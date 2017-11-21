У поэта и русского разведчика в Африке Николая Степановича Гумилёва есть строки:

Зимбабве

«Я знаю весёлые сказки таинственных стран

Про чёрную деву, про страсть молодого вождя…»

Перефразируя молодого вождя в «пожилого вождя» и добавив китайцев, получим историю Мугабэ и его страны Зимбабве.

Во времена моей юности их спокойно называли «неграми», и тогда это не звучало оскорбительно. Негров теперь называют чернокожими. Но он не чернокожий, скорее красно-чёрно кожий. Похожий по цвету на пекинскую утку.

В сравнении его кожи с пекинской уткой, большой смысл, однако скрыт, бОльший, чем кажется с первого взгляда. Кто ел её, помнит лакированную мощную корку такой утки. Это во-первых. Потому что у Роберта Мугабэ такая лакированная, как у пекинской утки, деревянной скульптуры африканского божка голова. Это вам не расплывчатый чёрнокожий с берегов мокрой реки Нигер. Голова Мугабэ щеголяет аристократическими чертами древне-римского героя.

Kremlin.ru Роберт Мугабе

У него несомненные заслуги перед отечеством. Придя к власти в 1980 году, он привёл страну к жестокой антибелой революции. В результате из 300 000 белых в стране остались едва 4 тысячи. Он устроил белым «чёрный передел», отобрал у них фермы и богатства и отдал своим чёрным.

Вторая моя аллюзия к пекинской утке спекулирует на том, что китайцы таки глубоко проникли в бывшую Родезию — Зимбабве. Зимбабве должна китайцам 666 (!!!) миллионов в американских долларах. И вроде отдавать не собирается.

Китайцы вывозят из Зимбабве ресурсы, страна богата платиной и алмазами, а взамен строят школы, больницы и что там ещё — военные базы, может быть. В Джибути вон уже появилась первая китайская военная база на иностранной территории. Почему китайцы? А они никогда в прошлом не колонизировали Африку, в грехе продажи африканцев в рабство не виновны, так что у африканцев на них обиды нет. Может быть появится, но пока нет.

В Зимбабве имеет хождение и юань, как в Пекине, где пекинские утки, наряду с американским долларом и южно-африканским «рэндом».

Дело в том, что когда в 2008 году инфляция достигла в Зимбабве астрономических 230 миллионов процентов (!!!) — Мугабэ, не мудрствуя лукаво, перевёл страну на пользование этими тремя чужими валютами. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало», — так гласит русская пословица. Возможно существует зимбабвийская, которая гласит что-то похожее.

Употребляя американские доллары, китайские юани и южноафриканские «рэнды», зимбабвийцы, насколько я знаю, не плачут и живут, вопреки всем законам европейской экономики, с голоду не умирают. Многие африканские страны живут куда хуже зимбабвийцев, вероятно, потому, что у них нет платины и алмазов.

Я лично убеждён, что экономика не наука, также как и астрология, возможно, и Мугабэ того же мнения.

Только Мугабэ, конечно, зажился. 93 года это — пусть ты и имеешь волевое лицо деревянного божка, но — это 93 года.

Мугабэ зажился и влюбился в свою бывшую секретаршу (вполне крутую такую особу, язык не поворачивается назвать её «негритянкой»), которой 52 года. Эта величественная бестия в чёрном тюрбане (тут вспоминаются другие строки Гумилёва: «поклоняются страшным богам девы-жрицы с эбеновой кожей»…) с полным достоинства и злости лицом, видимо подчинила себе старика Мугабэ. Ну, также как актёра Джигарханяна подчинила себе его молодая супруга. Ну чтобы для примера сравнить с российской действительностью и продемонстрировать что любви все расы покорны.

История с молодыми жёнами и влюблёнными в них стариками вполне современная история, хотя и древняя. Вспомним сюжет «Сюзанна и старцы». Я слышал сплетню, что Джордж Сорос глотает горстями «виагру», чтобы удовлетворить свою молодую пассию.

В отдалённом Афганистане синие таблетки «виагры» более желанное подношение вождям афганских племён, чем простые зелёные американские доллары. Давным давно уже. Так что старик и дева — абсолютно современный сюжет.

Фаусту, помните, сварили афродизиак — зелье, ведьмы, помните, творение Гёте «Фауст», ведьмы на горе Брокен… Современникам путешествие к ведьмам не необходимо, в афганские горы везут «виагру» шпионы и журналисты, можно предположить что и у Мугабэ не было недостатка в шпионах и журналистах, посещавших его страну с целью сделать президенту Зимбабве приятное.

Вообще-то в Зимбабве свирепствует СПИД, не заражённая секретарша Грейс тем более старику была дорога.

В ночь с 14-го на 15-е ноября военные в Зимбабве захватили власть.

Аккуратно и вполне умело, следует сказать.

В столице Хараре спокойная обстановка, есть правда патрули и БТРы, а так спокойно.

Мугабе отправлен под домашний арест.

Его пассия и волевая женщина, которую старый президент назначил только что своей преемницей, улетела из страны, предпочитая не связываться с военными. Как же он теперь без неё-то будет?

В воскресенье Мугабэ посетили начальник штаба армии, верховный комиссар полиции и главный комиссар тюремной и исправительной служб. Они дали ему время до полудня понедельника, чтобы уйти в отставку.

Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии Мугабэ ZANU — PF — Зимбабвийский Африканский Национальный Союз — Патриотический Фронт, призвали Мугабэ покинуть пост председателя ЦК партии.

А в воскресенье на закрытом заседании партии ZANU-PF была принята резолюция отстранить Мугабэ с поста председателя партии и призвать его уйти в отставку с поста президента страны.

Параллельно были задержаны многие близкие к президенту люди.

«Мы желаем информировать нацию, что значительный прогресс был достигнут в кадре нашей операции. Мы наложили руки на множество преступников, тогда как другие сбежали…» — гласит коммюнике от военных, опубликованное в официальном органе государства «The Herald». Лучше не скажешь.

В страну уже вернулся Эммерсон Мнангагва, вице-президент страны, уволенный Мугабэ 6 ноября, в тот же день Мугабэ назначил своей преемницей свою подружку Грэйс. Но как видим, недолго музыка играла…

Khulumaafrika.com Эммерсон Мнангагва

Мнангагва тоже не юноша, ему 75 лет, он возглавлял в разное время министерства обороны и финансов, то есть вполне себе член зимбабвийского эстаблишмента.

Не знаю как вам, но стиль поведения этих серьёзных чернокожих джентльменов из зимбабвийской армии мне импонирует.

Никаких бла-бла-бла, всё по деловому и без излишней жестокости. Мугабе ведь национальный монумент.

Не правда ли?

А история о том как влюбился Роберт Мугабэ в свою секретаршу Грэйс — старая как мир история, вызывающая скорее симпатию к старому Мугабэ, умному вождю, с эбеновой кожей лица без грамма жира, такие лица были у древне-римских солдатских императоров.

В понедельник старый вождь согласился на отставку, выторговав у армии неприкосновенность и содержание.

Инфляция в 230 миллионов процентов? Да и чёрт с ней!

Дети здоровы? Жена здорова? Ну и устрой себе праздник!