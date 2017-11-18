Венгры, живущие на Украине (почти все они находятся в Закарпатье), имеют право на автономию и на получение венгерского гражданства, полагает вице-премьер этой страны Жолт Шемьен. Он также заявил, что украинские власти нарушают права этнических венгров и пообещал, что Будапешт не оставит это без ответа.

Венгры

Отношения двух стран ухудшились после принятия на Украине закона об образовании в новой редакции. Он предполагает тотальную украинизацию школ. В Будапеште полагают, что 150 тысяч этнических венгров имеют право учиться на родном языке. Венгры пообещали до отмены этого закона блокировать все инициативы Украины по линиям ЕС и НАТО и уже начали это делать.

Одновременно Киев рассорился и с другими соседями. В Румынии тоже недовольны законом об образовании. В Польше — героизацией украинских нацистов. Недавно на ровном месте поссорились с Белоруссией: Минск не стал поддерживать «крымскую» резолюцию Киева, в ответ в Верховной раде заговорили о необходимости создания диверсионных групп и их направлении в Белоруссию. По разным причинам Киев ссорится и с другими странам — Сербией, Чехией, Израилем и т. д.

В некоторых районах Закарпатья венгры составляют большинство населения. Украиной эта территория является только формально. У большинства населения есть венгерские паспорта, а вклад Будапешта в социальное развитие этой территории даже больше, чем вклад Киева. Фактически там и была венгерская автономия.

Sergej Smirnov Мукачево. Закарпатье

Однако после госпереворота 2014 года выяснилось, что сидеть на двух стульях непросто. С одной стороны, майдану нужна псевдоевропейская риторика, с другой — тотальная украинизация согласно требованиям националистов. Точкой бифуркации стал закон об образовании. Венгры настроены решительно и спускать дело на тормозах не собираются.

На майдане начали с борьбы против всего русского, однако эта логика не могла не привести к ссоре с остальными соседями. Апофеоз неадекватности — ответ венграм от премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. После нескольких дежурных фраз («мы не позволим никому диктовать», «мы толерантны» и пр.) тот заявил, что родным языком для всех граждан Украины является украинский.

Тем временем в Верховной раде вдруг заметили, что в нескольких районах Закарпатья на административных зданиях висят венгерские флаги, и стали говорить о том, что «так мы доиграемся до Закарпатской народной республики». На самом деле — уже доигрались, и дело вовсе не во флагах.

KGyST Венгерский спецназ

Власти той территории, которая называется Украиной, так и не сумели предложить населяющим эту территорию гражданам никакого проекта развития. Сейчас им предлагается украинизироваться, платить все больше за управление все более низкого качества, считать Бандеру героем и ездить в Польшу по безвизу мыть туалеты. Такой проект устраивает только сельских нацистов из Галиции. Русских на востоке или, к примеру, венгров на западе он не устраивает.

Заявление Будапешта о необходимости автономии для Закарпатья — это не объявление войны. Это — заявление своих прав на территорию. Поскольку экономическая политика майдана не более «адекватна», чем его социальная политика, то существовать такому государству в таких границах недолго. Оно либо подвергнется федерализации, либо исчезнет. При обоих сценариях появится вопрос о разделе территорий. Венгрия «застолбила» за собой Закарпатье.