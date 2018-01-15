В прошлом месяце президент США Дональд Трамп отказался подтвердить Конгрессу, что Иран соблюдает условия Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA). Вокруг данной темы вновь вспыхнули дискуссии. Ранее сенатор Боб Коркер опубликовал заявление, в котором содержался призыв к республиканцам и демократам о необходимости совместных усилий, чтобы «улучшить» отдельные положения ядерной сделки с Ираном. Заявления о том, что Вашингтон совершил ошибку, подписав JCPOA, основаны на двух мифах, пишет Маса Роухи (Mahsa Rouhi) в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

Боб Коркер

Первый миф гласит о том, что подписание JCPOA способствовало более агрессивному иранскому поведению в регионе. Второй миф заключается в том, что необходимость JCPOA подрывается тем, что через несколько лет ограничения, вводимые против ядерной программы Ирана, станут менее эффективными.

Многие в Вашингтоне утверждают, что ядерная сделка с Ираном развязала Тегерану руки для более решительных действий в регионе. Ответные действия со стороны администрации бывшего президента США Барака Обамы не имели места, потому что в Вашингтоне опасались нарушить условия этого соглашения. Однако более пристальное изучение последних событий в регионе, произошедших после подписания JCPOA в 2015 году, дает возможность увидеть совсем иную картину.

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Растущее влияние Ирана в регионе не имеет отношения к JCPOA. Во всяком случае, ядерное соглашение позволило сделать внешнеполитическую деятельность Ирана менее настойчивой. Реакцию США на действия Ирана можно объяснить произошедшими изменениями во внешнеполитической стратегии Вашингтона. Белый дом переключил свое внимание на Азию еще до того, как начались переговоры по ядерному соглашению с Ираном. Более того, президент Обама был заинтересован в том, чтобы избежать эскалации конфликта и войны, а также сократить участие военных США в конфликтах на Ближнем Востоке из-за сложившейся внутриполитической обстановки: американская общественность все чаще начала выступать против вмешательства США в ситуацию на Ближнем Востоке. Несмотря на свою жесткую риторику, политика Трампа, который неоднократно заявлял о ненужности новой войны на Ближнем Востоке, имеет больше общего с политикой Обамы, нежели с политикой 43-го президента США Джорджа Буша.

Сторонники второго мифа утверждают, что нынешняя необходимость ядерного соглашения стремится к нулю, поскольку некоторые ограничения, введенные против ядерной программы Ирана, с течением времени будут только ослабевать, что неминуемо приведет к прорыву в реализации ядерной программы. Например, через 10−15 лет ограничения будут не такими сильными, как в момент подписания JCPOA. Данное изменение уровня ограничений является основным недостатком соглашения, с точки зрения критиков JCPOA, поэтому необходимо исключить возможность каких-либо послаблений. Однако вопрос об изменении ограничений может возникнуть только лет через восемь. Непонятно, зачем прямо сейчас нужно разрушать сделку, которая дает возможность как минимум восемь лет обсуждать вопросы касательно ограничений и поиска новых решений. Ведь все это время ограничения будут действовать.

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Нужно помнить, что с самого начала ядерная сделка не была задумана как договор, гарантирующий безопасность для всех сторон на долгие времена. Это не мирный договор или пограничное соглашение. Скорее всего, это очень тонкое и обстоятельное соглашение технического характера. Одна из основных целей этого соглашения заключалась в том, чтобы предоставить возможность всем сторонам достигнуть взаимного доверия и активизировать диалог, в рамках которого можно было бы обсудить более широкий круг проблем, что в свою очередь могло бы привести к заключению дополнительных соглашений в будущем. JCPOA является примером реализации концепции инкрементализма, согласно которой изменения должны происходить за счет малых, незначительных шагов, каждый из которых должен быть тщательно рассмотрен перед началом следующего этапа действий. Изменение условий JCPOA станет проявлением недобросовестности со стороны США. Это может воспрепятствовать заключению соглашений о дополнительных ограничениях в будущем, поскольку доверие к данным соглашениям будет подорвано.

Иранская ядерная сделка. Встреча в Вене. 14 Июля 2015

Представим, что мы только что подписали кредитный договор сроком на 10 лет. Как бы мы себя почувствовали, если бы через два года в банке заявили, что условия договора изменились, поэтому процентная ставка увеличилась вдвое. Мы не только не согласились бы на такие условия, но, скорее всего, больше никогда бы не связывались с таким банком.

Трамп не должен забывать заявления 40-го президента США Рональда Рейгана, сделанного после того, как СССР ратифицировал исторический договор о сокращении вооружений. Рейган подчеркнул, что очень важно завоевать дополнительное доверие для достижения дальнейшего прогресса в переговорах с главным противником США.

«Это только начало долгого и трудного пути к лучшему пониманию и сотрудничеству… Мы готовы продолжить движение по данному пути», — заявил Рейган.