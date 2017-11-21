В прошедшее воскресенье, 19 ноября, всего за час до полуночи в конце длинного переговорного тоннеля появился проблеск света. По крайней мере три из четырех немецких партий, принимавших участие в напряженных переговорах, думали именно так, пишет Пол Хокенос в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Германии

Христианско-демократический союз Германии (ХДС), Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС), «Зеленые» и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) были вовлечены в напряженные и сложные переговоры на протяжении почти пяти недель. Переговоры были действительно очень жесткими: никогда раньше подобное сочетание разнообразных партий не являлось единственно возможным вариантом для создания коалиции. Возможно, результаты прошедших выборов стали тому причиной. Сразу же после голосования, прошедшего 24 сентября 2017 года, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая являлась партнером ХДС на протяжении восьми лет, категорически отказалась от сотрудничества с канцлером Германии Ангелой Меркель в течение ее следующего срока. В СДПГ заявили, что ХДС одержала на прошедших выборах худшую победу с 2000 года, добавив, что именно политический стиль Меркель стал причиной случившейся катастрофы.

В результате коалицию должны формировать столь разнообразные партии, которым необходимо достигнуть договоренности о способе управления европейским экономическим центром и стать основой стабильности. Пока им этого не удалось, что существенно омрачило ближайшее будущее Меркель, Германии и ЕС в целом.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Провал переговоров привел к глубочайшему политическому кризису в Германии. Корабль немецкой государственности достиг вод, в которых страна не имеет опыта навигации. В немецкой послевоенной истории не было случая, чтобы страна оказывалась перед необходимостью повторного проведения выборов из-за неспособности политических партий сформировать правящую коалицию большинства. Со времен Веймарской Республики немецкие демократические партии еще не подвергались такому давлению со стороны крайне правых, которые окажутся в выигрыше независимо от того, будут организованы новые выборы или нет. Более того, неожиданное развитие событий еще больше подорвало авторитет Меркель, вследствие чего она окажется еще в менее выигрышной позиции, даже в сравнении с результатами сентябрьских выборов. ХДС и ХСС набрали значительно меньше голосов, чем ожидалось, а крайне правая партия впервые в своей истории прошла в бундестаг.

Схлопывание переговоров произошло совершенно неожиданно. Это вызвало шок среди участвующих политических партий, кроме СвДП, которая вдруг вышла из переговорного процесса, не посоветовавшись ни с одной из сторон.

Ранее представители политических партий заявили о своем намерении вступить в переговоры о формировании правительства. Однако прежде, чем начнутся официальные коалиционные переговоры, участвующим сторонам необходимо достигнуть прогресса в урегулировании самых острых вопросов, связанных с проблемами окружающей среды и миграцией. Считалось, что переговоры по данным вопросам могут затянуться еще на несколько дней или даже на неделю.

Однако партия СвДП подорвала переговоры, а лидер партии Кристиан Линднер заявил, что участники переговоров столкнулись с большим количеством неразрешенных вопросов и противоречивых целей, в связи с чем у партий «отсутствует общая основа для доверия». Вскоре после полуночи представители СвДП покинули переговоры. Позднее в СвДП добавили, что стороны «не смогли выработать общее видение модернизации нашей страны».

Huffingtonpost.de Кристиан Линднер

Тем не менее для многих экспертов было не ясно, почему СвДП так неожиданно покинула переговоры. Меркель заявила, что стороны были на «пути к возможному заключению соглашения». Лидер «Зеленых» Джем Оздемир прокомментировал выход СвДП, заявив, что партия отвергла «единственно возможную коалицию, которая была возможна с демократической точки зрения после выборов».

Одной из очевидных причин того, что СвДП вышла из переговоров, заключается в том, что она не хотела брать на себя бремя и опасности, связанные с управлением, тем более в составе четырехпартийной коалиции. До сентябрьских выборов 2017 года СвДП не входила в состав национального законодательного собрания Германии, поскольку в 2013 году ей не удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Провал на выборах 2013 года был обусловлен тем, в предыдущие четыре года СвДП не раз проявила свой непрофессионализм, ее даже прозвали Gurkentruppe — буквально огуречным отрядом. В настоящий момент у СвДП также не хватает опыта, поэтому ее лидер явно надеялся на то, что его партия сможет провести следующий срок в оппозиции, прежде чем добьется более значимых позиций. Независимо от того, какие мотивы двигали СвДП и с какими последствиями она может столкнуться, по-настоящему проигравшей стороной в данной ситуации станет партия Меркель. По мнению ряда экспертов, новые выборы в Германии неизбежны.

Bündnis 90Die Grünen Nordrhein-Westfalen Джем Оздемир

«Это идеальная ситуация для крайне правой партии Альтернатива для Германии (АдГ), которая выставит основные партии в качестве неуклюжих элит, которые готовы идти на любые компромиссы и тратить деньги налогоплательщиков», — заявил социолог из Ганноверского университета Детлев Клауссен.

«Партия АдГ станет выглядеть более респектабельно. Очень вероятно, что в случае проведения новых выборов сдвиг вправо усилится», — добавил Клауссен.

Действительно, провал Меркель ставит под вопрос ее способность возглавлять партию и государство. До настоящего момента она не выказывала своего намерения отказаться от власти. Однако возможность ее ухода до начала четвертого срока, вероятность которого казалась немыслимой еще неделю назад, теперь невозможно игнорировать.

Поразительным поворотом событий стала бы отставка Меркель в рамках договоренности с СДПГ о возрождении великой коалиции. На данный момент в СДПГ пока исключают такую возможность. Еще одним вариантом развития событий является формирование правительства меньшинства, однако ранее ничего подобного в Германии не происходило, в отличие от других европейских стран.

Во всяком случае, ХДС будет очень трудно переориентировать партию на другого кандидата, чтобы принять участие в новых выборах. Более того, немцы знают, что, в отличие от других немецких политиков, Меркель заслужила большое уважение на международной арене. Трудно представить себе, что кто-либо другой будет выводить ЕС из нынешнего состояния паралича.

Политические партии Германии оказались в серьезном затруднении. Политическая элита почти наверняка объединится, остро осознавая, что на карту поставлено гораздо больше, чем благосостояние Германии. Как долго Меркель будет оставаться на политической арене, нам еще предстоит увидеть.