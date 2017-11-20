



Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

С течением времени на Украине растет поддержка вступления страны в блок НАТО. Так, если в 2013 году только 20% украинцев поддерживали вступление Украины в НАТО, то в 2017 году число сторонников альянса превысило 60%.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, сегодня за вступление Украины в НАТО готовы проголосовать 62% украинских граждан. Чиновник заявила об этом во время рабочего визита во Францию, на встрече с советником президента Эммануэля Макрона в европейских делах Клеманом Боном, сообщает пресс-служба кабмина.

При этом Цинцадзе уточнила, что соответствующий опрос провел Киевский международный институт социологии. Она сообщила, что исследование свидетельствует о том, что 57% украинцев поддерживают вступление в Европейский Союз. При этом поддержка европейского вектора на Украине растет — в феврале текущего года этот показатель составлял 49%, в мае — 53%. Доля противников присоединения к ЕС за этот период уменьшилась с 28% до 17%.

U.S. Army Europe Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова. Июль 2015 года

В свою очередь, 20 ноября первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил, что украинские чиновники проводят работу с населением для популяризации НАТО. Он также подтвердил информацию о росте популярности альянса среди украинцев.

«Мы уже значительное время проводим работу по подготовке населения, подготовки социальной мысли о роли и месте НАТО как структуры, которая выступает гарантом мира и безопасности не только в регионе, но и в мире. Эта роль позволила нашим гражданам оценить роль НАТО как структуры военно-политического характера. Кроме того, безвиз, который дал возможность украинцам поехать в Европу, дал возможность украинцам увидеть, как живет Европа. Поэтому опубликованные результаты говорят о том, что есть понимание населения», — сказал Руснак в эфире телеканала «Прямой».

Военный также напомнил, что Украина на законодательном уровне утвердила курс на вступление в ЕС и НАТО.

«Стратегическая цель Украины определена — это ЕС и НАТО… Мы работаем конкретно с альянсом по многим направлениям… Даже такое мероприятие, как переброска больших грузов для НАТО, осуществляет авиация ВВС Украины. Направления сотрудничества разные, и подготовка по стандартам НАТО. У нас работает много инструкторов из стран НАТО, которые осуществляют подготовку наших подразделений. Это дает возможность понимать друг друга, работать по тем правилам, которые определены странами НАТО. Много работаем в плане стандартизации нашего вооружения и техники», — добавил Руснак.

Кроме того, 17 ноября в ходе Международного форума Галифакс, который проходил в Канаде, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты для Украины и Грузии.

«Двери НАТО открыты. Лучшим доказательством этого является то, что с конца Холодной войны и до настоящего момента количество членов НАТО почти удвоилось. Во-вторых, мы в этом году также получили нового члена. К нам весной присоединилась Черногория, и в НАТО стало 29 членов. Следовательно двери НАТО открыты. Конечно, для того, чтобы стать членом НАТО необходимо выполнить требования альянса, реформироваться. И Грузия, и Украина сейчас сфокусированы на реформах, на модернизации оборонных институтов, борьбе с коррупцией и усилении демократических институтов», — рассказал Столтенберг, передает «Голос Америки».

Примечательно, что 18 ноября прифронтовые города Славянск и Краматорск (Донбасс, под контролем ВСУ) посетила Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании на Украине Джудит Гоф. Как информирует пресс-служба минобороны Украины, дипломат встретилась с военнослужащими одной из частей ВСУ.

«Украинская сторона выразила благодарность за поддержку, которую оказывает Великобритания развитию системы подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины через обучение и тренинги, особенно по тактической медицине. Это значительно повысило возможности подразделений, выполняющих задачи в районе проведения АТО», — говорится в сообщении.

U.S. Army Europe Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова

В свою очередь, посол Гоф отметила, что каждый рабочий визит на восток Украины дает возможность лучше увидеть и осознать процессы и ситуацию в Донбассе. Ранее, 16 ноября, Донбасс посетила делегация Вооруженных сил США во главе с военным атташе при американском посольстве на Украине полковником Томасом Уоффордом.

«Делегация Вооруженных сил США во главе с атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине полковником Томасом Уоффорд с многодневным рабочим визитом посетила район проведения антитеррористической операции», — говорилось в сообщении пресс-центра штаба «АТО».

Отмечается, что американские военнослужащие побывали на линии разграничения в зоне конфликта, посетив расположение украинских военных.

Как сообщалось, в 2013 году, согласно результатам исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» во всех областях Украины, лишь 20% населения страны поддерживали вступление в НАТО. Не поддерживают вступление Украины в НАТО две трети опрошенных. Еще 15% — не определились. Относительно больше поддерживали вступление в НАТО только на западе страны.

Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face). Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений близких к 50% погрешность составляет не более 2,2%, для значений близких к 30% — не более 2%, для значений близких к 10% — не более 1,3%, для значений близких к 5% — не более 1%. Сроки проведения исследования: 26 сентября — 6 октября 2013 г.

Напомним, в июне 2017 года Верховная рада Украины приняла законопроект № 6470 о внесении изменений в законодательство относительно возобновления курса Украины на членство в НАТО и ЕС.

Данный законопроект внес изменения в законы Украины «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности Украины». Согласно правкам, Украина на законодательном уровне провозгласила курс на приобретение членства в НАТО (как стратегический внешнеполитический приоритет государства) и ЕС.