил Карпентер.

В то же время экс-посол Украины в Белоруссии Роман Безсмертный обвинил Россию в попытке разжечь дипломатический скандал между Украиной и Белоруссией.

«Информационное разворачивание дипломатического конфликта между Украиной и РБ свидетельствует, что Кремль пытается разжечь новый пожар. Москва втягивает Минск в открытый конфликт с Киевом. Поэтому сегодня уже встает вопрос о необходимости выработки новой политики ЕС к Беларуси. Модель «Восточного партнерства» не способна удержать Беларусь от участия в конфликте. Думаю, что в ближайшие дни на границе с РБ можно ожидать провокации, организованные Кремлем. Как минимум такая логика событий может привести к обострению противостояния между «русским миром» и проевропейски настроенной частью общества внутри Беларуси. Очевидно, что Россия пытается развернуть в Центральной Европе масштабный конфликт. Вот для чего РФ нужны были учения «Запад-2017», — написал Безсмертный на своей странице в Фейсбуке.

При этом вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что «пограничники не пустили в Украину белорусского рэпера Макса Коржа».

Он пояснил, что рэпер неоднократно выступал в Крыму, «а теперь решил погастролировать в Киеве».

«Территориальную целостность Украины следует уважать», — написал Кириленко в своем Twitter.

До этого, 20 ноября, пресс-центр Государственного пограничного комитета Беларуси проинформировал о задержании троих граждан Украины, которые незаконно пересекли границу. «20 ноября в районе населенного пункта Деревная пограничники задержали троих нарушителей границы. Двое мужчин и женщина оказались гражданами Украины. Они умышленно незаконно отправились в Беларусь за ягодами. Среди задержанных были и те, кто ранее привлекался за подобное правонарушение. Некоторым из них запрещено въезжать в Беларусь в течение 5 лет», — говорится в сообщении. По факту незаконного пересечения границы в отношении одного из нарушителей Госпогранкомитет начал проверку в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Victor Арест

Как сообщалось, в последнее время на территории Белоруссии было задержано несколько граждан Украины. Среди них сын украинского пограничника Павел Гриб, который позже был вывезен в РФ и арестован, журналист «Украинского радио» Павел Шаройко, директор завода Александр Скиба.

Кроме того, официальный Минск на днях заявил о разоблачении «шпионской сети», обвинив в причастности к ней Шаройко. Также 20 ноября из-за «дела Шаройко» Белоруссия объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова. КГБ Белоруссии заявил, что журналист Шаройко сознался в создании «агентурной сети» на белорусской территории. При этом «координацию его разведывательной деятельности» осуществлял украинский дипломат Скворцов.

Напомним, летом 2017 года белорусские пограничники неоднократно задерживали украинцев, нарушающих границу в поисках ягод и грибов. Граждане могут посещать сопредельную республику для «тихой охоты», но делать это они имеют право только через временные пункты пропуска на границе. Однако это условие часто нарушается. В отношении задержанных грибников принимаются соответствующие меры: нарушителям выносят предупреждения с депортацией сроком на несколько лет.