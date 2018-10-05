Хорошо ли жилось в СССР? Воспоминания очевидцев отличаются довольно значительно. Не в последнюю очередь потому, что в полемику вступают жители разных зон снабжения. Их существовало четыре: особая, первая, вторая и третья. И если в особой зоне в магазинах были бананы, то в третьей в магазинах мясо могло появляться раз в месяц и по талонам. Именно зоны снабжения, в сочетании с институтом прописки, создавали значительное социальное неравенство в СССР, причем, может быть, более тотальное, чем при капитализме.

Туристер.Ру Административная карта Казахстана

И до сих пор между разными населенными пунктами в Казахстане сохраняется большая разница в уровне жизни граждан — как с точки зрения инфраструктуры, так и возможностей для работы, в сфере медицины, образования, досуга.

Подсчитаем, сколько же населения живет в разных типах населенных пунктов страны.

Классификацию населенных пунктов возьмем из закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», немного ее модернизировав:

города республиканского значения, к которым относятся населенные пункты, имеющие особое государственное значение или имеющие численность населения более одного миллиона человек;

города областного значения, к которым относятся населенные пункты, являющиеся крупными экономическими и культурными центрами, имеющие развитую производственную и социальную инфраструктуру и численность жителей более 50 тысяч человек; среди них надо обязательно выделить 14 областных центров, потому что в них есть акимат (городская администрация — ИА REGNUM ) и, как правило, у них лучшее финансирование, чем у просто городов областного значения;

) и, как правило, у них лучшее финансирование, чем у просто городов областного значения; города районного значения, к которым относятся населенные пункты, на территории которых имеются промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, государственный жилищный фонд, развитая сеть учебных и культурно-просветительных, лечебных и торговых объектов, с численностью населения не менее 10 тысяч человек, из которых рабочие, служащие и члены их семей составляют свыше двух третей общей численности населения;

поселки, к которым относятся населенные пункты при промышленных предприятиях, стройках, железнодорожных станциях и других экономически важных объектах с численностью не менее трех тысяч человек, из которых рабочие, служащие и члены их семей составляют не менее двух третей;

село — населенный пункт с численностью не менее 50 человек, из которых работники, занятые в сельском, лесном и охотничьем хозяйстве, пчеловодстве, рыболовстве и рыбоводстве, члены их семей и специалисты здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта составляют не менее половины населения; поселения с населением менее 50 человек присоединяются к ближайшему селу.

Возьмем сборник Комитета по статистике МНЭ РК «Административно-территориальные единицы Республики Казахстан на начало 2017 года» и посмотрим, сколько населенных пунктов имеется в стране:

городов республиканского значения — 2 (Алма-Ата и Астана);

городов областного значения — 38, из которых 14 — это областные центры;

городов районного значения — 47;

поселков — 30;

сел — 6 668.

Сейчас можно объединить поселки и села в одну категорию, потому что количество поселков падает с каждым годом — к примеру, в 1990 году их было 214, и идет процесс превращения их в села.

Для расчета численности населения были взяты данные из сборника Комитета по статистике МНЭ РК «Численность населения Республики Казахстан по областям, городам и районам на 1 октября 2017 года». Результаты представлены в таблице.

Для понимания — в Павлодарской области нет городов районного значения. А в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Джамбульской, Северо-Казахстанской областях нет городов областного значения. В общем, далеко не в каждой области имеется более или менее пропорциональное представительство всех видов населенных пунктов.

Распределение населения страны по разным типам населенных пунктов

Регион

Всего

Города респуб-ли-канского значения

Города област-

ного значения — област-

ные центры

Города област-

ного значения

Города район-

ного значения

Поселки и сельские населен-

ные пункты

738 114

159 499

68 123

135 548

374 944

854 520

473 913

0

124 785

255 822

2 011 080

171 746

94 489

243 153

1 501 692

617 198

324 887

0

59 281

233 030

645 709

302 581

0

34 268

308 860

1 116 338

357 577

0

87 715

671 046

1 380 552

501 342

565 571

36 396

277 243

875 748

238 211

212 210

34 859

390 468

780 235

292 629

39 333

38 714

409 559

655 192

185 601

147 307

6 140

316 144

2 914 054

943 085

431 333

115 853

1 423 783

755 324

360 279

223 019

0

172 026

559 558

217 760

0

33 676

308 122

1 384 601

340 264

416 485

124 324

503 528

1 020 722

1 020 722

0

0

0

0

1 787 964

1 787 964

0

0

0

0

18 096 909

2 808 686

4 869 374

2 197 870

1 074 712

7 146 267

1 404 343

347 812

91 578

22 866

1 067

Если посмотреть по долям, то наибольшее количество граждан живет в селах и поселках. На втором месте областные центры, а потом — города республиканского значения. Проблема расселения в Казахстане в том, что нет нормального постепенного перехода между городами республиканского значения и областными центрами и селами. Образно говоря, население страны живет в двух мирах — в крупных городах, где есть все для успешной жизни, и в селах, где ничего этого нет. Дифференциация слишком велика. Соответственно, основная часть усилий государства должна быть направлена на то, чтобы подтягивать по уровню жизни сельчан к горожанам, прежде всего за счет городов районного значения. Также дело в том, что миграция тем успешней, чем меньше отличаются условия от исходного пункта — переезд в Астану из села с большой вероятностью приведет к маргинализации, а вот переезд в районный центр будет, скорее всего, успешным.

Распределение населения Казахстана по населенным пунктам разного статуса

При этом общим местом стало рассуждение об урбанизации, которая якобы происходит в стране. Но возьмем данные за октябрь 2017 года — городское население составляет 57,4% от общего числа жителей страны, сельское население — 42,6%. А потом открываем на странице 21 «Статистический ежегодник Казахстана», изданный в 1991 году, и смотрим — в 1991 году городское население составляло 58%, а сельское население — 42%. Как мы видим, никакой урбанизации нет — если понимать под урбанизацией процесс роста городского населения.

Но это очень узкое понимание данного термина. В реальности урбанизация — это расширение городского пространства, то есть рост населенных пунктов — села превращаются в поселки, поселки превращаются в маленькие города, города растут и превращаются в некоторых случаях в мегаполисы.

Как видно, в Казахстане происходит обратный процесс, то есть рурализация. Количество поселков сократилось в семь раз, городов областного значения стало на десять меньше. Единственные, кто прибавил в числе, — это города районного значения, ну и Астана сменила в числе городов республиканского значения Ленинск (Байконур).

Населенные пункты разного статуса — динамика за 28 лет

1991

2017

2

2

48

38

36

47

214

30

С численностью городского населения тоже не все так просто — из 19 областных центров и столиц с 1989 года существенно, то есть больше 50%, нарастили свою численность только восемь городов, четыре города сократили свою численность, а у семи городов прирост был минимальный. Основной прирост населения у этих 19 городов был за счет Астаны, Чимкента и Алма-Аты — они совокупно составили 74% прироста. Когда вся нагрузка идет на три города, есть большие сомнения в том, что они смогут переработать такой поток — фактически в той же Алма-Ате отдельные районы населяют не горожане, а просто перемещенные сельские общины, которые замкнулись в своем образе жизни.

Динамика численности населения крупных городов Казахстана за 28 лет

Город

1989

2017

Прирост, %

1

253 532

473 913

86,9

2

1 127 884

1 787 964

58,5

3

324 478

340 264

4,9

4

149 261

324 887

117,7

5

159 245

185 601

16,6

6

306 715

357 577

16,6

7

108 821

90 968

-16,4

8

613 797

501 342

-18,3

9

151 791

292 629

92,8

10

136 757

159 499

16,6

11

224 598

238 211

6,1

12

330 748

360 279

8,9

13

241 360

217 760

-9,8

14

334 402

346 556

3,6

15

119 149

171 746

44,1

16

199 835

302 581

51,4

17

277 365

1 020 722

268,0

18

392 977

943 085

140,0

19

62 367

41 351

-33,7

Интересно, что у Джезказгана, Аркалыка и Семипалатинска произошло падение или стагнация численности населения из-за утраты статуса областного центра, а вот Кокчетав и Талды-Курган, которым этот статус вовремя вернули, показали положительную динамику роста населения.

Какие из этого можно сделать выводы?

Анализ социальной структуры через типизацию населенных пунктов — это до сих пор рабочая и интересная модель, которая многое объясняет в миграции и настроениях населения страны, потому что до сих пор степень развития инфраструктуры, не говоря уже о рынке труда, очень различается.

По прогнозам 1991 года Госкомстата Казахской ССР, население Казахстана в 2000 году должно было быть 18 646,9 тысячи, в 2005 году 19 666,5 тысячи человек. А в реальности численность населения в эти годы составила, соответственно, 14 901,6 тысячи и 15 074,8 тысячи человек, то есть разница оказалась 4−4,5 миллиона человек. Распад СССР полностью сорвал все прогнозы и привел к тому, что численность в 18 миллионов человек была достигнута только в 2017 году.

Одновременно был прекращен процесс урбанизации — вместо него начался процесс рурализации. Города существенно потеряли в статусе, а количество поселков уменьшилось в семь раз. Основной прирост населения городов произошел за счет всего трех городов: Алма-Аты, Астаны и Чимкента.

Из всего этого видно, что основное развитие страны должно идти за счет увеличения числа областных центров (статус областного центра уже сам по себе точка роста), а также развития городов районного значения. Именно они должны перехватывать поток миграции из села в первую очередь.

Модернизация сознания невозможна без урбанизации, потому что тот рациональный и прагматичный тип мышления, о котором говорит президент Нурсултан Назарбаев, возможен только в городах. А никаких особых усилий по развитию именно городов не происходит — все пущено на самотек.

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