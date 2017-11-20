«Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном…»

Kremlin.ru Специальный экземпляр текста Конституции Российской Федерации, на котором приносит присягу Президент Российской Федерации

М. Е. Салтыков-Щедрин

Сценарием законопроекта «О Конституционном собрании» пополнилось творческое наследие депутата и кинорежиссера В. Бортко.

Его славу как автора фильмов «Блондинка за углом», «Собачье сердце», «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба», «Петр Первый. Завещание» и других может затмить один из самых значимых за последнее двадцатилетие проектов федерального конституционного закона.

Это единственный из тридцати пяти законов, принятие которых непосредственно предусматривает Конституция Российской Федерации, но который — несмотря на неоднократные попытки — так и не принят до сих пор.

Основной замысел законопроекта состоит в том, чтобы определить, каким образом формируется Конституционное собрание. Тот самый и единственный уполномоченный орган, который вправе подтвердить неизменность Конституции Российской Федерации или разработать и принять новый конституционный проект либо вынести его на всенародное голосование.

Это уже седьмой по счету законопроект. Все предшествующие ему законопроекты жили долго, но затем исчезали, что называется, в одночасье.

Еще в 2000 году Примаков Е. М., руководивший фракцией «Отечество — Вся Россия», считал, что процесс уточнения Конституции России уже надо было бы начинать.

Альбина Волкова ИА Красная Весна Евгений Примаков

Тогда он мотивировал это двумя примерами (привожу по стенограмме пленарного заседания Госдумы).

Первый. Как известно, в Конституции прописаны функции двух палат, но некоторые функции относятся к Совету Федерации именно потому, что Совет Федерации был представлен высшими должностными лицами субъектов Федерации. Объявление войны, окончание войны, применение Вооруженных Сил вне пределов территории России, утверждение и снятие Генерального прокурора и так далее и тому подобное, все эти функции были переданы одной палате. Сейчас, когда происходят изменения какие-то, эти функции должны быть равномерно распределены, очевидно, между двумя палатами, либо должен быть найден какой-то другой выход из создавшейся ситуации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

И второй пример. Много говорится сейчас о создании, допустим, Государственного совета. Государственный совет в условиях существования вот такой палаты, которая сейчас предусматривается, я имею в виду Совет Федерации, так сказать, при нынешнем его формировании, — это одно дело. Но может ведь рассматриваться вопрос о Госсовете и без Совета Федерации, при однопалатном парламенте. Но это уже, так сказать, дело следующее, это уже следующий шаг, шаг, который может рассматриваться при изменении Конституции.

Был разработан законопроект «О Конституционном собрании».

Через 12 лет после его внесения в палате состоялось обсуждение, которое заняло ровно 20 секунд и прошло по так называемой сокращенной процедуре — без обсуждения.

В. Плигин, председатель думского комитета по конституционному законодательству, кратко сообщил — поскольку сейчас нет никакой инициативы от субъектов права законодательной инициативы, то нет и факта, доказывающего надобность в созыве Конституционного собрания. А если рассматривать внесенный законопроект, то это означает, что мы будем противоречить смыслу «статьи 135 Конституции Российской Федерации, устанавливающей гарантии неизменности действия демократических институтов Российской Федерации в виде дополнительных усложнённых процедур пересмотра глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации».

Через три года, 1 декабря 2015 года, Государственная дума вновь была вынуждена обсудить тему конституционного собрания, поскольку вновь был внесен одноименный проект.

Основной докладчик, А. Романов, представитель фракции «Единая Россия» и соавтор законопроекта, сразу сообщил следующее (передаю близко к тексту стенограммы).

— Мне члены комитета заявили, что они отвергают саму возможность и целесообразность принятия этого закона в настоящее время, поскольку сам факт его принятия будет означать запуск процедуры пересмотра Конституции, а это в свою очередь может привести к дестабилизации социально-политической обстановки в стране.

— Конституция 1993 года была принята в совершенно других исторических условиях, отличных от тех, которые сегодня у нас сложились, на волне поражения Советского Союза в холодной войне, и она не позволяет восстановить государственный, национальный и тем более народный суверенитет России в полном объёме, как того требует, на наш взгляд, проводимый Президентом России самостоятельный внешнеполитический курс страны, который необходимо подкрепить восстановлением национального суверенитета и контролем над развитием собственной экономики и государственно-политической сферы.

— Совершенно очевидно, что статья 15 Конституции, провозглашающая приоритет международного права над национальным законодательством, не позволяет нам восстановить государственный суверенитет в полном объёме, и мы всегда будем зависеть от решений международных судов.

— Совершенно очевидно, что статья 13 Конституции, запрещающая государственную идеологию в России, не позволяет нам сформировать единую гражданскую политическую нацию, объединённую общим делом и общей идеологией, а значит, не позволяет восстановить национальный суверенитет России.

— Совершенно очевидно, что мы не восстановим народный суверенитет Российской Федерации, если не изменим и не уточним положение главы 8 Конституции о местном самоуправлении, которое сегодня бесправно, не имеет финансово-экономической основы, а теперь его пытаются лишить и конституционно-правовой основы, отменив прямые выборы мэров в столичных городах субъектов Федерации.

— Совершенно очевидно, что мы не восстановим управление экономическим развитием страны в интересах её населения, если не изменим статью 75 Конституции, не национализируем Центральный банк, который сегодня продолжает обслуживать интересы иностранного капитала и своими действиями усугубляет негативный эффект антироссийских санкций.

— Кроме того, чрезмерная открытость российского политического, социально-экономического, информационного пространства создаёт благоприятные возможности перехвата управления страной и делает невозможным выполнение задач, поставленных президентом.

Представитель профильного комитета Государственной думы предложил оставить за пределами внимания дискуссионные вопросы и привязывать дискуссии непосредственно к тексту Конституции, которая была принята всенародным голосованием в декабре 1993 года.

Комитет сообщил, что стабильность Конституции как акта высшей юридической силы всё-таки позволяет и развиваться стране, и совершенствовать наше законодательство, и в конце концов работать всем нам, работать всему государственному механизму, работать механизму публичной власти на местах на благо нашей страны, на благо наших граждан. Стабильность Конституции всё-таки символизирует стабильность в стране, стабильность поступательного развития.

Обсуждение длилось долго, но закончилось так же, как и предыдущее. Законопроект был отклонен.

Какой окажется судьба законопроекта В. Бортко?

Поживем — увидим.

Но интересно.