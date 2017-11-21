Приватизация

Artemka Одесский Припортовый завод

По мнению экономиста Андрея Новака, единственный способ выполнить планы правительства страны по приватизации на 2018 год — проводить продажу открыто.

«Чтобы получить деньги от приватизации, на которые рассчитывает правительство в 2018 году, а именно 22,5 миллиарда гривен, придется испытать так называемую большую приватизацию на принципах открытого аукциона, с допуском всех желающих иностранных игроков. Если же приватизация будет проводиться как раньше, то есть по договоренности с местными финансово-промышленными группами, то поставленная правительством цель не будет достигнута», — заявил эксперт в комментарии для «Голос.ua».

Не факт, что это действительно так. С 2015 по 2017 год Украина пытается проводить приватизацию именно таким образом. В результате десятки претендентов на активы пачками отказываются от участия буквально за несколько дней перед конкурсом. Приватизация Одесского припортового завода (крупнейшее химпредприятие Украины, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», собственный терминал перевалки аммиака) в декабре прошлого года — классический пример. Между тем как по сути закрытый «междусобойчик» по продаже пакетов пяти энергогенерирующих предприятий в августе этого года принёс в бюджет более 3 млрд грн — и это наивысший показатель доходов от приватизации за три последние года! Наверняка он мог быть и больше, если бы Украина не выступала против участия российского бизнеса в приватизации и деятельности на Украине вообще. Во-первых, фактор конкуренции. Во-вторых, кроме украинского и российского бизнеса больше никто не понимает специфики работы на украинском рынке. Поэтому любой иностранный инвестор (без железобетонных гарантий главы государства лично) всегда будет закладывать в покупку высокие риски. А высокие риски — это низкая цена продажи.

Artemka Одесский Припортовый завод

Однако Украина, похоже, в настоящий момент делает ставку на американские и арабские деньги.

«Так, на прошлой неделе [начало ноября — Ред.] во время «арабского турне» президент Украины Петр Порошенко пригласил саудовские компании принять участие в приватизации, а также озвучил аналогичное предложение руководителю одного из крупнейших в мире портовых операторов DP World (ОАЭ). Неделей ранее, 27 октября, он с той же целью встретился с американскими инвесторами Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund», — пишет в своём материале для 112.ua руководитель аналитической группы IMEE-analytics Павел Горин.

Не то чтобы это какие-то нереальные планы, скажем, фонды под управлением Horizon Capital за последние десять лет вложили в экономику Украины, по словам самого же Горина, 1,5 млрд долл. Однако, во-первых, они вкладывали в невоюющую страну. Во-вторых, правительство задекларировало планы получить от приватизации почти 800 млн долл. Темпов Horizon Capital тут явно не хватит.

В свою очередь народный депутат Украины Дмитрий Добродомов в комментарии телеканалу NewsOne утверждает, что изначальная цель закона о приватизации — продать предприятия украинским олигархам, а совсем не зарубежному бизнесу, как это декларирует правительство.

«Нужно было видеть, как основные политические бенефициары радовались принятию этого законопроекта. Это люди, которые непосредственно связаны с бизнесом, которые непосредственно готовят почву для выкупа этих предприятий», — рассказал он журналистам сразу после голосования за правительственный законопроект о реформе закона о приватизации.

Согласен с ним и коллега Нестор Шуфрич:

«У нас почему-то перед приватизацией предприятие, которое два года назад было мегаприбыльным, вдруг стало убыточным, вдруг обременено долгами», — возмутился он, явно намекая на ОПЗ.

«Если мы не проведем приватизацию сейчас, то через 3−5 лет нам вообще нечего будет продавать. Потому что, по статистике, ежегодно закрывается около 100 государственных предприятий. Сравните цифры: 48 предприятий приватизировано с 2015 года, а 100 закрывается каждый год», — такими агрессивными аргументами отстаивает необходимость срочной продажи госактивов замминистра экономического развития Максим Нефёдов в беседе с «Факты. ICTV».

Правда, при этом замминистра не озвучивает важную подробность: даже частная компания разорится, если собственник годами не будет реинвестировать в неё часть получаемой прибыли. В логике украинских чиновников, предприятия генерируют убытки («3500 госпредприятий — это абсолютный нонсенс. Они генерируют убытки государству» — премьер-министр Украины Владимир Гройсман), потому что они государственные. На самом же деле Украина попросту не занималась своей собственностью и теперь жалуется, что вынуждена продавать её за копейки.

Также в интервью «РБК Украина» Нефёдов уточнил, что начать «большую приватизацию» правительство сможет в течение двух месяцев после принятия нового закона. Таким образом, уже в январе возможны первые аукционы.

«У зарубежных инвесторов отсутствует заинтересованность покупать украинские предприятия потому, что они прекрасно знают, что происходит в Украине, что в Украине, к сожалению, до сих пор законы иногда бывают хорошие, иногда плохие, но они в любом случае не выполняются. И поэтому рисковать, вкладывать деньги, серьезные деньги в серьезные предприятия в ближайшее время серьезные иностранные инвесторы не будут вне зависимости от того, какой закон будет принят. Поэтому, в общем-то, не имеет никакого значения, какой будет закон», — выражает своё мнение по поводу его принятия в беседе с корреспондентом fraza.ua доктор экономических наук Сергей Якубовский.

Валюта

По состоянию на 20 ноября официальный курс американской валюты составляет 26,49 грн./долл. (-0,47 грн. к 6 ноября). Частично это вызвано действиями экспортёров — дождавшись высокого курса в начале ноября, они начали продавать запасы долларов, чем снова откатили его курс. Однако банкиры отмечают обратный процесс — доллар снова растёт.

tOrange.biz Гривны

То, что на курс оказали влияние экспортёры, подтверждается динамикой курса евро. Он также стоит дешевле, чем в начале месяца — 31,25 грн (-0,18 грн.) — однако он просел значительно меньше американской валюты. Тогда как обычно при падении курса доллара европейская валюта падает значительно сильнее.

Курс российского рубля также откатился до 0,444 грн. (-0,17 грн.).

Межбанковский пока держится в рамках официального: 26,46−26,48 грн./долл. (+0,34 грн.). А курс чёрного рынка просел гораздо меньше, чем курс межбанка и НБУ: 26,88−26,93 грн./долл. (-0,2 грн.).

В конце года население резко сократило продажу наличной валюты и, наоборот, начало её скупку. Как уже сообщалось, сальдо за октябрь пока ещё в пользу продажи, однако составило всего 6 млн долл., тогда как весной превышало 0,5 млрд.

«Мы считаем, что есть два фактора. Первый — это то, что НБУ проводит либерализацию, и в августе этого года мы позволили банкам продавать больше валюты с позиции, и они стали больше валюты продавать населению. С другой стороны, осенью мы всегда имеем сезонный фактор — это и покупка валюты населением, и покупка валюты «серой» экономикой», — заявил по этому поводу заместитель главы НБУ Олег Чурий в эфире Первого национального телеканала.

МВФ

Олег Чурий также в очередной раз подтвердил, что в отношении сотрудничества с МВФ у украинских чиновников нет единой позиции.

«Для Украины крайне критическое продолжение сотрудничества с МВФ, и не только до конца 2018 года, но и новая программа Международного валютного фонда, так как это является залогом проведения реформ и залогом макрофинансовой стабильности», — приводит его слова информагентство УНИАН.

Тогда как глава минфина Александр Данилюк неоднократно говорил о том, что нынешнюю программу следует завершить, но она должна стать последней. Хотя данный спор в некоторой степени бесплоден, ведь из десяти траншей по текущей программе Украина получила пока только пять, и завершение программы такими темпами займёт порядка 2−3 лет.

С учётом расписания выборов — возможно и дольше, напоминают аналитики S&P:

«Окно возможностей для реализации некоторых из сложных реформ постепенно закрывается: в Украине ожидаются президентские выборы в первом квартале 2019 года и парламентские выборы в третьем квартале 2019 года».

А ведь именно проведение реформ является условием перечисления очередных траншей от МВФ. Иными словами, если за I полугодие следующего года Украина не получит от МВФ ничего, то о деньгах можно будет забыть примерно до середины 2020 года. Ведь после выборов украинским политикам потребуется ещё какое-то время на формирование правительства, а также на неформальный раздел сфер влияния по итогам выборов. И пока он не закончится, ни о каких реформах не может быть и речи.

Что же касается ближайших перспектив, то, по мнению аналитиков S&P, Украина получит от МВФ транш не ранее I квартала будущего года.

Фонд, в свою очередь, ухудшил прогнозы инфляции на Украине. На 2017 год — 12,8% (было 11,5%), на 2018-й — 10% (было 9,6%), на 2019-й — 7% (было 6,5%).

Между тем столь долгое существование без траншей МВФ может грозить Украине дефолтом, считает Андрей Новак.

«Без денег МВФ, которые нам предоставляют в валюте, государственному бюджету будет практически нереально обслуживать внешний долг. Учитывая, какой сейчас курс, то получаются огромные суммы, которые государство не в состоянии вытянуть… без денег МВФ, если не в 2018-м, то в 2019 году точно придется объявлять дефолт», — заявил он в эфире телеканала NewsOne.

Есть ещё одна причина, по которой в этом году транша МВФ Киеву ждать не стоит. Глава Всемирного банка Джим Йонг Ким утверждает, что «мы достигли лимита и даже превысили наш лимит в поддержке Украины, и то же самое сделал МВФ», — приводит его слова ТАСС.

Топливо

По состоянию на 20 ноября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 27,53 грн. (+0,5 грн. в сравнении с 6 ноября, +3,61 грн. с начала года), за литр А-92 — 26,8 грн. (+1,14 грн., +4,39 грн. с начала года). Продолжала активно расти только стоимость дизтоплива — 25,32 грн./л (+0,44 грн., +4 грн. с начала года).

Стоимость автогаза при этом продолжает снижаться, хотя и не такими быстрыми темпами, как в начале осени. Скажем, на сегодня средняя стоимость литра составляет 12,65 грн., что примерно на 0,2 грн. дешевле, чем на начало месяца.

Президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук отмечает, что к настоящему моменту в розничной стоимости топлива доля налогов уже превышает собственно стоимость нефтепродуктов: «…Если топливо стоит 40% от цены в рознице, то 45% — это налоги». Причина такой ситуации — рост курса доллара и евро.

Если же валюта и цены на нефть активно расти не будут, останется только одна возможность для существенного изменения стоимости топлива: акцизы. В прошлом году депутаты проголосовали за их повышение, обеспечив бюджет дополнительными налоговыми поступлениями. В этом году пока таких планов нет, но это не означает, что они не появятся перед вторым чтением.

Разное

Ставка табачного акциза с 1 января 2018 года вырастет на 29,7% (с 21 до 27,23 евро за 1 тыс. штук). Между тем в правительстве вынашивали ещё более грандиозные планы — постепенное повышение акциза до 90 евро/1000 штук (с 2018 по 2025 год). Однако депутаты Верховной рады проголосовали за альтернативный законопроект.

Поквартальные темпы роста ВВП на Украине продолжают снижаться. В I квартале 2017 года экономика росла на 2,5%, во II — на 2,3%, в III — уже на 2,1%. Таким образом, если тенденция сохранится, годовой рост составит примерно 2,2%. Следует напомнить, что ВВП Украины в сравнении с 2013 годом сократился примерно вдвое, т. е. текущие темпы роста для неё совершенно недостаточны. К тому же падение длится уже больше трёх кварталов: в 2016 году экономика выросла на 2,9%.

Замедление темпов роста в этом году следует относить прежде всего к угольной блокаде Донбасса, следствием которой стала потеря украинскими собственниками контроля над рядом металлургических и горно-добывающих активов на неконтролируемой территории.

ИА Красная Весна Вагоны с углем. Шахта Скочинского. Донецк

Практика роспуска студентов на долгие зимние каникулы из-за невозможности обогревать учебные помещения для Украины уже не в новинку. Однако раньше такое практиковалось лишь в райцентрах и небольших областных центрах. В прошлом году гуляли уже в Одессе. А в этом, как пишет в Facebook экс-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Алексей Кучеренко, на 2,5-месячные каникулы уйдут Киевский национальный университет и Львовская политехника — вузы, входящие в первую пятёрку учебных заведений Украины.

«Цена газа для религиозных организаций — 3920 грн. за тыс. кубов. Цена газа для бюджетных организаций (вузы, школы, больницы) — 9500−10 000 грн. за тыс. кубов в зависимости от области. Студентам Киевского национального университета предложено погулять 2,5 месяца, до 1 марта. Львовская Политехника — до 11 марта. Думаю, это повсеместная практика», — пишет экс-министр.

«Сегодня мы принимаем решение о переходе на новый механизм расчетов живыми средствами за потребленные ресурсы, а не начисленными субсидиями в соответствии с социальными стандартами», — так анонсировал министр Александр Данилюк новый механизм субсидирования ЖКУ домохозяйствам в ходе заседания правительства.

На выдачу живых денег вместо безналичных расчётов с поставщиками услуг государство переходит уже с 1 января 2018 года. Глава Минфина также сообщил, что изменение порядка проводится по требованию МВФ, Мирового банка и ЕБРР.

Также правительство заявило о намерении вернуть домохозяйствам 1,1 млрд грн. — но только тем, кому в прошедшем отопительном сезоне удалось расходовать меньше т.н. социальных норм потребления газа и электроэнергии в месяц (100 кубометров и 150 кВт⋅ч соответственно). Теоретически таким образом государство стимулирует граждан проводить энергосберегающие работы. Однако на практике большинство получателей этих средств — пенсионеры. И потребление у них снижается не потому, что они поставили солнечные панели и ветряки, а потому, что иначе они не смогут свести баланс и выжить.

Государственный бюджет на будущий год принят только в первом чтении, поэтому его цифры пока комментировать бессмысленно: практика показывает, что ежегодно между первым и вторым чтениями они довольно серьёзно меняются. Тем не менее общая направленность главного финансового документа страны обычно не меняется, и её-то эксперты готовы комментировать уже сегодня.

«Это бюджет для бедной сырьевой страны, доходы которого будут наполняться через инфляционные и девальвационные механизмы. Правительство само рассчитывает на девальвацию нацвалюты, так как заложило в бюджет на конец года 30,1 грн. по отношению к нынешнему курсу доллара — это плюс 13−14% девальвация. Плюс если посмотреть на макропоказатели, заложенные в бюджет, то для того чтобы он был выполнен, инфляция составит не 7% [прогноз НБУ — Ред], а 12−14%», — утверждает экономист Виктор Скаршевский в интервью изданию «Голос.ua».

Кроме того, эксперт подтверждает наше мнение о росте ВВП на Украине:

«…После 17% [на самом деле даже больше: 28,1% в 2014-м и 31,3 в 2015-м — Ред.] падения в 2014—2015 годах данный рост не имеет никакого значения. В Украине будет экономический рост, если ее экономика начнет расти быстрее мировой, а именно на 5−6%, а лучше 7−8%».

Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала ZIK заявил о том, что у Украины из-за политических игр оказался заблокированным транзит на западном направлении.

«Во Львове, на всех западных границах — тысячи грузовиков из-за того, что мы заигрались в Бандеру, Шухевича. Нам полностью перекрыли путь в Европу», — отмечает он.

Если экс-чиновник не преувеличивает, то это довольно скоро может сказаться на годовых экономических показателях Украины.