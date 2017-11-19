Вновь увидев на основном государственном телеканале Григория Явлинского, рассказывающего о желании выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента России, я испытал досадное чувство дежавю: всё то же и все те же, плюс ещё одно подтверждение постановочного характера начинающейся кампании. Её режиссёрам, видимо, лидер «Яблока» представляется фигурой, привлекательной для граждан России с, условно говоря, умеренно либеральными взглядами. И, что особенно важно, — для Запада.

Павел Федотов. Свежий кавалер. 1846

Внутреннюю привлекательность ему призваны придать, в общем-то, правильные рассуждения по поводу необходимости борьбы с бедностью, важности совершенствования политики распределения налоговых поступлений между центром и регионами, создания условий для развития мелкого и среднего предпринимательства. Или смелые высказывания типа сравнения действующей федеральной власти с килькой в томате: мол, рейтинги у них сравнимые, только у одной — в стране, а у другой — в магазине, где больше ничего не продаётся.

Отчего же не продаётся? Продаётся. Однако других «товаров», «выставленных на продажу» в политическом магазине современной России, Григорий Алексеевич замечать не хочет. Впрочем, это — его и других персонажей федеральной политики дело. А вот прозвучавшее в программе у Сергея Брилёва заявление Явлинского о том, что среди российских избирателей только один миллион человек (те, кто проголосовал за «Яблоко») способны отличить правду от лжи, — это уже из категории социального шовинизма. А остальные-то: справедливороссы, либеральные демократы, коммунисты, единороссы, а также те, кто вообще не ходит на выборы по идейным соображениям, они все что, полные кретины, что ли?

Skilpaddle Григорий Явлинский

Нет, и мы (я имею в виду себя и свою семью) тоже не кретины, хотя ни за Явлинского лично, ни за «Яблоко» никогда не голосовали. И правду от лжи отличить можем. Поэтому понимаем, что, когда Явлинский говорит о необходимости того, чтобы Россия прекратила войну с Украиной, он вводит нас в заблуждение: это не Россия воюет с Украиной, а незаконный киевский режим развязал войну с населением Донбасса, а Россия пытается её остановить. Но мало того, что Явлинский в данном случае говорит неправду, он ещё и помогает Киеву обманывать на этот счёт своё население, а нашим геополитическим противникам на Западе — вести антироссийскую пропаганду.

И когда Явлинский заявляет, что его забота о добрососедстве с Украиной обусловлена его родственной связью с Советским Союзом, фактом рождения в общей для нас и украинцев стране, он тоже лукавит. Лукавит, потому что знает, что современная Украина не имеет ничего общего с Украинской ССР, что она — это оборотень, начиная с главного, с исторической памяти, и далее по всем пунктам. А с оборотнем и надо обходиться соответственно.

И когда Явлинский требует «прекратить пропаганду ненависти», он тоже лжёт. Пропаганды ненависти на официальном уровне у нас в стране не ведётся — наоборот, хотелось бы, что оценки в отношении русофобской политики Запада со стороны власти были жёстче и честнее.

И когда Явлинский заявляет, что Россия находится в изоляции со стороны «всех стран на свете», он тоже лжёт. Тут уж точно только глупому не понятно, что даже со стороны Запада речь идёт не об изоляции, а об экономическом и военно-политическом давлении с целью сокрушения даже минимальных потуг на восстановление суверенитета нашей страны хотя бы до уровня того самого СССР, к наследию которого Явлинский обращается. А может быть, Явлинский не знает, что, кроме США и стран ЕС, никакие другие страны политику давления на Россию не проводят, а развивают с ней взаимовыгодное сотрудничество? Да нет, знает, но намеренно обманывает граждан России.

Яблоко

И когда Явлинский требует, чтобы Россия «прекратила участвовать в гражданской войне в Сирии», он тоже лжёт, ибо знает, кто, с кем и за что там воюет.

Таким образом, внешнюю привлекательность российского политика Григория Явлинского, его привлекательность для Запада, обеспечивает ложь. Но нам-то, гражданам России, зачем эту ложь слушать?

Итак, если говорить собственно о лидере «Яблока» как кандидате в президенты нашей страны, то голосовать за него следует тем, кто хочет:

— чтобы Россия уступила фашиствующему киевскому режиму и окончательно отдала ему на заклание русских и украинцев в ДНР и ЛНР, а также на самой Украине;

— чтобы мы прекратили войну с терроризмом на Ближнем Востоке, и она скорее перекинулась на территорию России;

— чтобы с Украины и Ближнего Востока Россия начала тотальное геополитическое отступление перед американцами и европейцами.

Голосуйте за него, если вы, как Явлинский, не верите россиянам в Крыму, уже проголосовавшим за свою независимость и за возвращение в Россию. Или, наоборот, если верите, что идея проведения там нового референдума нужна зачем-то ещё, кроме того, чтобы раскачать внутреннее положение и на полуострове, и во всей России (согласимся на проведение референдума в Крыму, получим требование проведения всероссийского референдума на этот счёт; согласимся на это, получим ещё какое-то требование, и так далее…)

Голосуйте за него, если «весь мир» для вас — это только Запад.

Голосуйте за него, если вы действительно не можете отличить ложь от правды.

Но кому всё-таки и зачем нужно, чтобы вся эта ложь озвучивалась в лучшее время на государственном канале, да ещё и будучи примешанной, как бочка дёгтя, пусть и к ведру, но всё же правильных рассуждений по проблемам внутреннего положения в нашей стране? Для того чтобы эти правильные рассуждения дискредитировать? Или, главным образом, чтобы показать Западу, какие мы «толерантные», «демократичные» и прочее, что укладывается в логику обсуждений о параметрах западного наблюдения за нашими выборами, состоявшихся в ходе недавнего визита в Москву директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Гисладоттир?

Или же (не хочется в это верить) речь идёт о части какого-то далеко идущего плана, осуществление которого началось с того, что «яблочникам» на прошедших региональных выборах дали возможность хорошо укрепиться в московских городских структурах власти?