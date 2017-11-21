С некоторым опозданием ИноСМИ познакомила российского читателя со статьей влиятельной японской газеты деловых кругов «Нихон кэйдзай», посвященной итогам поездки президента США Дональда Трампа по странам Восточной Азии, в первую очередь в Китайскую Народную республику.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Внимание привлекает не описание в статье оказанного заокеанскому «почетному гостю плюс» подчеркнутого гостеприимства и знаков внимания, на что восточные люди мастера, а вынесенное в заголовок утверждение о том, что-де «политика Китая обманула Японию, США и Южную Корею». Не совсем, правда, ясно, о чём идет речь — о прямом обмане или обмане ожиданий.

Известно, что руководство Китая, видимо, восприняв риторику Трампа о несправедливом торговом дисбалансе между двумя странами, приготовило гостю «подарок» — договор на более чем 250 миллиардов долларов и соглашение об инвестициях. Хотя, как указывают специалисты, речь пока идет о так называемых соглашениях о намерениях, Трамп подал эту предварительную договоренность как свой личный успех крупного и удачливого бизнесмена, в каждой зарубежной поездке зарабатывающего для Америки сотни миллиардов. Заметим, что соглашение о намерениях лишь фиксирует достигнутые договоренности. При этом соглашение не подтверждает обязательность их исполнения и не навлекает на стороны никакой ответственности. Однако в данном случае, так как речь идет о закупке необходимых Китаю американских товаров в сферах энергетики и обрабатывающей промышленности, какого-либо подвоха, думается, ожидать не следует.

Не усматривается обмана и в главном для Трампа вопросе о КНДР. Можно говорить лишь о разочаровании. Президент США не скрывал, что ждет от Пекина дальнейшего ужесточения торгово-экономических санкций в отношении Пхеньяна, создания ситуации, когда в условиях полного прекращения поставок из КНР жизненно необходимых товаров северокорейцы перед угрозой голода и холода пойдут на попятную и прекратят осуществлять ракетно-ядерную программу. Другими словами, Трамп и его младший союзник премьер-министр Японии С. Абэ, опасаясь последствий попыток решения корейского вопроса военным путем, не скрывают намерения в прямом смысле слова задушить КНДР и ее народ экономически. Но сделать этого без КНР и России не могут.

Не согласный с таким удушением и развалом КНДР с последующим поглощением Северной Кореи соседкой на юге и размещением военных баз США на китайско-корейской границе лидер Китая Си Цзиньпин недвусмысленно воздержался от дальнейших обязательств. Как бы ставя это в вину китайцам, «Никкэй симбун» констатирует: «Однако о главной проблеме КНДР господин Си Цзиньпин сказал лишь, что нужно «всесторонне и строго продолжать исполнение решения Совета Безопасности ООН». То есть он не говорил об «усилении давления». В сентябрьском решении Совета Безопасности ООН довольно много отговорок (видимо, имеется в виду — оговорок — А.К.), то есть, фактически, это поддержание текущего положения дел — на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов установлен максимум, равный результатам за прошлый год. Нынешняя ситуация сохраняется и с наймом северокорейских рабочих за рубежом». Так что и в этом вопросе никакого обмана не было — стороны лишний раз лишь зафиксировали свои позиции. Причем господин Трамп не сделал никаких возражений по поводу заявления Си Цзиньпина, а выразил понимание и даже сказал: «Китай — это чрезвычайно важная для США страна».

Kremlin.ru Си Цзиньпин

И уж совсем не понравилось в Токио заявление Си Цзиньпина во время бесед с Трампом о том, что «в Тихом океане достаточно свободного пространства для того, чтобы вместить Китай и США». Это названо японской газетой «еще более удивительным фактом», ибо в Японии ждали от своего старшего союзника выполнения объявленной «Индо-Тихоокеанской стратегии», призванной противостоять расширению влияния и наращиванию китайского военного присутствия в этом обширном регионе.

Явно обескураженная такой ситуацией, когда всегда претендовавшая на особую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) Япония фактически вытесняется из него, газета констатирует: «Это означает разграничение Тихого океана между двумя странами — США и Китаем».

Не могла «Никкэй симбун» пройти мимо и неожиданной договоренности между лидерами КНР и Республики Корея (Южная Корея) добиваться разрешения проблемы КНДР «путем диалога». И тут газета удивляется: «Это совершенно отличается от содержания переговоров в верхах между США и Южной Кореей». И это при том, пишет газета, что «в китайско-российских переговорах в верхах, прошедших во Вьетнаме 10 числа, господин Си Цзиньпин и президент Путин в отношении проблемы КНДР заявили, что намерены решить ее путем сотрудничества между Китаем и Россией и диалога с Северной Кореей».

Едва ли по нраву Токио и то, что южнокорейское правительство, по утверждению газеты, отказалось от идеи совместных военных учений между тремя странами — Японией, Южной Кореей и США. И здесь газета усматривает давление на Сеул со стороны Си Цзиньпина. Напомним, что именно это предусмотрено российско-китайской инициативой «двойного замораживания», предусматривающей одновременный отказ США и их дальневосточных союзников от явно провокационных регулярных масштабных военных маневров в непосредственной близости от границ КНДР и приостановку испытаний Пхеньяном ядерного и ракетного оружия.

Признавая, что подобное «неприятно для США», «Никкэй симбун» задается вопросом: «Если обдумать сказанное выше, то приходишь к мысли, не обманула ли стратегия Си Цзиньпина Корею, Японию и даже США?».