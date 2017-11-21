



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Еще немного, и от «памятника благодарности» воинам Советской армии на площади Польских солдат ничего не останется, констатирует Głos Szczeciński (Щецин). Разборка его подходит к концу. Фигурная часть будет перенесена на Центральное кладбище. К сожалению, пьедестал и цокольная часть будут навсегда уничтожены, и это обидно, потому что можно было передать их Агентству военного имущества. «Мы по-прежнему получаем звонки от читателей, имевших отношение к бывшими военными и полицейским, — сообщает издание. — Как сегодня, 20 ноября, когда пани кричала в трубку: «Мы не допустим этого, мы, весь поселок военных. Именно советские люди помогали нам после войны, русские взяли Щецин и умирали тысячами». Пани, правда, не представилась и не сказала, о каком поселке идет речь.

Тем временем, передает Radio Szczecin (Щецин), снос угрожает еще одному советскому «памятнику благодарности», хотя пока неизвестно, когда будет предпринят его снос. Речь о колоннаде на окраине города — на улице Владислава Неринга. Он, безусловно, не такой известный, как расположенный в центре Щецина монумент, и намного меньше его. Установленный в честь взятия города в апреле 1945 года, имеет мемориальную доску с выражением слов благодарности советским солдатам, обрамленную серпами и молотами, а также звездами. По словам представителя мэрии Сильвии Цизы-Сломской, ведется подготовка документации по реконструкции дороги, на обочине которой стоит этот памятник, а также стоимости этих работ. Местные жители говорят, что за годы привыкли к монументу, хотя есть проблема с ним — со временем он разрушается.

Заместитель министра обороны Бартош Ковнацкий в интервью Radio Zet заявил, что снос Дворца культуры и науки в Варшаве, построенного советскими рабочими в 1950-х годах, будет столь же хорошим, как разрушение церкви, сообщает Kurier Poranny (Белосток). «Мне кажется, что в год столетия независимости это был бы приятный подарок для всех нас, ведь после обретения независимости мы уничтожили церковь, которая находилась в Варшаве», — подчеркнул Ковнацкий. Его слова отозвались широким эхом среди православного меньшинства нашего региона. «Но на этой церкви был крест», — напоминают пользователи интернета. Доктор Адам Мусюк из Форума меньшинств Подляшья говорит следующее: «Я не понимаю, как такие слова сказал заместитель министра. Они очень опасны. Я боюсь. Не хочу участвовать в дебатах о Дворце культуры и науки. Но сравнение с церковью никогда не должно звучать в публичных дискуссиях».

ИА REGNUM : судя по контексту, Ковнацкий имел в виду взорванный в августе 1926 года в Варшаве православный Александро-Невский собор. Всего в межвоенной Польше было взорвано, разобрано и осквернено более 500 православных церквей, прежде воздвигнутых, как утверждала тогдашняя польская пресса, якобы «с демонстративной целью унизить польское национальное чувство». Более подробно читайте об этом в статье «Докажем свое превосходство над Россией»: дежавю и пророчество Польши».

Marcin Białek Дворец культуры и науки

Музей истории Кельце с 16 по 18 ноября проводил Всемирные дни меньшинств, посвященный в этом году русской культуре и обычаям наших восточных соседей, рассказывает Echo Dnia (Кельце). Цикл встреч в рамках Дней получил признание в глазах многих местных жителей. В программе представлены языковые семинары, концерты, а также дегустация типичной кухни россиян. Цель мероприятия — приблизить понимание российской культуры кельчанами. В первый день Дней жители нашего города получили возможность ознакомиться с красотой русского языка. Он отличается от других не только благодаря своему интересному звучанию, но и выглядит интересно на бумаге, потому что писать кириллицей не является легкой задачей. В ходе семинаров по русскому языку, которые проводила Катажина Полит, преподаватель Института иностранной филологии Университета Яна Кохановского в Кельце, собравшиеся в музее кельчане получили возможность узнать много любопытной информации, связанной с русской фразеологией и лексикой. Несмотря на царящую атмосферу концентрации и внимания, занятые в обучении русскому языку молодые люди, судя по их улыбкам, получили хорошую дозу положительных эмоций. В пятницу, 17 ноября, прошла вкусная вечеринка — дегустация традиционных русских блюд. После нее открылась выставка «Следами русского меньшинства», а чуть позже лекция Михала Плоского о православной вере, в которой принял участие православный хор. В субботу Лех Скавиньский со своим неразлучным аккордеоном демонстрировал, как звучат «русские мелодии». А в заключении с докладом «Русские в Кельце» выступил Лешек Джеджица.

Вроцлавские антифашисты наносят ответный удар. После марша националистов на День независимости, который прошел 11 ноября, неделю спустя со своей демонстрацией вышли около 600 человек, пишет Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Их лозунгом стал девиз «Вроцлав свободен от фашизма». Во время митинга выступил бывший депутат Сейма Польши Владислав Фрасынюк. «Лицо польского государства — фашизм и расизм, — сказал политик. — 11 ноября не было видно ни одного символа с Пилсудским, национальной армией или даже «проклятых солдат». Один только «Бог белый, Польша белая». Это тот момент, когда правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) утратила моральное право организовывать любые патриотические торжества в Польше. Мы должны показать, что нет согласия на фашизм и расизм». Он также обратился к молодежи: «Молодым людям приходится становится на защиту демократии. Вы обязаны отстаивать ценности, за которые умирали ваши дедушки и бабушки, а ваши родители были интернированы. И должны сказать, что польское лицо никогда не будет фашистским и расистским». Марта Лемпарт из Всепольской женской забастовки добавила: «Мы не хотим, чтобы Вроцлав принадлежал той или иной организации. Вроцлав должен быть единым. У него не может быть лица бывшего ксендза Мендляра или националиста Рыбака». Она также обратилась к властям: «Министр внутренних дел Блащак, мэр Дуткевич, полицейские, я понимаю, что вы их боитесь, но мы не боимся, берите пример с нас». Во время демонстрации произошел инцидент. Как сообщил представитель полиции, двое мужчин распылили перцовый аэрозоль среди участников шествия.

Антифашисты и националисты встретились в среду, 15 ноября, на улицах Познани, но, к счастью, обошлось без инцидентов, хотя атмосфера была напряженной, рассказывает Głos Wielkopolski (Познань). На стороне первых выступали представители партии «Вместе» (Razem), Стоунволлской группы и Комитета защиты демократии. На стороне вторых — Национальное движение (Ruch Narodowy) и его лидер, депутат Сейма Польши Роберт Винницкий, анонсированная встреча с которым в познаньском баре Reduta стала причиной волнений. Антифашисты собрались возле заведения, чтобы освистать противоположную сторону. Полиция отделила одну группу от другой. Подошедшие Винницкий и депутат Тадеуш Дзюба (PiS) начали переговоры с полицейскими, чтобы те прекратили прессовать националистов. Лидер Национального движения возложил ответственность за происходящее на мэра Познани Яцека Ясковяка. «Мы все помним, что происходило на улицах Гамбурга и других европейских городов, где неистовство левых приводило к разрушением, а, самое главное, политическая корректность препятствует обсуждению», — сказал Винницкий. Антифашисты в ответ припомнили Марш независимости в Варшаве. «В минувшую субботу столичными улицами шли польские фашисты из Национально-радикального лагеря (ONR) и Всепольской молодежи (Młodzież Wszechpolska) — расовые сепаратисты, как они говорят о себе. Мы никогда не допустим, чтобы эпигоны Гитлера с гордостью вещали свои лозунги и чтобы не встречали за это наказание», — сказал Игорь Менцель из партии «Вместе».

Partiarazem.pl «Вместе»

Главный редактор Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье) Мариуш Шмидка призвал главу Поморского воеводства Дариуша Дрелиха опровергнуть, что он видит угрозу в кашубах. «Не могу молчать, видя и читая эмоциональные реакции известных деятелей кашубского народа на некоторые тезисы, содержащиеся в официальном обращении поморского воеводы по случаю Дня независимости в Гданьске», — говорит Шмидка. Выступление было обстоятельным, в нем подчеркивалась важность этого праздника для польской нации, государственности и патриотизма. Главным стало место о необходимости сохранения национального единства и территориальной целостности, защиты от различных сепаратистских движений (и здесь были названы каталонцы). Не было упомянута ни одна из региональных, этнических или национальных групп, проживающих в Померании. «Но как кашуб я понимаю тех кашубов, которые чувствуют себя оскорбленными одним весьма неудачным тезисом, — подчеркивает главный редактор издания. — И звучит это так: «Особенно стоит сегодня напомнить каждому поляку, каждому жителю Поморья, а также тем, кто называет себя «представителем этнического и регионального меньшинства», что эта земля неоднократно была предметом махинаций, направленных против единства польского государства, следовательно, наш долг — поддерживать постоянную уверенность в собственной национальной принадлежности». По мнению Шмидки, воевода должен отдельно уточнить, что он не имел в виду кашубов, поскольку не следует забывать, что в прошлом кашубы неоднократно подвергались преследованиям со стороны немцев, а затем властей Польской Народной Республики. Однако они сохранили свой язык, сознание инаковости и католическую систему ценностей. Основой их идентичности является культура, язык, происхождение, семейные связи, факт рождения в Кашубии. И подавляющее большинство чувствуют себя кашубами и поляками одновременно.

Павел Кукиз идет на войну с PiS, сообщает Nowa Trybuna Opolska (Ополе). Лидер одноименного движения «Кукиз 15» (Kukiz 15) заявил, что будет бороться с правящей партией за сохранение одномандатных избирательных округов (JOW). Полная отмена JOW на местных выборах является одной из поправок к закону о выборах, предложенных «Правом и Справедливостью». По словам Кукиза, такое решение сделает польское государство полностью зависимым от партий. «Мы имеем дело с ситуацией, когда одна из сторон, за которую проголосовало 8 миллионов поляков, хочет приобрести инструменты, чтобы с помощью их пользоваться абсолютной властью над более чем 36 миллионами поляков, — сказал Кукиз. — Изменение закона о выборах, в том числе ликвидация одномандатных округов, приведет нас к ситуации, похожей на коммунистические времена, когда начальников привозили из Варшавы». По его словам, «сегодняшний враг — это партия власти, мы сделаем всё возможное, чтобы защитить JOW. Я также поговорю с теми, с кем наши пути разошлись. Я готов сотрудничать с Польской крестьянской партией (PSL)».

Ярослав Качиньский покушается на местное самоуправление. С такой оценкой действий главы правящей партии «Право и Справедливость» выступил президент Люблина и лидер Движения внепартийного самоуправления (Ruch Samorządowy Bezpartyjni) Роберт Рачиньский, передает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Движению не нравится идея ликвидации одномандатных избирательных округов в муниципальных образованиях, которые не являются городами на правах повета и предложение запретить кандидатам на должности войтов, мэров и президентов городов одновременного избираться советниками муниципалитета или воеводства. «PiS говорит, что хотят приблизить советников ближе к своим избирателям, — заявил Рачиньский. — Но это не имеет ничего общего с реальностью. Сейчас в Люблине советники избираются в одномандатных округах, которые насчитывают около 2 тысяч избирателей, после реформы закона о выборах будут районы с численностью до 20 тысяч человек. Это приведет к тому, что советник не будет знать, что происходит в его округе». В отношении запрета одновременное баллотироваться на пост мэра и советника местного совета глава Внепартийного самоуправления отмечает: «Это скандал! Почему такое же ограничение не распространяется и на парламентариев? Они станут единственной группой с подобными привилегиями?». Движение внепартийного самоуправления — это проект, который должен объединить местные органы власти во всей Польше. Его цель — защитить самоуправление от партийности и выиграть выборы в местные органы власти в следующем, 2018 году. Однако амбиции движения больше. Оно также хочет стать значительной силой на выборах в Сейм Польши, утверждая, что предложит полякам альтернативу партийному видению развития страны.