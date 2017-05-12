Китайский продовольственный рынок уже давно стал одним из приоритетных для Алтайского края. Пока, правда — не весь, а только его северная часть — Синьцзян-Уйгурский автономный район, куда алтайские товары попадают транзитом по автодорогам третьих стран — Казахстана и Монголии. Но очевидно, что даже этот «шелковый путь» весьма выгоден обеим сторонам. За последний год внешнеэкономический оборот с КНР возрос в 4 раза.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская делегация в министерстве сельского хозяйства КНР

Читайте также: Внешнеэкономический оборот Алтайского края с Китаем возрос в 4 раза

Особенно актуальным стал поиск новых путей выхода на рынок Китая в связи с кризисом на внутреннем зерновом рынке. Именно поэтому Алтайский край весьма тщательно подготовился к международной выставке продуктов, напитков и индустрии гостеприимства FHC China 2017 и представил свой экспортный потенциал в Шанхае, что называется, «во всей красе».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская делегация и представители генерального консульства РФ в Шанхае

Представители региона привезли продукцию алтайских предприятий и познакомили участников и гостей мероприятия с экспортным потенциалом Алтайского края. Также его делегаты приняли активное участие в обучающем семинаре «Китай, Шанхай — пути выхода на рынок», организованном Российским экспортным центром, и провели ряд переговоров.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве экономического развития региона, за несколько дней до этого губернатор Александр Карлин обсудил с послом КНР в России Ли Хуэем расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Алтайского края и Китая.

Известно, что по итогам 2016 года Китай сумел сохранить позицию мирового лидера по объемам внешней торговли (в 2013 г. КНР впервые обогнала США по этому показателю). По данным Международного центра торговли, внешнеторговый оборот Китая в прошлом году составил 3707,7 млрд долларов, в том числе импорт — 1588,7 млрд долларов. Основными товарными группами, импортируемыми страной в 2016 году, были машины и оборудование (47,3% в общем объеме импорта), минеральные продукты (17,2%), химическая продукция (11,6%), а также продовольственные товары и сырье (6,4%). Что касается экспорта, то Россия хоть и относится к основным поставщикам товаров в Китай, но пока занимает там ничтожную нишу — 2% (уровень 2015 года). Тогда как объем экспорта в Китай из Южной Кореи по итогам 20 176 года составил 10%, Японии — 9,2%, США — 8,5%, Германии — 5,4%, Австралии — 4,4%, Малайзии — 3,1%, Бразилии — 2,9%, Швейцарии — 2,5%. Даже Таиланд и Вьетнам поставляют в Китай больше, чем мы — (2,4% и 2,3% соответственно).

Для Алтайского края рынок Китая интересен, в первую очередь, с точки зрения поставок пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья.

«Китайцы не скрывают, что на их внутреннем рынке ощущается нехватка продовольствия. Согласно прогнозам министерства сельского хозяйства Китая, стране для удовлетворения внутреннего спроса понадобится к 2020 году 700 млн. тонн зерна, в том числе около 130 млн. тонн пшеницы, что не будет покрываться внутренним производством. Помимо этого, в Китае существуют спрос на высококачественные продукты и обеспокоенность вопросами пищевой безопасности. Для меня было открытием, насколько сильно внутренний рынок Китая насыщен продукцией с использованием ГМО.

В стремлении ускорить процесс получения продуктов они подвергают их генной модификации — к примеру, свинью или корову — соответственно, у нас в России (особенно в Алтайском крае) пока проблем с этим нет, и наши потенциальные партнеры в Китае это понимают. Соответственно, для них Россия, и наш регион в частности, это страна с экопродуктами», — отметил в интервью ИА REGNUM один из участников алтайской делегации, директор по развитию АО «БПЗ» и депутат Барнаульской городской думы Александр Локтев.

По его мнению, работа алтайской делегации была очень продуктивной.

«Каждый день проводили по 2—3 встречи. Первые два дня бы выставочными, затем — представительские. Параллельно шли семинары и обсуждения. Также получил много важной информации об экспорте и импорте Китая. Наладил важные знакомства с людьми, которые живут в Китае многие годы и знают китайский и русский языки, да и сам Китай как страну понимают. Поэтому такие переговоры дорогого стоят», — поделился впечатлениями депутат. Говорит, что ему как заместителю председателя по экономической политике было важно оценить перспективы экспорта-импорта алтайских продуктов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская делегация и представители государственной компании COFCO — крупнейшего закупщика и импортера сырья и продовольствия в Китай (годовой оборот — более 60 млрд $)

«В Алтайском крае, напомню, в этом году более 5 миллионов зерна собрали. Важен достойный сбыт. Ну и по другим направлениям — сырам, животноводству. Увеличение экспорта было бы неким поводом для гордости. На выставке в Шанхае мы весьма плодотворно отработали. Дальше были встречи с государственными органами Китая: консульство, посольство, минсельхоз и торгпредство и торгово-экспортный центр — он на базе наших министерств создан. Основной вопрос везде был один — импорт товаров в Китай. Это и логистика, и то, какие товары спросом пользуются, и ценообразование, и разрешения, и регистрация брендов и многое другое. Основные проблемы — это всё-таки найти надежного партнера. Потому что тоже могут быть с расчетами проблемы, и с мошенниками столкнуться можно», — признался Александр Локтев.

Напомним, к 2020 году Китай взял обязательство отказаться от всех тарифных ограничений, противоречащих нормам ВТО, а в 2016 году были достигнуты договоренности и сняты запреты по доступу на рынок Китая продукции растительного происхождения, в частности зерновых, бобовых и масличных культур. Всё это будет способствовать дальнейшей либерализации торговли и упрощению доступа товаров на китайский рынок.

Вместе с тем существуют и проблемы. Часть из них была озвучена алтайскими промышленниками в марте 2017 года.

Читайте также: Алтайские промышленники просят отменить квоты на ввоз муки и круп в Китай

Дело в том, что в Китае существует квота на ввоз муки, получить которую иностранной компании невозможно. Также объём экспорта сдерживают вопросы, связанные с отсутствием фитосанитарного соглашения между двумя странами.

«Проблемой являются и сроки годности. К сожалению, на нашем предприятии (и на многих других) они у нас очень низкие в силу того, что продукт натуральный и долго храниться не может. У нас полгода — это максимальный срок — (пиво в стеклобутылке и алюминиевой банке). А они говорят: чтобы товар появился не полке в торговой сети, нам нужны товары со сроком хранения от года. В целом логистика достаточно длинная и дорогая. Как решить этот вопрос — будем думать. Также, возможно, удастся добиться компенсации транспортного тарифа в Китай — у государства есть подходящая программа», — пояснил Александр Локтев.

По его признанию, «БПЗ» уже удалось наладить поставки своей продукции в КНР (район Харбина).

«Объемы растут, но чтобы зайти на весь Китай — нужны эти повышенные сроки хранения, большие, чем сейчас у нас имеются», — констатировал он.

Формат работы с китайским рынком в новых экономических реалиях представляется интересным и генеральному директору ООО «Альянс-Агро» Александру Босяку.

Читайте также: Алтайское зерно стремительно дешевеет

«Китайский рынок очень мощный. Опосредовано, через перекупщиков, и наша продукция туда идёт. Но Китай только, можно сказать, «пробует» нашу продукцию. Заградительными пошлинами и запретами они по факту не пускали российское зерно. И только 1—2 года, как ситуация начинает меняться. Еще вопрос в том, что ребята они ушлые, в связи с падением цен на зерно — выжмут из сделки всё и даже больше. Сейчас как раз как под них агросектор России просел на дно — бери — не хочу голыми руками», — привел довод алтайский аграрий.

Читайте также: «Наглеют на горе крестьянском»: аграрии готовятся к банкротствам

Напомним, в 2016 году Россия экспортировала в Китай пшеницы на сумму 50 тыс. долларов (из Алтайского края поставок не осуществлялось). Но если вышеописанные тенденции сохранятся, то в ближайшее время можно ожидать увеличения объемов поставок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в Алтайском крае отмечена положительная динамика экспортной деятельности по отдельным группам поставляемых за рубеж товаров. По данным Сибирского таможенного управления, экспорт пищевых продуктов и продовольственного сырья за январь-февраль 2017 составил порядка 25 млн. долларов США. Экспорт соевого масла увеличился на 33%., рыбной продукции — на 77%, молокопродуктов — на 32% и свекловичного жома — на 53%. За отчетный период экспортировано 79,0 тонн мороженого в Китай и 2,5 тонны в Монголию.