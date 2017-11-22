Частные военные компании США продают Киеву летальное вооружение, поскольку в отношении Украины не вводилось торговое эмбарго. В частности, компания AirTronic (Техас, США) поставляет на Украину гранатометы PSRL, которые считаются летальным оружием.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Как сообщает 22 ноября «Голос Америки», американский гранатомет является усовершенствованной версией советского РПГ-7. При этом главный директор компании AirTronic Ричард Вендивер подтвердил, что первые поставки гранатометов пошли на Украину ещё в 2016-м.

«Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году. Мы продолжаем осуществлять поставки по сей день. Детали, как и что мы делаем, я не могу об этом говорить. Но могу сказать, что мы — в очень близкой координации с американским посольством, с государственным департаментом, Пентагоном и с украинским правительством. Наши системы отправляются под экспортной лицензией DDTC DSP-5 Государственного департамента США», — рассказывает Вендивер.

Он сообщил, что частному производителю оружия было сложно получить лицензию на экспорт военной продукции.

«Чтобы получить разрешение, которое нам было нужно, ушло время из-за деликатности темы во время переговоров Минск-2. Но эти системы не противоречат соглашению Минск-2. Тем не менее мы все равно должны были пройти ряд технических и бюрократических преград, чтобы получить экспортную лицензию. Мы прошли этот процесс заполнения документов», — добавил Вендивер.

По его словам, Украине запрещено перепродавать американское вооружение.

«Соглашение обновляется ежегодно. Это зависит от потребностей Украины. В настоящее время оно не ограничено временем… PSRL — это смертоносное оружие, но это оборонительное оружие. Это не какие-то серьезные ракетные установки. Они (гранатометы) имеют эффективную дальность попадания 1000 м. Пока это оружие будет оставаться на украинском участке границы — это не наступательное оружие. Но если какие-то войска начнут пересекать границу, тогда украинские оборонные силы могли бы использовать наши оборонительные системы, чтобы остановить наступление», — пояснил Вендивер.

В свою очередь, посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что первые контакты с AirTronic были налажены в 2015 году.

«Контракты — это политическое и коммерческое решение. Создание условий для налаживания такого сотрудничества — это то, чем мы занимаемся. В свое время мы свели компанию AirTronic с «Укроборонпромом», и дальше они развивали сотрудничество», — сказал Чалый.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Он не исключает, что президент США Дональд Трамп одобрит поставки Украине более мощного летального вооружения.

«Мы ожидаем, что законопроект, который предусматривает предоставление Украине летального вооружения оборонного характера, который прошел через палату представителей, Сенат, будет подписан президентом США Дональдом Трампом. Это порядка 50 млн долл финансирования именно на летальное вооружение на этот год. Решение принимать президенту США. Это другая тема поставок. Там речь идет о более мощном оборонном оружии», — добавил Чалый.

Кроме того, бывший сотрудник администрации президента США по вопросам Украины и России, старший директор Центра дипломатии Джо Байдена Майкл Карпентер, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне, выразил сомнения в том, что администрация Трампа согласится вооружать Украину.

«В этом году оборонный бюджет предусматривает 50 млн для Украины. Это хорошая сумма, это больше, чем в прошлом году. Я надеюсь, что эта сумма будет утверждена, потому что Украине нужна помощь. Но само по себе решение Конгресса предоставить оборонительное оружие не имеет никакого значения, потому что в нашей системе исполнительная власть — единственная власть, которая решает, какое оружие предоставлять. В формальном понимании эмбарго на предоставление Украине оружия нет. Тем не менее есть фактическое эмбарго. Бывшая администрация принципиально решила не посылать оружие, хотя формально администрация не принимала никакого решения. Такая позиция стала фактическим эмбарго… Важно, получит ли Украина оружие или нет. К сожалению, пока это не произошло. Надеюсь, это изменится, но я пессимист в этом вопросе», — признался Карпентер.

В то же время издание Los Angeles Times пишет, что представители спецслужб США призвали президента Трампа одобрить продажу американского вооружения на 50 млн долл. Украине. При этом чиновники из Конгресса и Госдепартамента рассказали, что в понедельник (20 ноября) идея о продаже оружия Украине получила значительную поддержку в Совете национальной безопасности США.

Издание уточняет, что в 2016 году республиканская национальная конвенция исключила пункт о передаче оружия Украине под давлением бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. В то же время сейчас обсуждается возможность продажи Украине противотанковых ракет Javelin и высокотехнологичного оружия не только оборонного назначения.

«США уже давно надо было предоставить Украине оборонительное летальное оружие, которая ей нужна для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии… До тех пор, пока статус-кво будет сохраняться, у России не будет никаких причин изменить свое поведение. И нам остается только ждать больше насилия и смертей», — сказал сенатор-республиканец и председатель Комитета вооруженных сил в Сенате Джон МакКейн.

Ранее, 20 ноября, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу призвал президента Трампа отменить эмбарго на поставки оборонительных вооружений Украине.

«Президенту США пора отменить эмбарго его предшественника Барака Обамы на поставку оборонительных вооружений Украине. Это лучший способ предупредить агрессию России и поддержать дипломатическое решение конфликта, которое восстановит суверенитет Украины — что было поддержано и самим Путиным в Минске», — написал Вершбоу на своей странице в Twitter.

Estonian Foreign Ministry Александр Вершбоу

Напомним, 18 ноября Совет национальной безопасности утвердил выделение Украине гранта в размере 47 млн долл. на покупку вооружения у США. Как сообщалось, ранее Сенат США одобрил проект закона о «Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны», который предусматривает выделение 350 млн долл. на обеспечение безопасности Украины.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны США в безопасностной и оборонной сферах. В документ включены положения, которые позволяют использовать средства оборонного бюджета США на потребности реабилитации в медицинских учреждениях раненных украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления возможностей воздушных и военно-морских сил Украины.