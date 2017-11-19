



Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1986-1988. СССР Чёрная метка

Скандал, скандал… Во время командно-штабных учений НАТО «Трехзубое копье 2017», которое проходило с 8 по 17 ноября в норвежском Ставангере и в котором принимали участие военнослужащие информационно-управляющих систем командных центров НАТО Великобритании, Нидерландов и Турции, в качестве целей для стрельбы были выставлены портреты основателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка и нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По версии самого Эрдогана, на учениях «вывесили список с перечислением как бы врагов, в котором был портрет Ататюрка и рядом мое имя… Когда мы об этом узнали, мы приняли решение, а Генштаб его выполнил, отозвать с учений наших 40 солдат даже в том случае, если эти имена уберут из списка».

При этом президент подчеркнул, что «такие вещи периодически происходят в различных местах». Действительно, в феврале 2007 года в военном колледже НАТО в Риме, где проходили обучение военнослужащие из Турции, была вывешена одобренная Национальной академией США карта «Нового Ближнего Востока» подполковника Ральфа Петерса, на которой показан возможный раздел Турции на несколько государств. На тот момент начальник Генерального штаба Турции генерал Буюканит выразил протест председателю комитета начальника штабов США. В ответ получил, мол, ерунда, речь идет о неофициальной учебной карте. Хотя ее быстро сняли. Нечто подобное происходит и сейчас.

Как сообщило норвежское издание VG Nyheter, один из техников, осуществлявших цифровую поддержку учений, якобы нашел изображение Ататюрка в интернете и использовал его для условного изображения сил противника. Что касается портрета Эрдогана, то его ввел в оборот норвежский военнослужащий турецкого происхождения, который ранее на внутренних интернет-ресурсах альянса создал аккаунт от имени Эрдогана и опубликовал антинатовский комментарий. В этой связи генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принес свои извинения Турции и президенту, заявив, что «Анкара является ценным членом НАТО и вносит важный вклад в обеспечение безопасности союзников, а виновники инцидента будет отстранены от работы от службы в тренировочном центре». Перед Анкарой извинился и глава министерства обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

Иван Шилов ИА REGNUM Ататюрк

Эрдоган отказался принять эти извинения, заявив, что «есть такие ошибки, которые совершаются не просто дураками, а негодяями, и этот вопрос не может быть закрыт простым извинением». В свою очередь, вице-премьер Турции Бекир Боздаг квалифицировал скандальный инцидент как попытку «заставить Анкару свернуть с намеченного пути», после этого «турецкий народ, как никогда прежде, сплотится вокруг своего лидера и поддержит его». Дело в том, что Турция, как восточная страна, придает особое значение символам и некоторым жестам. Турецкие СМИ, вспомнив о карте Петерса, сейчас пишут, что многое из того, что было обозначено в 2007 году на ней, уже сбылось: Ливия и Ирак развалены, в Сирии идет гражданская война, волны дестабилизации и потенциальной фрагментации охватывают огромную территорию от Черного моря до гор Памира.

Что касается портретов Ататюрка и Эрдогана, то турецкие СМИ, ссылаясь на мнения некоторых историков, напоминают, что будто бы «Ататюрк умер при загадочных обстоятельствах», из чего следует, будто бы кто-то из Норвегии посылает нынешнему президенту Турции «черную метку». Сложившаяся ситуация нуждается в специальном анализе. Сейчас мы только определим основные контуры некоторых событий. По мнению многих турецких экспертов, кризис между Анкарой и Брюсселем начался вскоре после начала на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2011 году «арабской весны». Анкара устранение в регионе некоторых авторитарных режимов рассматривала как возможность с опорой на НАТО расширить свое влияние как «единственной демократии западного типа в мусульманском мире». К тому же еще в 2001 году альянс приступил к проведению военной операции в Афганистане за пределами зоны своей ответственности, а в 2003 году США начали военное вторжение в Ирак.

Как заявлял в свое время глава МИД Турции Ахмет Давутоглу, «Турция останется активным и влиятельным актором НАТО, если у альянса возникнут потребности продолжить продвижение на Ближнем Востоке». Но когда стало очевидно, что «арабская весна» сопряжена с ростом влияния ислама в регионе, Турция, понимая, что ее позиция форпоста НАТО и преданного союзника США на Ближнем Востоке ослабляет, а не укрепляет ее позиции, стала дрейфовать во внутренней политике в сторону трансформации режима от демократии к авторитаризму, активно проводя политику исламизации. Эрдоган и его команда были уверены в том, что Турция на Ближнем Востоке играет для Запада важную стратегическую роль, что ею не пожертвуют независимо от «злоупотребления демократией». Ведь раньше Запад поддерживал тесные стратегические отношения с Анкарой, вопреки недемократичным четырем военным переворотам в 1960, 1971, 1980, 1997 годов, и даже после вторжения Турции на Кипр в 1974 году.

В то же время, пишет турецкий эксперт Ибмен Каран, Запад быстро заметил, что Анкара столкнулась в регионе с нежелательными для себя феноменами: пробуждением арабского национализма, что дало о себе знать в момент развязывания кризиса в Сирии, появлением ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также резкой актуализацией курдского вопроса. В регионе стала определяться новая расстановка сил, связанная с возрастающей волной региональной нестабильности, которая грозила НАТО опасностью втягивания в серьезный и непредсказуемый по своим последствиям вооруженный конфликт. Брюссель начал дистанцироваться от Анкары, натовские эксперты выступили с предупреждениями, что Турция при Эрдогане становится «пятой колонной» в альянсе, перестает быть «пехотинцем в союзе мощных западных государств».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Не случайно одновременно в самой Турции стала обостряться внутриполитическая ситуация, обозначились разброд и шатания, обострились противоречия между политической и военной элитами. Кстати, именно в этот момент в турецких СМИ начали появляться суждения о том, что «Турции следовало бы теснее сотрудничать по сирийскому вопросу с Россией». Но когда в Сирии появились российские ВКС, ряд турецких политиков, включая и самого Эрдогана, говорили, что это является «результатом политики США в регионе». Ситуация стала еще более усугубляться после попытки государственного переворота в Турции, неудачного, который, по всем признакам, готовили на Западе. После этого Запад усилил критику Турции из-за нарушения ею демократических норм и прав человека, Анкара выступила с обвинениями в адрес Вашингтона и Брюсселя в том, что те «сотрудничают с террористами», это несовместимо с партнерством, вынуждает Турцию «пересматривать саму суть деятельности НАТО и ЕС».

Публично Турция и НАТО начали демонстрацию отдаления друг от друга. Поэтому выстраивание Турцией новых отношений с Россией воспринимается пока как элемент антизападной контригры: совместные переговоры по Сирии без НАТО, «Турецкий поток», планы закупки российской противовоздушной системы С-400 и так далее. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о поиске альтернативных путей приобретения вооружения ввиду опоздания поставок из США, а функционеры правящей Партии справедливости и развития выступают с заявлениями о «переходе отношений Россия — Турция на уровень стратегического партнерства». Как пишет турецкая газета Akşam, «Эрдоган рассчитывает использовать как козырь Москву в отношении Вашингтона и наоборот». Пока такая «игра» не вызывает серьезных проблем в турецко-российских отношениях. Вместе с тем фактический результат определят не столько эти факторы, сколько то, как Турция дальше будет выстраивать свои отношения с Западом и как Запад с ней.

Объективно, считает германский политолог Герд Португалл, «нестабильная ситуация в Турции и вокруг нее означает ослабление существующего до сих пор якоря стабильности НАТО в регионе, но до того, чтобы считать, что южный фланг альянса полностью разбит, еще далеко». Пока Запад посылает Эрдогану только «метки». Посмотрим, какая посылка придет в Анкару после.