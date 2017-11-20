



Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Ватикана

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 13—19 ноября стали: папа Франциск призвал соблюдать правила дорожного движения; в Ватикане обсудили новые вызовы антропологии; иранские христиане сдают кровь для пострадавших от землетрясения; ситуация в Мосуле хуже, чем при джихадистах; мнение: исламизм со временем обозначит свои пределы и другое.

Папа Римский Франциск призвал соблюдать правила дорожного движения, передает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик во время встречи с верующими напомнил, что это воскресенье, 19 ноября, является Днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Папа призвал государственные учреждения работать над превентивными мерами, вырабатывая в водителях осторожность и навыки соблюдения правил дорожного движения. Он назвал это «первой формой защиты себя и других». Всемирный день памяти жертв ДТП призван обратить внимание на печальный факт: каждый год в дорожно-транспортных происшествиях гибнет 1,25 миллиона человек. Еще от 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы. Половина всех смертей приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов.

Епископская конференция США является выразительницей голоса Церкви на такие темы, как миграция, семья, защита жизни, всеобщий доступ к здравоохранению, и вносит важный вклад в «международные процессы диалога и миротворчества», сопровождая верных «по дорогам жизни и истории»: так государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин оценил деятельность американских епископов, обращаясь к ним по случаю столетия епископской конференции, основанной в 1917 году. Празднование юбилея состоялось в Балтиморе, где прелаты провели осеннюю сессию. Передавая поздравления папы Франциска, кардинал Паролин напомнил, что Епископская конференция США родилась «как мудрый ответ, вдохновленный Святым духом, на безмерные человеческие страдания и на массовое перемещение народов, вызванное Первой мировой войной». Американские епископы создали Национальный католический совет по вопросам войны, чтобы в первую очередь содействовать устройству многочисленных семей, вынужденных оставить свои дома и отправиться в Новый свет на поиски безопасности и лучшей жизни. Сегодня обстоятельства изменились, но эта провиденциальная миссия не утратила актуальности. Госсекретарь пожелал епископам США и впредь выполнять свою «пророческую миссию, привнося бальзам милосердия в дискуссии, которые часто сводятся к политике и статистике, игнорируя лица и нужды реальных людей».

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Ватикан

С 15 по 18 ноября в Риме проходила пленарная ассамблея Папского совета по культуре на тему «Будущее человечества: новые вызовы антропологии». Кроме членов департамента, в ней приняли участие консультанты и докладчики со всего мира, а также многочисленные гости. Как в современном мире изменяется образ человеческой личности? Как наука и технология преобразуют фундаментальные антропологические концепции и каким будет ответ на эти новые вызовы? Это лишь некоторые из вопросов, которым была посвящена конференция. По словам главы Папского совета кардинала Джанфранко Равази, выбор темы связан с тем, что антропология — прежде всего с научной точки зрения — является одним из самых злободневных горизонтов современного человечества. Монсеньор отметил три важных аспекта, которые обсуждались на встрече. Во-первых, это «вмешательство в ДНК, которая определяет нашу глубочайшую идентичность». Во-вторых, «нейрокогнитивные науки, которые чреваты последствиями на уровне личной этики, самой человеческой природы, свободы, воли, души и разума, нравственной оценки поступков». И, наконец, «удивительные перспективы, которые были открыты искусственным интеллектом», отметил кардинал Равази.

Христианские общины Ирана «мобилизованы, чтобы помочь иранским братьям и сестрам, пострадавшим от землетрясения, многие сдают свою кровь, и все молятся о жертвах и их семьях, раненых, о тех, кто потерял всё». Об этом, сообщает Agenzia Fides (Ватикан), заявил халдейский священник Гормоз Аслани, директор Папской социальной миссии в Иране. 12 ноября на ирано-иракской границе произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3, в основном в иранской провинции Керманшах. Правительство Ирана установило день национального траура в память жертв землетрясения. Официальные данные говорят о 430 погибших и 7150 раненых, но, к сожалению, число умерших, вероятно, возрастет. Все органы национальной безопасности, в том числе Корпус стражей исламской революции, работают на то, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией. В двух посланиях, направленных иранским и иракским властям, папа Франциск сказал, что он глубоко опечален «серьезным землетрясением», поразившим Ирак и Иран, и заверил «всех тех, кто пострадал от этой трагедии, в его солидарности и молитве».

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Ситуация в Мосуле стала хуже для христиан Мосула, чем когда город был взят боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), информирует AsiaNews (Рим, Италия). Как рассказал изданию отец Самир Юссеф, который окормляет диоцез Амадия (Курдистан), его паства попала в столкновение между арабами и курдами, шиитами и суннитами, что мешает возвращению беженцев в Мосул и Ниневию. Часть семей христиан «вернулись в Алькаш и Дахук» из-за боязни насилия, были «случаи, когда дети пострадали от насилия в Телескофе». Отец Самир заботится о 3500 семьях христиан, мусульман, беженцев-езидов, которые покинули свои дома летом 2014 года после вторжения джихадистов. Он говорит, что сегодня «даже христиане начинают бояться». Их страх вызван «курдским ответом» с «новым атаками», которые в конечном итоге поставят под удар «как христиан, так и езидов». Священник вспоминает историю своей семьи. Ему много раз приходилось менять дом, город и область, чтобы избежать насилия. Сначала курдская борьба за независимость подтолкнула отправиться в Мосул. Когда началась война, оттуда пришлось бежать в Багдад, чтобы потом вернуться в Мосул и снова в Иракский Курдистан с приходом экстремистов. Казалось, что поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) даст возможность христианам вернуться в свои родные дома. Но перед лицом новой нестабильности «мы не знаем, куда идти, что делать…». По его словам, «ситуация хуже, чем когда пришли джихадисты, потому что тогда нам помогли правительство и НПО. Закрытие аэропортов в Курдистане усложняет ситуацию, только 30% беженцев смогли вернуться домой, упала заработная плата — от 1000 долларов до нынешних 300. Как заключает отец Самир, «Церковь помогает, но что нам действительно нужно — это чудо».

Для иракских христиан Турция представляет собой вызов нового образа жизни, по сравнению с такими странами, как Австралия, Канада и Соединенные Штаты, где иракские общины уже существуют, пишет Crux (Денвер, США). Хотя иракские дети имеют право на образование в Турции, большинство родителей не видят смысла отправлять детей в турецкие школы в мусульманской стране и с языком, на котором они не говорят. Помогающие беженцам организации поощряют детей учиться в турецких образовательных учреждениях, вне зависимости от того, сколько времени их семьи намерены пробыть в Турции. Считается, что посещение школы поможет юным иракцам лучше интегрироваться в новую систему образования после переселения и помочь им исцелиться от травм, связанных с изгнанием. Более 20 лет назад, когда иракские беженцы впервые начали прибывать в Стамбул, отцы-салезианцы открыли Молодежный центр имени Дона Боско. Центр существует на пожертвования, но семьи переселенцев могут отправлять туда бесплатно своих детей. Сегодня здесь обучается около 120 учеников, из которых 90% составляют иракские христиане. «Мы стараемся, чтобы дети не теряли навык ходить в школу, — говорит отец Андрес Калейа Руиз, возглавляющий учреждение. — Они должны приходить каждый день, есть график, мы даем им домашнее задание». Иракские беженцы, живущие за пределами крупных городов с атмосферой космополитизма и терпимости, сталкиваются и с другими проблемами. Отец Ремзи Дириль, халдейский священник, хотя постоянно живет в Стамбуле, еженедельно посещает общины по всей стране. Он рассказывает, что дети христианских переселенцев иногда становятся жертвами преследований, их избивают сокурсники в более патриархальных районах страны. Однако отец Ремзи считает, что проблема не в религии, а в том, что отсутствие разнообразия в изолированных городах Центральной Анатолии означает наличие у местных жителей меньшего опыта контактов с людьми из других слоев общества.

Итальянских джихадистов, которые возвращаются в страну, очень мало, но бдительности терять не стоит, считает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). По оценкам ООН, из 42 тысяч иностранных боевиков, которые прибыли в Сирию и Ирак из более чем 120 стран, вернутся около 30%. В Европу прибыли около полутора тысяч джихадистов из 5 тысяч. В Италию — 10 из 125. Об этом говорится в докладе Института международных исследований (ISP) на тему «Терроризм в Европе: иностранные боевики и профилактика». Досье ISP подчеркивает высокий уровень угрозы, исходящей от возвращенцев. Это связано с их боевым опытом и задействованием в сети международного терроризма. Десенсибилизация с применением насилия в сочетании с посттравматическим стрессовым расстройством повышают уровень опасности. В отчете возвращенцев делят на четыре основных категории: «разочарованные и травмированные», которые добровольно покинули территории, контролируемые ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ); вынужденно вернувшиеся из-за болезни, травмы, но готовые снова вступить в строй или стать рекрутерами на родине; захваченные или репатриированные против их воли иным способом; наконец, самые опасные, «спящие» оперативники и агенты, подготовленные для операций в Европе или других странах.

Тунисский адвокат Ядх Бен Ашур считает, что исламизм со временем обозначит свои пределы. Интервью с ним публикует La Croix (Париж, Франция). Говоря о ситуации в Магрибе, он отметил, что после «арабской весны» народные восстания и революции провоцировали гражданские войны, которые по своей природе являются отрицанием свободы. Египет оказался между религиозными партиями и Вооруженными силами. В Алжире — сильная националистическая и теологическая реакция. Марокко заперто в своих противоречиях. «Аномалией» оказался Тунис, который всё-таки движется в правильном направлении, где начаты крупные реформы в области равенства и свобод. Общей проблемой является исламизм. Исламисты враждебны фундаментальным свободам. Они ненавидят демократию, которая, по их мнению, является отрицанием воли Бога. Они представляют реальную опасность. Но история не прекращается, и исламизм со временем обозначит свои пределы. Является ли секуляризм будущим и для Магриба? По мнению Ядха Бен Ашура, арабско-мусульманский мир не избежит этой эволюции. Демократия и права человека являются светскими ценностями, но существуют недолго. Общества — консервативны, а ислам — это настоящее. Но за большой иллюзией суверенного шариата скрыты невидимые революции, небольшие формы социального и правового секуляризма. Открываются публичные дебаты. А демократия начинается именно с этого. Однажды придет время для теоретизирования и гармонизации дискурса с практикой.

Специальный посланник Европейского союза по продвижению свободы религии и вероисповедания за пределами ЕС Ян Фигель призвал к «ответственной свободе» по итогам Ватиканской конференции «Переосмысление Европы», состоявшейся в октябре сего года, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). В интервью агентству он подчеркнул, что «христиане должны способствовать свободной, примиренной и объединенной Европе посредством своей ответственности на всех уровнях общественной жизни». Он подчеркнул, что «ответственность — это то, что нам всем нужно. Без ответственности свобода остается незрелой или даже перестает существовать, становясь легкой жертвой популизма, экстремизма, или страдает от различных идеологий». Фигель подчеркнул, что «христиане были очень активными в процессе европейской интеграции. Их политический вклад был бесспорным, даже решающим с помощью таких лидеров, как Шуман, Аденауэр, Де Гаспери, Монне и других». Хотя мандат специального посланника касается пропаганды свободы религии за пределами Евросоюза, он говорил и о собственной борьбе Европы за свободу религии, которая по-прежнему находится под угрозой в нескольких европейских странах.

«Я пессимист в части Европы, — заявил в интервью Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша) отец-доминиканец Мачей Земба. — Европу уничтожит прежде всего демография, отсутствие идентичности и перенос экономических центров в другие регионы мира». Надежду он видит в Церкви, которая в отличие от других придумок человеческих, способна всё еще реформироваться. Говорят о современном кризисе Церкви. А в XIX веке не было кризиса Церкви? Огромный, а в XVIII веке еще больший. В XVII и XVI веках существовал трагический период раздоров и войн, инициированных Реформацией. А Реформация была результатом кризиса XV века. Но Церковь может преодолевать кризисы. Европа делает ошибку, когда не берет в расчет свои христианские корни. Особенно это видно на примере миграционной политики. Если бы Европа обозначила четкий канон европейских и христианских ценностей, тогда не было бы страха перед дальнейшими волнами мигрантов. Мы бы спокойно сказали им: вы хотите приехать и жить здесь, добро пожаловать в наш дом, но есть правила, которые должны соблюдаться в нём. В ближайшие десятилетия Европу ожидают непростые времена, Церковь выживет, но Европа — какой мы ее знаем — нет! Мир движется вперед, а Европа находится на месте. Это происходит не только из-за экономического кризиса, но и политического, демографического и духовного. Ошибочными являются представления, что Европе, ее христианской культуре угрожает ислам. В следующие 30 лет гораздо сильнее, чем мир ислама, вырастут Китай и Индия. Что касается мусульман, то переход на электромобили — и многие указывают на это — подрывает важность арабского мира, где находятся основные нефтяные месторождения.

В пятницу, 17 ноября, глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шувчук открыл на Тернопольщине мемориал памяти жертвам «псевдособора» 1946 года, первый и единственный на Украине, сообщает Католицький Оглядач (Львов, Украина). По словам предстоятеля УГКЦ, «мы должны чествовать тех, кто были жертвами этого события, которое организовала советская власть во времена сталинского кровожадного тоталитарного режима». И далее о мемориале: «Прежде всего, это память, которую мы сегодня освящаем и празднуем. Потому что сегодня то время, когда мы, как украинцы и греко-католики, по крупицам собираем свою церковную и национальную память. Мы мало осознаем свою тождественность и еще раз перед лицом новых исторических вызовов спрашиваем себя и говорим миру, кем мы являемся».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.