В посёлке Верхнечусовские Городки Пермского края местные жители настаивают на том, чтобы им оставили круглосуточный стационар, и пытаются убедить главврача Чусовской районной больницы им. В. Г. Любимова (Верхнегородковскую больницу сделали филиалом ГБУЗ ПК «Чусовской районной больницы им. В. Г. Любимова» в 2015 году), что стационар им жизненно необходим. Между тем высокопоставленные медики и чиновники убеждают людей в благих намерениях и неэффективности круглосуточного стационара на селе.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач

История вопроса

Весной 2015 года, когда активно шла реформа в сфере здравоохранения, было принято решение о придании Верхнегородковской больнице статуса филиала ГБУЗ ПК «Чусовской районной больницы им. В. Г. Любимова». Тогда потенциальный процесс реорганизации, безусловно, вызвал напряжение и опасения среди населения посёлка. Однако им пообещали, что изменений никаких не будет в оказании медпомощи. Сменится лишь вывеска.

Однако наивно полагать, что реорганизация коснётся только внешней стороны больниц. Круглосуточный стационар при больнице эффективен для местных жителей, поскольку в любое время они могут получить медпомощь. Но с финансовой точки зрения эффективности нет. На больницу ложится нагрузка по содержанию штата стационара, где всего пять коек.

Письмо губернатору, копия — президенту

В октябре жители посёлка обратились с письмом к губернатору Максиму Решетникову, где просили оставить поселковый круглосуточный стационар. Несмотря на то, что в нём всего пять коек, стационар выполнял, по сути, функции скорой помощи.

В обращении сообщается, что к Верхнегородковской больнице (которая теперь филиал Чусовской райбольницы) прикреплено шесть ФАПов в радиусе 30 километров. Всего больницей обслуживается 5500 жителей посёлка Верхнечусовские Городки и близлежащих деревень. До районного центра — города Чусового по одной стороне реки Чусовая 60 километров, по другой — 50 км.

«Расстояние немаленькое. По ГОСТу, скорая помощь должна приходить к пациенту за 20 минут, а нам приходится ждать её часами, раньше была своя скорая, сейчас городская. Круглосуточный стационар давал возможность в случае необходимости обратиться за медицинской помощью в любое время, а что будет сейчас?

Экстренному больному не объяснишь, почему в больнице никого нет в вечернее и ночное время. Где ждать помощи и на кого надеяться? Нет, чтобы вернуть нам хотя бы ещё 5−10 коек, которые сократили, и добавить дежурного врача… Наши медики всегда приходят на помощь, они делают всё возможное, чтобы помочь своим жителям в беде. Если бы им ещё не мешали работать…» — отметили местные жители.

Жизненные показания

Отстаивая круглосуточный стационар, в посёлке приводят примеры, доказывающие его необходимость на селе. Ночью местному жителю с травмой ноги первую квалифицированную помощь оказывала дежурная медсестра на протяжении 1 часа 40 минут (до приезда скорой помощи), которую консультировал врач местной больницы по телефону.

«Что могло произойти с больным человеком, будь травма более серьёзной — не хочется даже представлять. Фактически в связи с отдалённостью от районного центра круглосуточный стационар часто выполняет роль скорой помощи», — признаются селяне.

Ещё одним примером стал случай, когда человек обратился за помощью в неотложку с сильными болями в области живота. Медики приехали, сделали уколы, однако боли не прекращались. Вызвали скорую помощь, увезли в Чусовскую городскую больницу.

«Хирургия принимать отказалась, терапия — тоже. Человека выставили за порог, когда добраться домой уже не было никакого транспорта. Стоимость проезда на такси до В. Городков — 700 рублей. Потом УЗИ показало — камни. Похоже, права пословица: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». К кому обратиться за помощью бедному селянину?» — вопрошают жители. Население также опасается, что вслед за стационаром закроют и местную больницу.

Обратная связь

В минздраве Пермского края заявили, что больница Верхнечусовских Городков ликвидирована ни в коем случае не будет. Сама больница остаётся. При ней будут в том числе 10 коек дневного стационара при поликлинике, в терапевтическом корпусе. Простейшие манипуляции можно будет теперь проводить там.

Речь сейчас идёт только о закрытии круглосуточного стационара на пять коек. При этом чиновники подчёркивают, что стационар никогда не заполнялся на 100%, а при этом количество медицинских работников, обслуживающих этот стационар, было таким, что можно было бы держать под присмотром более 30 коек и обслуживать гораздо большее количество пациентов.

В ведомстве отметили, что у жителей посёлка по-прежнему есть возможность лечиться в круглосуточном стационаре Чусового. Даже при том, что в Верхнечусовских Городках был свой стационар, 2/3 жителей проходили лечение именно в Чусовом. В 1/3 случаев действительно жители прибегали к помощи местного круглосуточного стационара в посёлке, но там речь шла о таких манипуляциях, для которых не требовалось стационарное лечение и тем более круглосуточное наблюдение врача.

Экстренная помощь в круглосуточном стационаре никогда не оказывалась, в любом случае жителей Верхнечусовских Городков везли в Чусовой в случае экстренной необходимости. На местах экстренная помощь оказываться не могла, потому что круглосуточный стационар не был укомплектован нужной техникой и нужными специалистами для того, чтобы оказывать такого рода помощь. Уже много лет вся экстренная помощь для жителей Городков оказывается Чусовской ЦРБ и Чусовской станцией скорой помощи, которая при необходимости перевозит жителей для оказания помощи в стационар Чусовской ЦРБ.

Для транспортировки плановых пациентов сейчас прорабатывается вопрос создания специального санитарного транспорта, который мог бы перевозить пациентов отдаленных территорий на место проведения стационарного лечения.

«В части оказания медицинской помощи для жителей поселка ничего не поменяется. Простейшие манипуляции (капельницы, физиотерапию и прочие) можно будет делать в дневном стационаре, специализированную помощь — получать в городе Чусовом, где есть для этого вся необходимая медицинская техника и нужные специалисты», — заверили в министерстве здравоохранения Прикамья.

Wikimapia.org Верхнечусовские Городки

«Беспредельная» оптимизация

Президент России Владимир Путин ещё несколько лет назад на форуме ОНФ подчеркнул, что внимание к сельской медицине необходимо повысить, а к закрытию медучреждений отнестись внимательнее. По его словам, из общего объёма финансирования системы здравоохранения почти треть средств выделялась именно для сельской медицины. На практике же почему-то именно медицина на селе попадала под первый удар — сокращения и реорганизацию.

В 2016 году в крае создан прецедент. Из-за «беспредельной оптимизации» уволился главный врач Соликамской районной больницы. За два года финансирование медучреждения было урезано вдвое. Объявив об отставке, врач признался, что ему стыдно за сельское здравоохранение, которое он возглавляет, а то, что происходит в рамках реформы, можно назвать беспределом.

Руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» регионального штаба ОНФ Пермского края Евгений Симакин, говоря о важности доступности медпомощи, подчеркнул, что в крае по-прежнему расстояние от сельских населённых пунктов до медицинских учреждений в ряде случаев превышает сотню километров. При распределении фельдшерских пунктов по территории региона не учтены категории местных дорог, многие из которых осенью-зимой превращаются в непреодолимое препятствие на пути к медпомощи, не делается состыковка работы общественного транспорта со временем работы врачей, чтобы люди имели возможность вернуться домой после приёма врача. Эти и другие факторы неизбежно сказываются на снижении обращений в лечебные учреждения и, как следствие, ведут к увеличению хронических заболеваний, инвалидизации больных, смертности на дому.

По данным Росстата, за 2016 год число занятых ставок врачей в Пермском крае сократилось на 228, при этом под сокращение попали 35 докторов. Это приводит к росту нагрузки на оставшихся медиков. Что касается среднего медицинского персонала, то за год число соответствующих ставок сократилась на 879,25, в сельской местности — на 85,75.

Между тем провал реформы здравоохранения в России ранее констатировала Счётная палата. Сокращение числа коек, неправильная организация медпомощи привела к росту смертности. Согласно результатам проверки, в России 17,5 тысячи населённых пунктов вообще не имеют медицинской инфраструктуры, из них более 11 тысяч расположены на расстоянии свыше 20 км от ближайшей медорганизации, где есть врач.