Гражданам США, которые уверены в том, что Россия смогла повлиять на американские президентские выборы в 2016 году, потратив около $100 тыс. на политическую рекламу в Facebook, стоит вспомнить, что на президентскую предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон было потрачено около $1,4 млрд, в том числе и на рекламу. В предвыборный штаб Клинтон входили лучшие медиастратеги на планете, пишет Леон Хадар в статье для The National Interest.

Цитата из к/ф «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба». Реж. Джей Роуч. 1997. США Вселенское зло

Согласно одному из многочисленных исследований, опубликованному на прошлой неделе, во время прошлогоднего британского референдума более чем на 150 тыс. русскоязычных Twitter-аккаунтов разместили десятки тысяч сообщений на английском языке, в которых содержались призывы к гражданам Великобритании покинуть Европейский союз.

Точно так же испанские СМИ обвиняют Россию в том, что она сыграла важную роль в каталонском кризисе, используя контролируемые государством средства массовой информации, такие как RT и Sputnik, и легионы троллей в Facebook и Twitter в рамках поддержки каталонского сепаратизма. Как и в случае с Brexit, Россию обвиняют в попытке ослабить ЕС и НАТО и опустошить Запад.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

Согласно докладу американских спецслужб о российском вмешательстве в президентские выборы, опубликованному 6 января 2017 года, скоординированные действия RТ, интернет-СМИ и соцсетей, составляющих «государственную пропагандистскую машину России», были использованы Москвой для подрыва «либерально-демократического порядка, возглавляемого США».

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Ага! Теперь нам нужно забыть о миграционной политике канцлера Германии Ангелы Меркель, повлиявшей на британскую общественность, забыть о «плачевных пристрастиях» Клинтон, а также о глубоких структурных экономических и политических изменениях, проводимых Западом, повлиявших на безудержную глобализацию и массовую миграцию. Оказывается, что все гораздо проще — во всем виноваты русские!

Согласно исследованию компании Nielsen, которое проводилось в 2015 году, телеканал RT охватывал на тот момент всего лишь 0,04% американской зрительской аудитории. Нельзя сказать, что в настоящий момент ситуация кардинально изменилась. Телеканал, безусловно, не оказал сильного влияния на мнение британских избирателей, проживающих в сельских районах страны, которые больше времени проводят за выпивкой в пабах, чем смотрят RT.

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель

Также стоит вспомнить комментарий бывшего консультанта предвыборного штаба Клинтон Марка Пенна, который пояснил сотрудникам The Wall Street Journal, что нет никаких доказательств того, что реклама в Facebook и фейковые новости как-либо повлияли на результаты выборов.

«Рекламная кампания в размере $100 тыс. составляет лишь 0,025% от финансовых средств, потраченных Клинтон на избирательную кампанию», — заявил Пенн.

Только во Флориде, Пенсильвании и Висконсине Клинтон потратила на агитацию около шести миллионов долларов. Если Россия действительно вела пропагандистскую кампанию во время президентских выборов, то она оказалась очень неэффективной.

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Важно отметить очевидное: США и Россия не воюют, Вашингтон поддерживает обширные дипломатические и экономические связи с Россией, так же как с КНР и Саудовской Аравией. То, что Россия, Китай, Саудовская Аравия, Израиль и другие страны тратят много денег на вербовку политических союзников в Вашингтоне, не является открытием. Это объясняет действия крупных лоббистов, продвигающих интересы той или иной страны.

Нынешняя демонизация России как глобальной угрозы для американских интересов и ценностей, а также создание вокруг президента России Владимира Путина образа ведущего мирового злодея можно объяснить только продолжением холодной войны в отношении России. Однако это противоречит интересам самих же США.

Во-первых, обеспокоенность в связи с предполагаемой российской угрозой делает невозможным сотрудничество с Москвой для защиты общих интересов на Ближнем Востоке и в других регионах планеты. Президент США Дональд Трамп стремился к сотрудничеству с Москвой, чтобы выработать соглашение о прекращении гражданской войны в Сирии и сократить расходы на американскую интервенцию на Ближнем Востоке.

Более того, долгосрочной угрозой для глобального военного и экономического превосходства США является Китай, а не второстепенная страна, как Россия.

Сосредоточенность США на России и бесконечные военные интервенции на Ближнем Востоке играют на руку КНР и сокращают шансы на выработку американской стратегии борьбы в отношении Китая, в том числе и за счет сотрудничества с Москвой. Вместо этого сохранение напряженности в отношениях между Россией и США лишь укрепляет сотрудничество между Москвой и Пекином, что наносит ущерб интересам США.