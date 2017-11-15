



Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорок пятый

Шел 1984 год, генерал Владимир Крючков столкнулся с рядом проблем. Крючков занимал одну из самых высокопоставленных должностей в КГБ СССР. Он руководил работой Первого главного управления, отвечавшего за внешнюю разведку, пишет Люк Хардинг в статье для Politico.

В КГБ СССР столкнулись с несколькими проблемами. Во-первых, в Вашингтоне у власти находился сторонник жесткой линии президент Рональд Рейган. Двух предшественников Рейгана — Джеральда Форда и Джимми Картера — в КГБ расценивали как слабых политиков. С Рейганом дело обстояло иначе. В тот момент в КГБ плотно занимались вопросом, связанным с предположительным намерением США осуществить упреждающий ядерный удар по СССР.

Похоже, что примерно в это же время молодой Дональд Трамп привлек внимание советской разведки. Ответ о том, как это произошло и где началось сотрудничество, наверное, до сих пор скрыт в секретных архивах КГБ.

Дональд Трамп

Первый визит Трампа в Москву состоялся в 1987 году. Бывший британский разведчик Кристофер Стил утверждает, что Кремль взращивал Трампа на протяжении «не менее пяти лет», пока он не достиг ошеломляющего успеха на президентских выборах в 2016 году. Следовательно, это началось в 2011 или 2012 году.

На самом деле, Советский Союз также интересовался Трампом три десятилетия назад. В рамках повышения эффективности работы советской агентуры за рубежом, Крючков потребовал от своих сотрудников вербовать как можно больше американцев.

Раньше в КГБ полагались на потенциальных кандидатов для вербовки среди профсоюзных активистов, проявлявших симпатии к коммунистической идеологии. К середине 1980-х годов таких сочувствующих осталось не так много. Поэтому офицеры КГБ должны были «более активно использовать материальные стимулы»: деньги.

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Крючков разослал сотрудникам КГБ за рубежом серию секретных памяток, некоторые из них были скопированы и переданы британской разведке. В документах говорилось, что «дальнейшее совершенствование оперативной работы с агентами требует более полного и широкого использования конфиденциальных и специальных неофициальных контактов. Они должны приобретаться главным образом среди видных деятелей политики и общества, а также важных представителей бизнеса и науки». Они должны не только «предоставлять ценную информацию», но и «активно влиять на внешнюю политику страны» в направлении, выгодном для СССР.

Одним из решений руководства КГБ стало более широкое использование «объектов дружественных разведывательных служб», например, чехословацких или восточно-германских шпионских сетей.

Когда в КГБ появилось досье на Трампа, этого не известно. Но из записей службы безопасности Восточного Блока можно сделать предположение, что это произошло уже в 1977 году. Именно в этом году Трамп женился на 28-летней модели из Чехословакии Иване Зельничковой, которая являлась гражданкой коммунистической страны. По этой причине она представляла интерес как для чешской Службы Государственной безопасности (StB), так для ФБР и ЦРУ.

Дональд и Ивана Трамп

Во время холодной войны чешские шпионы были известны своим профессионализмом. Чешские и венгерские офицеры обычно принимали участие в зарубежных операциях, особенно в США и странах Латинской Америки.

В начале 1970-х годов Зельничкова переехала в Канаду, сначала в Торонто, а затем в Монреаль. Позднее она перебралась в Нью-Йорк. В апреле 1977 года 28-летняя модель вышла замуж за Трампа. Согласно документам, рассекреченным в Праге в 2016 году, чешские разведчики пристально следили за супружеской парой. Они читали письма, отправленные Зельничковой к отцу, который не был агентом разведки, но имел связи с чешской секретной полицией. Как и другие разведывательные агентства Восточного блока, разведка Чехословакии поделилась бы своим разведывательным продуктом со своими коллегами в Москве.

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По словам самого Трампа, идея о поездке в Москву посетила его после обеда, организованного бизнесменом Леонардом Лаудером, на котором присутствовал советский посол Юрий Дубинин. Дочь Дубинина Наталья «читала о небоскребе Трамп-тауэр и все о нем знала», пишет Трамп в своей книге «Искусство заключать сделки», опубликованной в 1987 году.

«Одно событие повлекло за собой другое, и теперь я говорю о строительстве роскошного отеля недалеко от Кремля и о партнерстве с советским правительством», — пишет Трамп в своей книге.

Однако Трамп представил не полную картину знакомства с советским послом. Во время разговора с Трампом Дубинин заявил:

«Первое, что я увидел, когда прибыл в город (Нью — Йорк), — это ваша башня!».

«Трамп сразу же растаял. Он эмоциональный человек, несколько импульсивный. Ему нужно признание. И, конечно, когда он его получает, ему это нравится. Встреча с моим отцом подействовала на него (Трампа), как мед на пчелу», — вспоминает дочь советского посла.

Юрий Дубинин

Далее в своей книге Трамп пишет: «В январе 1987 года я получил письмо от посла СССР в США Юрия Дубинина, в котором говорилось: «Мне приятно передать вам хорошие новости из Москвы». Далее говорилось, что ведущее советское государственное агентство по международному туризму Госкоминтурист, выразило заинтересованность в создании совместного предприятия по строительству и управлению отелем в Москве».

В Соединенных Штатах было много амбициозных застройщиков. Почему Москва выбрала именно Трампа?

По словам бывшего сотрудника ГРУ Виктора Суворова, КГБ возглавляло «Интурист», агентство, на которое ссылался Трамп. Агентство функционировало как филиал КГБ и одновременно являлось официальным государственным туристическим агентством Советского Союза. Его задача состояла в том, чтобы осуществлять проверку и контролировать всех иностранцев, прибывающих в Советский Союз.

С точки зрения возможностей для бизнеса внутри России Трамп ничего не выиграл от поездки в СССР. Аналогичная ситуация сопровождала все последующие поездки Трампа в Москву. Однако Трамп вернулся в Нью-Йорк с другим пониманием своего места в политике, уже не как мэра, губернатора или сенатора. Трамп начинает серьёзно задумываться о баллотировании на пост президента США.