«КНДР вышла на финишную прямую в создании ракетно-ядерного потенциала, поэтому большинство вариантов нападения на КНДР чреваты жуткими потерями. В том числе и в тылу агрессора», — эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев рассказал ИА REGNUM о ситуации в Северной Корее.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея. Чучхе

Мифов много, вплоть до утверждений, что предметы женской гигиены не то не продаются, не то вне закона, и что тут до сих пор чуть ли не массовый голод.

Второй важной вещью является не только закрытость КНДР, но и высокая активность ее оппонентов в сфере мировых СМИ. Да и в целом многие медиа любят дешевые сенсации. Ибо там регулярно появляются материалы в стиле «в КНДР запретили сарказм». Серьезно, в 2016 году такое утверждение реально пробегало в прессе.

Размах этой идиотии доходит уже до того, что реально простые вещи оттуда, вроде местных бумажных салфеток в вакуумной упаковке, воспринимаются как нечто сенсационное уровня артефакта инопланетной цивилизации.

Монумент идей чучхе в центре Пхеньяна

Поэтому каждую поездку беру разные веселые «вещдоки».

Чтобы прочувствовать страну, надо жить в ней много лет и хорошо знать многих людей и контекст. Люди же часто-то и жизни в своей стране не знают и большую ее часть знают по материалам из телевизора или интернета. Это вам и последние президентские выборы в США отлично демонстрируют. Многие в США в принципе не осознавали, в какой реально стране все живут. Ну или мифы и легенды жителей Москвы про значительную часть России. Так что про жизнь надо спрашивать тех, кто там реально живет.

Нет. Как не хотел бы и в Южной Корее или Японии или Китае. А пожить — интересный вариант. Ибо страна и правда сильно лучше того, что о ней обычно любят говорить. Там действительно происходит много интересного по моей сфере. Но с другой стороны, как место постоянного жительства меня вполне устраивает моя страна.

Пока у нас в мире реальной ядерной войны никто не вел. Поэтому оценки ядерных потенциалов всех ядерных держав — это в значительной степени теория. Относительно КНДР есть все основания считать, что мы имеем дело со страной, реально очень продвинутой в соответствующих областях.

Kaihan01.blog.jp Ракетные установки. КНДР

Они освоили производство урана оружейного качества и плутония. Затем освоили производство термоядерных материалов. Успешно решены задачи по созданию как ядерных, так и термоядерных зарядов. Напоминаю, что стран, располагающих испытанным термоядерным оружием, в мире всего шесть. Даже Индия с Пакистаном этого в активе не имеют.

При этом касаемо средств доставки ядерных зарядов Пхеньян за последние пару лет показал несколько новых баллистических ракет. В зону физической досягаемости оных теперь попадают не только Южная Корея и Япония, но и американские территории.

Так что они в настоящее время вышли на финишную прямую в создании ракетно-ядерного потенциала, который должен сделать так, что большинство вариантов нападения на КНДР будут гарантированно чреваты жуткими потерями. В том числе и в тылу агрессора.

Собственно поэтому США так и нервничают. Старый противник Америки превращается из «регионального оппонента» в того, с кем придется говорить, и говорить без типичных американских выкрутасов в отношении стран «не своего уровня».

Скажем так — в Пхеньяне, если что, рассчитывают только на себя.

Во-первых, всегда смотреть на детали с датами. Например, многие иностранные издания про КНДР, переведенные на русский, просто устарели. В оригинале часто идет речь про 1990−2000 годы, а не про наши дни.

jonas_k Вид на Пхеньян ночью

Во-вторых, проверять «рассказчиков от первого лица». А то бывают занятные истории. То человек становится героем книги и рассказывает «жуткую историю про побег из такого-то лагеря в таком-то году». Книга становится бестселлером, переводится на разные языки. А потом бац — спустя годы вдруг он же признается, что «ряд деталей не соответствует действительности, и вообще он два раза бежал, и не из того лагеря», и снова «верьте мне люди». Поэтому если нет возможности проверить детали, то лучше к сенсационным тиражируемым рассказам относиться со скепсисом. А то вот расскажут, что расстреляли кого-то и дескать своими глазами это видели, а потом «покойник» вдруг живым появляется через полгода.

В-третьих, нужно обращать внимание на странные детали. Один российский, ну скажем так, документалист в одном из интервью очень серьезно заявлял, что из КНДР нельзя вывозить газеты. Но при этом ведь газета «Нодон Синмун» раздается на рейсах «Эйр Коре», летящих из Пхеньяна в другие страны. И это деталь, проверяемая по отзывам путешественников.

Какие-то другие конкретные надежные советы по работе СМИ дать трудно.

Главное помнить, что все течет — все меняется. И даже если что-то «давно и хорошо известно», то нужно помнить, что и это знание вполне может устареть. КНДР ведь, как и любая другая страна, меняется.

С тех пор прошел не один месяц, и за это время Пхеньян провел успешные испытания термоядерного заряда. Причем как было заявлено, испытывалась боеголовка для межконтинентальной ракеты. Плюс был проведен успешный пуск ракеты «Хвасон-12» на дальность, достаточную, чтобы подтвердить досягаемость американского острова Гуам.

Elgornal.net Демонстрация новой ракеты «Хвасон-12». Пхеньян

Так что КНДР еще на пару шагов стала ближе к своей цели. С другой стороны, санкционный прессинг на КНДР тоже сильно вырос. Да и военно-политический прессинг США и союзников усилился. Так что поживем — увидим.