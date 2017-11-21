Официальный Вашингтон рассматривает поездку главы Белого дома в Азию как грандиозный успех. Ещё несколько месяцев назад оппоненты начали бы ставить под сомнение обоснованность хвастовства и насмехаться над громкостью победных возгласов, но за время отсутствия лидера они нащупали новую стратегию. Ну, или хорошо забытую старую.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Politico.com Дональд Трамп вместе с Первой леди в туре по Азии

По прибытии на рабочее место «лидер свободного мира» выступил с речью, где он подводил итоги поездки и вкратце перечислял достигнутые им успехи во внешней политике. «Ключевой» момент этого выступления вызвал в прессе настоящую бурю. Показавшийся наиболее значительным отрывок речи, как по команде, показали все новостные телеканалы, разметили у себя с соответствующими комментариями все информационные агентства и другие электронные СМИ. На этих «потрясших нацию» сенсационных кадрах… у семидесятилетнего политика пересохло горло, он не сразу сумел найти бутылку с водой, а потом довольно неуклюже открыл ее и сделал глоток.

Данное «событие национального масштаба» стало главной темой американских новостей на целый день, полностью затмив какую-то там поездку, какие-то там переговоры с иностранными лидерами…

Другим примером новой информационной политики стало замалчивание СМИ победы команды Трампа на основном направлении его внутренней политики.

Уезжая в турне, 45-й президент США доверил своей команде обеспечение законопроекту о налоговой реформе беспрепятственного прохождения всех формальностей в нижней палате американского парламента. Эта задача была выполнена, и вскоре после возвращения Трампа в палате состоялось голосование. Законопроект был принят, хоть и с небольшим перевесом. 13 депутатов-республиканцев отклонились от линии партии и проголосовали против реформы. Демократы оказались более дисциплинированы и проголосовали против всем составом. Тем не менее принятие законопроекта палатой представителей — большая победа команды президента, означающая, что налоговая реформа — фундамент всей президентской программы — находится в одном шаге от осуществления.

Thedailychronic.net Голосование в нижней палате Американского парламента

Этот шаг — принятие законопроекта Сенатом. Это будет совсем не просто, ведь ключевой законопроект реформы здравоохранения уже был отклонён на этой стадии в результате неожиданного «предательства» одного из патриархов Республиканской партии сенатора Джона Маккейна, не пожелавшего поддержать программу президента. Позиция Маккейна по налоговой реформе ещё не до конца ясна, но другой сенатор-республиканец — Джефф Флэйк — уже заявил, что будет голосовать против законопроекта. Учитывая образцовую дисциплину демократов, им нужно перетянуть на свою сторону ещё хотя бы двух сенаторов-республиканцев, и важнейшему начинанию Трампа придёт конец.

Но это в будущем, а пока принятие реформы нижней палатой — не что иное, как победа. Как же освещали эту победу американские СМИ? Ответ прост: весьма скудно. Куда больше их интересовал очередной виток катящейся по миру волны обвинений высокопоставленных и публичных фигур в сексуальных домогательствах многолетней давности.

На этот раз на волне ощутимо покачнулся американский Сенат. Сначала обвинения были выдвинуты в отношении республиканского кандидата на пост сенатора от штата Алабама Роя Мура, который якобы переспал с 14-летней девочкой 38 лет назад. Чуть позже досталось и демократам, а точнее сенатору от штата Миннесота Элу Франкену. Оказалось, что в 2006 году он приставал к журналистке Лиэнн Твиден и даже насильно ее поцеловал. Доказательством непристойного поведения в этом деле служит фотография, снятая на борту военного самолета, где Франкен, видимо, на потеху фотографу прикасается к бронежилету Твиден в области груди.

Millennialpolitics.co Рой Мур

Эта жгучая смесь секса, политики, крушения карьер и победы феминизма новой волны куда больше интригует американскую прессу, включая политических аналитиков, чем возможное принятие масштабной налоговой реформы, которая окажет влияние на жизнь каждого американца. Так что у народа Штатов за последнюю неделю было не очень много шансов узнать об успехах своего президента. Видимо, для прессы он по-прежнему «не их президент».

Единственное свершение Трампа, которое было освещено полноценно, хоть и не без искажений, — трагикомическая история с американскими студентами-баскетболистами, путешествовавшими по Китаю.

Трое молодых людей из университетской баскетбольной команды, приехавшей в КНР для участия в студенческом соревновании, зашли в бутик «Луи Виттон» и «забыли заплатить» за взятые там дорогостоящие очки. Так как Китай — это совсем не страна третьего мира, как, возможно, подумали уроженцы «самой свободной страны», их тут же взяли под стражу. Вскоре спортсменам были предъявлены обвинения в воровстве, у них изъяли паспорта и отпустили под залог, запретив выезжать из страны до суда. Узнав о сложившейся ситуации, а так же о том, что ребятам грозит по 10 лет тюрьмы, президент США напрямую связался с председателем КНР Си Цзиньпином и провёл с ним продуктивные переговоры по поводу этого эксцесса. Вскоре все обвинения были сняты, и незадачливые студенты вернулись домой.

Казалось бы, вот и сказочке конец, но не тут-то было! СМИ и либеральная общественность обрушились на президента с обвинениями в том, что он защитил граждан США лишь с целью улучшения своего образа, и что на самих баскетболистов ему наплевать, ведь он даже не навестил их, пока был в Китае. Сам президент, правда, тоже не полез за словами в карман и, будучи удручён публичной критикой от отца одного из «пострадавших», написал в Твиттере, что, возможно, ему надо было «оставить их в тюрьме».

Scmp.com Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине. 2017

Программа Трампа как во внешней, так и во внутренней политике медленно, но верно продвигается вперёд и приносит первые плоды в виде оптимизма на фондовой бирже, новых рабочих мест и многомиллиардных контрактов с иностранными инвесторами. Не имея пока возможности подложить президенту политическую свинью, противники Трампа пытаются изолировать его информационно, заставить содержательную часть его деятельности потонуть в бесконечном потоке незначительных сенсаций.

Америка вступает в праздничный сезон — на носу День благодарения, а там и до Рождества не далеко. Одновременно с этим приближается и голосование по налоговой реформе в Сенате, которое во многом определит дальнейшее развитие событий в американской политике.