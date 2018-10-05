Урбанизация или возвращение в села: в каких условиях обитают казахстанцы?
Хорошо ли жилось в СССР? Воспоминания очевидцев отличаются довольно значительно. Не в последнюю очередь потому, что в полемику вступают жители разных зон снабжения. Их существовало четыре: особая, первая, вторая и третья. И если в особой зоне в магазинах были бананы, то в третьей в магазинах мясо могло появляться раз в месяц и по талонам. Именно зоны снабжения, в сочетании с институтом прописки, создавали значительное социальное неравенство в СССР, причем, может быть, более тотальное, чем при капитализме.
И до сих пор между разными населенными пунктами в Казахстане сохраняется большая разница в уровне жизни граждан — как с точки зрения инфраструктуры, так и возможностей для работы, в сфере медицины, образования, досуга.
Подсчитаем, сколько же населения живет в разных типах населенных пунктов страны.
Классификацию населенных пунктов возьмем из закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», немного ее модернизировав:
- города республиканского значения, к которым относятся населенные пункты, имеющие особое государственное значение или имеющие численность населения более одного миллиона человек;
- города областного значения, к которым относятся населенные пункты, являющиеся крупными экономическими и культурными центрами, имеющие развитую производственную и социальную инфраструктуру и численность жителей более 50 тысяч человек; среди них надо обязательно выделить 14 областных центров, потому что в них есть акимат (городская администрация — ИА REGNUM ) и, как правило, у них лучшее финансирование, чем у просто городов областного значения;
- города районного значения, к которым относятся населенные пункты, на территории которых имеются промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, государственный жилищный фонд, развитая сеть учебных и культурно-просветительных, лечебных и торговых объектов, с численностью населения не менее 10 тысяч человек, из которых рабочие, служащие и члены их семей составляют свыше двух третей общей численности населения;
- поселки, к которым относятся населенные пункты при промышленных предприятиях, стройках, железнодорожных станциях и других экономически важных объектах с численностью не менее трех тысяч человек, из которых рабочие, служащие и члены их семей составляют не менее двух третей;
- село — населенный пункт с численностью не менее 50 человек, из которых работники, занятые в сельском, лесном и охотничьем хозяйстве, пчеловодстве, рыболовстве и рыбоводстве, члены их семей и специалисты здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта составляют не менее половины населения; поселения с населением менее 50 человек присоединяются к ближайшему селу.
Возьмем сборник Комитета по статистике МНЭ РК «Административно-территориальные единицы Республики Казахстан на начало 2017 года» и посмотрим, сколько населенных пунктов имеется в стране:
- городов республиканского значения — 2 (Алма-Ата и Астана);
- городов областного значения — 38, из которых 14 — это областные центры;
- городов районного значения — 47;
- поселков — 30;
- сел — 6 668.
Сейчас можно объединить поселки и села в одну категорию, потому что количество поселков падает с каждым годом — к примеру, в 1990 году их было 214, и идет процесс превращения их в села.
Для расчета численности населения были взяты данные из сборника Комитета по статистике МНЭ РК «Численность населения Республики Казахстан по областям, городам и районам на 1 октября 2017 года». Результаты представлены в таблице.
Для понимания — в Павлодарской области нет городов районного значения. А в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Джамбульской, Северо-Казахстанской областях нет городов областного значения. В общем, далеко не в каждой области имеется более или менее пропорциональное представительство всех видов населенных пунктов.
Распределение населения страны по разным типам населенных пунктов
Регион
Всего
Города респуб-ли-канского значения
Города област-
ного значения — област-
ные центры
Города област-
ного значения
Города район-
ного значения
Поселки и сельские населен-
ные пункты
738 114
159 499
68 123
135 548
374 944
854 520
473 913
0
124 785
255 822
2 011 080
171 746
94 489
243 153
1 501 692
617 198
324 887
0
59 281
233 030
645 709
302 581
0
34 268
308 860
1 116 338
357 577
0
87 715
671 046
1 380 552
501 342
565 571
36 396
277 243
875 748
238 211
212 210
34 859
390 468
780 235
292 629
39 333
38 714
409 559
655 192
185 601
147 307
6 140
316 144
2 914 054
943 085
431 333
115 853
1 423 783
755 324
360 279
223 019
0
172 026
559 558
217 760
0
33 676
308 122
1 384 601
340 264
416 485
124 324
503 528
1 020 722
1 020 722
0
0
0
0
1 787 964
1 787 964
0
0
0
0
18 096 909
2 808 686
4 869 374
2 197 870
1 074 712
7 146 267
1 404 343
347 812
91 578
22 866
1 067
Если посмотреть по долям, то наибольшее количество граждан живет в селах и поселках. На втором месте областные центры, а потом — города республиканского значения. Проблема расселения в Казахстане в том, что нет нормального постепенного перехода между городами республиканского значения и областными центрами и селами. Образно говоря, население страны живет в двух мирах — в крупных городах, где есть все для успешной жизни, и в селах, где ничего этого нет. Дифференциация слишком велика. Соответственно, основная часть усилий государства должна быть направлена на то, чтобы подтягивать по уровню жизни сельчан к горожанам, прежде всего за счет городов районного значения. Также дело в том, что миграция тем успешней, чем меньше отличаются условия от исходного пункта — переезд в Астану из села с большой вероятностью приведет к маргинализации, а вот переезд в районный центр будет, скорее всего, успешным.
При этом общим местом стало рассуждение об урбанизации, которая якобы происходит в стране. Но возьмем данные за октябрь 2017 года — городское население составляет 57,4% от общего числа жителей страны, сельское население — 42,6%. А потом открываем на странице 21 «Статистический ежегодник Казахстана», изданный в 1991 году, и смотрим — в 1991 году городское население составляло 58%, а сельское население — 42%. Как мы видим, никакой урбанизации нет — если понимать под урбанизацией процесс роста городского населения.
Но это очень узкое понимание данного термина. В реальности урбанизация — это расширение городского пространства, то есть рост населенных пунктов — села превращаются в поселки, поселки превращаются в маленькие города, города растут и превращаются в некоторых случаях в мегаполисы.
Как видно, в Казахстане происходит обратный процесс, то есть рурализация. Количество поселков сократилось в семь раз, городов областного значения стало на десять меньше. Единственные, кто прибавил в числе, — это города районного значения, ну и Астана сменила в числе городов республиканского значения Ленинск (Байконур).
Населенные пункты разного статуса — динамика за 28 лет
1991
2017
2
2
48
38
36
47
214
30
С численностью городского населения тоже не все так просто — из 19 областных центров и столиц с 1989 года существенно, то есть больше 50%, нарастили свою численность только восемь городов, четыре города сократили свою численность, а у семи городов прирост был минимальный. Основной прирост населения у этих 19 городов был за счет Астаны, Чимкента и Алма-Аты — они совокупно составили 74% прироста. Когда вся нагрузка идет на три города, есть большие сомнения в том, что они смогут переработать такой поток — фактически в той же Алма-Ате отдельные районы населяют не горожане, а просто перемещенные сельские общины, которые замкнулись в своем образе жизни.
Динамика численности населения крупных городов Казахстана за 28 лет
Город
1989
2017
Прирост, %
1
253 532
473 913
86,9
2
1 127 884
1 787 964
58,5
3
324 478
340 264
4,9
4
149 261
324 887
117,7
5
159 245
185 601
16,6
6
306 715
357 577
16,6
7
108 821
90 968
-16,4
8
613 797
501 342
-18,3
9
151 791
292 629
92,8
10
136 757
159 499
16,6
11
224 598
238 211
6,1
12
330 748
360 279
8,9
13
241 360
217 760
-9,8
14
334 402
346 556
3,6
15
119 149
171 746
44,1
16
199 835
302 581
51,4
17
277 365
1 020 722
268,0
18
392 977
943 085
140,0
19
62 367
41 351
-33,7
Интересно, что у Джезказгана, Аркалыка и Семипалатинска произошло падение или стагнация численности населения из-за утраты статуса областного центра, а вот Кокчетав и Талды-Курган, которым этот статус вовремя вернули, показали положительную динамику роста населения.
Какие из этого можно сделать выводы?
- Анализ социальной структуры через типизацию населенных пунктов — это до сих пор рабочая и интересная модель, которая многое объясняет в миграции и настроениях населения страны, потому что до сих пор степень развития инфраструктуры, не говоря уже о рынке труда, очень различается.
- По прогнозам 1991 года Госкомстата Казахской ССР, население Казахстана в 2000 году должно было быть 18 646,9 тысячи, в 2005 году 19 666,5 тысячи человек. А в реальности численность населения в эти годы составила, соответственно, 14 901,6 тысячи и 15 074,8 тысячи человек, то есть разница оказалась 4−4,5 миллиона человек. Распад СССР полностью сорвал все прогнозы и привел к тому, что численность в 18 миллионов человек была достигнута только в 2017 году.
- Одновременно был прекращен процесс урбанизации — вместо него начался процесс рурализации. Города существенно потеряли в статусе, а количество поселков уменьшилось в семь раз. Основной прирост населения городов произошел за счет всего трех городов: Алма-Аты, Астаны и Чимкента.
- Из всего этого видно, что основное развитие страны должно идти за счет увеличения числа областных центров (статус областного центра уже сам по себе точка роста), а также развития городов районного значения. Именно они должны перехватывать поток миграции из села в первую очередь.
- Модернизация сознания невозможна без урбанизации, потому что тот рациональный и прагматичный тип мышления, о котором говорит президент Нурсултан Назарбаев, возможен только в городах. А никаких особых усилий по развитию именно городов не происходит — все пущено на самотек.
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