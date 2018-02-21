Четыре года назад, 21 ноября 2013 года, на Украине начались события, которые привели три месяца спустя к государственному перевороту, потере территорий и гражданской войне. На майдан №2 некоторые выходили из искренней веры во вступление в ЕС с зарплатой в тысячу евро. Других выводили олигархи, боровшиеся против Януковича за свои интересы. Но второй майдан оказался совсем иным, чем первый. И решающей точкой невозврата стала стрельба неизвестных снайперов.

Саакашвили тризуб reg

Убив чуть более сотни правоохранителей и протестующих, снайперы скрылись в неизвестном направлении. С тех пор их никто не ищет. Годовщина начала майдана — лучший повод напомнить о том, кто и почему стрелял. О том, что этот курок спустил сам майдан, ранее свидетельствовали только косвенные данные и принцип qui prodest (кому выгодно). Но постепенно к косвенным доказательствам добавляются и прямые.

Документальный фильм появился в эфире Matrix Canale 5 в конце минувшей недели. Итальянский журналист Джан Микалессин и его коллеги нашли трех снайперов, стрелявших на майдане в дни госпереворота. Все трое оказались уроженцами Грузии, и все трое во время правления Саакашвили работали в спецслужбах. Они рассказали, кто и как отправил их участвовать в перевороте и как дело дошло до стрельбы по полицейским и протестующим.

В начале эфира ведущий напоминает итальянским телезрителям контекст событий: в Киеве почти четыре года назад сменилась власть, едва не началась европейская война, и с того времени западные предприниматели и граждане платят за введенное их правительствами эмбарго. А тем временем выясняется, что по кровавому сценарию события пошли вовсе не из-за Януковича. Снайперы были направлены на майдан совсем другими людьми — с майдана, из Грузии и из США.

Xvesti.ru Украинский снайпер

После короткого вступления начинают говорить свидетели, то есть сами снайперы. Организатором их поездки в Киев были Михаил Саакашвили и его военный советник Мамука Мамулашвили. Будущим снайперам в Тбилиси раздали по тысяче долларов (пообещав позже добавить еще 5000) и по фальшивому паспорту. Среди этой группы были и граждане Литвы.

Журналист предполагает, что будущие снайперы согласились поехать в Киев потому, что предполагали — дело пойдет по сценарию «революции роз», то есть без горы трупов. Но уже на Украине перед ними поставили цель спровоцировать «Беркут» на применение силы. В Киеве их поселили в гостинице «Украина» и принесли оружие.

Сначала стрелять нужно было в воздух — для создания паники и хаоса. Двумя днями позже американский офицер и один из лидеров майдана сообщили снайперам, что ситуация «усложнилась». Теперь доводить дело до выборов (о которых западные послы уже договорились с Януковичем) нельзя (они будут проиграны), и нужно стрелять без разбора, по демонстрантам и по полицейским. Координацией снайперов занимались бывший офицер армии США Брайан Кристофер Бойенджер (позже воевал в Донбассе на стороне Киева) и некоторые лидеры майдана, в том числе Сергей Пашинский и Владимир Парасюк.

Официальная версия о том, что демонстрантов расстреливали по приказу Януковича, несостоятельна, делает вывод журналист. Подтверждаются предположения главы МИД Эстонии Урмаса Паэтта, озвученные им в те дни в телефонном разговоре с Кэтрин Эштон (в то время — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности): «крепнет понимание, что за расстрелами стоял не Янукович, а кто-то из новой коалиции».

В конце эфира журналист и ведущий подводят итог. Европейские власти выдали за официальную версию событий «фейк», согласно которому протест был мирным и был собран через социальные сети. Теперь мы платим за такую официальную версию торговыми потерями и риском войны, резюмируют журналисты.

Расследование сводит воедино многие ранее разрозненные ниточки. Почему и протестующие, и полицейские были убиты выстрелами с одной позиции и из одинакового оружия. Почему Пашинский, которого ловили на вывозе винтовок с майдана, не был задержан. Почему Порошенко в частном разговоре, также выложенном в YouTube, обвиняет в убийствах не Януковича, а Дмитрия Яроша. Почему расследование этих убийств так и не ведется. Почему так много лакомых кусочков власти получили именно грузины и литовцы. И почему Михаил Саакашвили сначала получил на Украине большой пост, а теперь, даже после потери и поста, и гражданства, чувствует себя таким неуязвимым.

Что получается в сухом остатке? Американские «ястребы» решили сыграть на Украине на обострение и заказали снайперов своему человеку — Михаилу Саакашвили. Тот организовал их приезд по поддельным документам. В подходящий момент снайперы начали стрельбу без разбора. Целью было как можно большее число трупов, сумятица и вопли в «демократических» СМИ о том, что Янукович убивает людей и должен быть свергнут.

(сс) Ввласенко Киев, ул.Грушевского 22.01.2014, Евромайан

Конечно, руководители этой операции не слишком умны и оставили много следов. Снайперы живут в Европе и готовы давать показания. Все видели Пашинского с винтовками в багажнике машины. Все слышали слова Порошенко о том, что на вопросы о расстрелах должен отвечать Ярош (поставщик оружия для снайперов). Все видели членов «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые вывозили с майдана кофры характерной формы и говорили, что в них «музыкальные инструменты».

Проблема только в том, что все эти доказательства никому не интересны. Европейские власти трусливы и на конфликт с США не пойдут. Украинский народ терпелив и молчалив. Он и без итальянских расследований догадывался, кто убивал, но антимайданные центры силы не сформированы, и организаторы убийств могут чувствовать себя в полной безопасности — по крайней мере, пока.

И всё-таки этот документальный фильм весьма ценен. Не только тем, что лишний раз напоминает, какова цена словам и лозунгам западных и прозападных «партнеров». Есть и другое соображение. Сколько веревочке ни виться, а конец у нее будет. Раздираемая глупостью, жадностью и жаждой власти «майданная коалиция» непременно приведет завоеванную страну к закономерному финалу. Когда локомотивом управляет ссорящаяся между собой и ворующая друг у друга и у пассажиров группа граждан, не умеющих управлять этим самым локомотивом, ничем хорошим для поезда это закончиться не может.

А потом начнутся суды, на которых понадобятся свидетели и доказательства.