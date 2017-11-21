Германия нуждается в перезагрузке, чтобы объединить свою фрагментированную политическую систему. Новые выборы в бундестаг могли бы стать эрой нового политического руководства, предоставив немецким партия возможность вернуть голоса своих избирателей и уменьшить крен вправо, пишет Суда Давид-Вилп в статье для Foreign Affairs.

Бундестаг

После краха коалиционных переговоров и призывов к новым выборам Германия — крупнейшая экономика в ЕС и центр стабильности в Европе — приближается к неизведанной ранее территории, в то время как от немецкого руководства ждут ответов по ряду сложных вопросов, включая миграционный кризис, реформирование еврозоны и Brexit.

Решение Свободной демократической партии Германии (СвДП) выйти из коалиционных переговоров между Христианско-демократическим союзом Германии (ХДС), Христианско-социальным союзом в Баварии (ХСС) и «Зелеными», несомненно, может привести к нестабильности в ЕС. Именно по этой причине в Германии должно быть сильное правительство. Политический тупик и новые выборы — вещи нетрадиционные для Германии, однако они не обязательно должны привести к политическому кризису, если немецким партиям удастся перегруппироваться.

Christian-lindner.de Кристиан Линднер

Если бы в настоящий момент в Германии провели социологические опросы, могло бы оказаться, что крайне правая популистская партия Альтернатива для Германии укрепила свои позиции, обвинив своих оппонентов в неспособности сформировать правительство. С другой стороны, избиратели могут осознать, что они уже реализовали свою возможность для выражения протеста, проголосовав за Альтернативу для Германии, поэтому они могут вернуться к консерваторам или либеральной СвДП. Ужесточение риторики лидера СвДП Кристиана Линднера о необходимости ужесточения миграционной политики может привести к тому, что Альтернатива для Германии потеряет часть своего электората. СвДП также может укрепить свои позиции в качестве партии, которая руководствуется принципами, а не политической целесообразностью.

В политической повестке дня может возникнуть вопрос о необходимости нового политического руководства. Линднер сохранит свои позиции на протяжении еще долгого времени, в то время как «Зеленые», ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) должны, в конечном счете, найти новых руководителей, которые поведут их вперед. Даже Ангеле Меркель стоит продумать стратегию выхода, пока она еще пользуется популярностью в Германии. Если немецким партиям удастся разоблачить популистскую риторику правых и левых, укрепив свои позиции, Германия снова вернется к временам традиционной коалиционной политики. Это приведет к усилению Германии и, следовательно, к сильному и стабильному Европейскому союзу.