Польша и Украина активизировали межгосударственный диалог, чтобы снизить накал в двусторонних отношениях. Напомним, ранее украинско-польские отношения обострились на фоне активизации националистических движений и ситуации вокруг исторических памятников. При этом польская сторона утвердила черные списки украинцев, которым запретили въезд в Польшу.

Poland-consult.com Украинцы в Польше

Так, 17 ноября в Кракове прошли заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши. Как сообщила пресс-служба администрации президента Украины, стороны договорились о сотрудничестве с местными органами власти для решения вопросов, представляющих взаимный интерес, а также возобновления на территории Украины работ по поиску и эксгумации останков польских солдат.

«Во время заседания консультационного комитета стороны обменялись мнениями относительно текущего состояния двусторонних отношений. Они подтвердили свою приверженность укреплению стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша. Стороны согласились с необходимостью снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ и общее их возобновление», — говорится в сообщении.

При этом представитель украинской стороны, замглавы администрации президента Константин Елисеев и руководитель офиса президента Польши Кшиштоф Щерский «согласились с важностью» продолжения работы двусторонней межправительственной комиссии по защите и возвращению культурных ценностей. Также стороны обсудили подготовку к визиту польского президента Анджея Дуды в Харьков в декабре этого года и предстоящий саммит «Восточного партнерства», который пройдет 24 ноября в Брюсселе.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица, комментируя результаты заседания в Кракове, сообщил, что стороны согласовали восстановление на территории Польши разрушенных украинских памятников.

«Сама атмосфера разговора и заявления, позиции сторон, высказанные во время встречи, демонстрировали взаимную готовность к конструктивному сотрудничеству. Обе стороны признавали, что напряженность не нужна в наших двусторонних отношениях. В СМИ появилась информация о том, что одним из достижений было решение о возобновлении поисковых и эксгумационных работ в Украине. Но на самом деле это был лишь один из согласованных вопросов. Также было достигнуто понимание в вопросах восстановления украинских памятных мест на территории Польши, которые стали объектами актов вандализма еще с 2014 года», — сказал Дещица 21 ноября в интервью «Укринформу».

По его словам, польская сторона согласилась вычеркнуть из списков персон нон грата лиц, которые занимают должности в государственных органах Украины и не несут угрозы национальной безопасности Польши.

«Была достигнута договоренность о пересмотре существующих списков, поскольку они создаются соответствующими спецслужбами, и взвешенном подходе к каждому случаю. В этих списках должны остаться только лица, которые действительно своей деятельностью угрожают безопасности страны, нарушили законодательство, например, из-за незаконного посещения оккупированных территорий Украины или участия в акциях против территориальной целостности и государственного суверенитета. К сожалению, так случилось, что договоренность была достигнута в пятницу, а в субботу господин Шеремет поехал на границу. Конечно, на данный момент эти договоренности еще не начали работать», — рассказал Дещица.

Напомним, 17 ноября польские пограничники не пустили в страну ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета. Украинский чиновник ехал в городок Ланцут с делегацией общества «Надсяння» на украинское военное кладбище для того, чтобы почтить память около 400 украинских воинов Украинской галицкой армии и Армии Украинской Народной Республики. При этом МИД Украины заявил, что запрет на въезд в Польшу Шеремету противоречит договоренностям, достигнутым в Кракове.

Luck.msz.gov.pl Генеральное консульство Польши в Луцке, Волынь. Неоднократно подвергалось нападкам украинских националистов

Несмотря на это, 21 ноября глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Киев отходит от некоторых договоренностей с Варшавой и даже часть из них отменяет — например, эксгумацию останков.

«Напомним, что в связи с этим после нескольких лет переговоров и диалога нет прогресса, зато есть даже регресс», — сказал Ващиковский в эфире «Польского радио».

Министр добавил, что запрет на въезд в Польшу для некоторых украинцев является ответом на выданный ранее запрет на въезд на территорию Украины для некоторых поляков.

В свою очередь, 21 ноября украинский политолог Руслан Бортник заявил, что споры между Киевом и Варшавой будут периодически возникать до президентских выборов 2019 года, пишет издание «ГолосUA».

"Если говорить о развитии украино-польского конфликта из-за исторических вопросов, то он будет проходить в вялотекущей форме, с пиками эскалации до 2019 года, когда в Украине и в Польше должны пройти выборы. До этого момента обе страны не смогут найти какое-либо решение, так как Польша не отступит от своего видения истории… Поэтому мы будем наблюдать попытку «заговорить» эту тему», — сказал Бортник.

Политолог напомнил, что Варшава не меняет жесткую позицию относительно ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Волынской трагедии.

«Еще в 2015 году Петр Порошенко обещал внести изменения в закон о героизации участников ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но до сих пор этого не сделал. То есть время уговоров уже прошло — теперь время действий», — подытожил Бортник.

Директор Центра анализа «Польша — Украина» Дариуш Матерняк в эфире телеканала ZIK заявил, что черные списки украинцев не решают польско-украинский кризис.

«Это не лучший путь для регулирования польско-украинского кризиса. Накануне запрета въезда Шеремету, на встрече консультационного комитета Польши и Украины говорилось, что эти списки будут сокращенными. Очевидно, для того, чтобы они вступили в действие, понадобится немного времени. В то же время людей, которые способствуют преодолению польско-украинского кризиса, вычеркнут из черного списка. Такова стратегия на ближайшие полгода… Кто хочет запретить въезд украинцам в Польшу, сложно предполагать. Однако существует популярная теория, что это идея министра иностранных дел Витольда Ващиковского. Этот человек очень заботится о своей позиции в правительстве и хочет, чтобы его избрали во время следующих выборов», — пояснил Матерняк.

В свою очередь, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил Варшаву в попытках втянуть Европейский союз в игру против Украины. Он призвал украинских дипломатов более жестко реагировать на проявления подобных антиукраинских позиций и информировать об этом европейские структуры.

«Я считаю, что шаг польской стороны по запрету въезда на территорию Шенгенской зоны секретарю межведомственной комиссии Святославу Шеремету — это очень грубое нарушение польской стороны и желание Польши втянуть в эту грязную антиукраинскую игру ЕС», — сказал Вятрович 21 ноября, передает издание «Гордон».

jamajkamusic Соседи за забором

Кроме того, украинский политолог Станислав Федорчук допускает, что политические амбиции Польши могут вызвать геополитический коллапс внутри Евросоюза.

«И что дальше? Война за историю, которая перерастет в холодную войну? Черный список на украинском есть теперь не только в РФ, но и в Польше. Как скоро польские политические амбиции приведут к геополитическому коллапсу в Европе?» — написал Федорчук на своей странице в Фейсбук.

Напомним, в мае 2017 года Украинский институт национальной памяти проинформировал, что за три последние года в Польше осквернили и снесли 15 украинских памятников. Ни один из них не был восстановлен. За этот же период на Украине вандалы повредили четыре польских памятника, все они были восстановлены за средства украинской стороны.

Объединение украинцев в Польше 26 апреля сообщило, что на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля разобрали надгробный памятник воинам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Министерство иностранных дел Украины назвало действия вандалов «демонстративными и провокационными». В июне украинская сторона отменила разрешения на проведение поисковых работ останков поляков, захороненных на Украине.

Portalprzemyski.pl Демонтаж монумента в честь украинских нацистов

Как сообщалось, 2 ноября министр иностранных дел Польши Ващиковский заявил, что Варшава запускает процедуру, которая не позволит въезжать в страну украинцам, «демонстративно надевающим мундиры СС «Галичина» и имеющим антипольские взгляды. После этого МИД Украины заверил, что в стране нет антипольских настроений.