



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным и после посещения Кувейта и Катара, решил вернуться к проблеме урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Ведь накануне сочинских переговоров он дважды анонсировал якобы имеющееся у турецкой стороны некое «инициативное предложение» по этой проблеме, которое могло бы «вызвать раздражение у армянского лобби на Западе».

В этой связи предполагалось, что Анкара выставит нечто подобное «пакетному соглашению», в котором предусматривалась и нормализация ее отношений с Ереваном — это было бы логично. Однако в действительности все оказалось иначе. Если цитировать заявление Эрдогана по турецкому информационному порталу Haberturk, звучит оно следующим образом:

«Я призвал Путина уделять больше внимания нагорно-карабахскому конфликту. Он и сам так думает, однако, по моему мнению, особых надежд у него нет из-за позиций, занимаемых сторонами. Я напомнил ему о принятом решении относительно освобождения пяти районов и о том, что армянская сторона должна была покинуть данные территории».

Российская сторона в свою очередь не комментирует данное заявление. Хотя не исключено, что Эрдоган в беседе с президентом Владимиром Путиным в Сочи действительно затрагивал проблему урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Но кто и когда принимал решение по пяти районам, о чем как о факте говорит Эрдоган? Турецкая газета Star указывает на резолюции Совета Безопасности ООН начала 1990-х годов, однако в этих документах подобной конкретизации не содержится. Глава бакинского Центра политических инноваций и технологий, политолог Мубариз Ахмедоглу подчеркивает, что о пяти районах недавно заявлял московский философ Александр Дугин, ссылаясь на никогда не существовавший так называемый план Лаврова. Как говорит Ахмедоглу, «ни в одном документе не упоминается о том, что Азербайджану должны возвратить пять районов вокруг Нагорного Карабаха». Но добавляет:

«Даже в самом «арменизированном» варианте обновленных «мадридских принципов» (к слову, а почему Баку не публикует свой вариант этих принципов? — С.Т.) упоминается о том, что в первую очередь Азербайджану должны быть возвращены семь районов».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

Объективности ради отметим, что в так называемых Мадридских принципах, которые были согласованы Ереваном и Баку в 2007 году, о районах говорится. Но этот документ не был подписан конфликтующими сторонами, хотя на его основе уже не первый год продолжаются переговоры в формате Минской группы ОБСЕ без участия Степанакерта. Следовательно, президент Турции в своих суждениях апеллирует к документу, не имеющему правовой основы. Тогда почему он решил выйти с этой проблемой на уровень диалога с президентом России и ранее заявляя об определенной согласованности своих позиций с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым? На этот вопрос ответил глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов:

«В политике есть такое понятие, как актуализация проблемы. Эрдоган, подняв карабахский вопрос, актуализировал его. Обсуждение этой непростой темы лидерами двух региональных держав уже плюс».

А зачем понадобилось Баку «актуализировать» проблему урегулирования нагорно-карабахского конфликта через Анкару, тогда как Россия и без того находится в поле активного диалога с Баку и Ереваном? И тут есть ответ. Эксперт турецкого Центра стратегических исследований Ближнего Востока (ORSAM) Ойтун Орхан уверен в том, что «российская политика в Сирии по многим аспектам» якобы «сейчас зависит от позиции Турции», а «в экономической сфере две страны на пороге начала реализации проектов стоимостью в десятки миллиардов долларов». Поэтому, по его словам, «взаимная поддержка в стратегических вопросах будет углубляться, и, естественно, у Турции будет больше возможностей влиять на решение карабахского конфликта, и вместе с Москвой она в конечном счете может стать ключевым фактором на пути урегулирования».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

На наш взгляд, проблема в другом. Эрдоган пытается интегрироваться в карабахский геостратегический механизм, чтобы использовать его в решении других более важных для него проблем — с курдами в Сирии и в Ираке — восстановив схему отношений времен Ленина и Ататюрка в формате Россия-Азербайджан-Турция. Россия дистанцировалась от этой «игры», понимая уровень и смысл маневров турецкой дипломатии. Но этим сюжетом интрига не исчерпывается. На днях официальный представитель МИД России Мария Захарова решила прокомментировать заявление экс-сопредседателя Минской группы Мэтью Брайзы о том, что США могут отозвать своего делегата в МГ ОБСЕ из-за «сокращения финансирования госдепом» и что «формат Минской группы может быть изменен».

По ее словам «все логично выглядит — если на одного сопредседателя станет меньше, то формат изменится». Однако дело в том, что именно Брайза стал вбрасывать информацию, будто госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен ликвидировать в рамках реорганизации своего ведомства должности около 30 специальных послов, включая тех, кто занимается сирийским и карабахским конфликтами. В случае реализации такого сценария, должность американского сопредседателя в Минской группе будет возложена на заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. В Баку оценили эту возможную акцию Вашингтона как «передачу инициативы при решении карабахского вопроса России», что вписывается в логику рассуждений о возможности его решения в формате Москва-Анкара. Однако Захарова оценила такие заявления как «спекуляции»:

"Мы были, продолжаем оставаться и будем активным сопредседателем Минской группы. От США назначен новый сопредседатель МГ ОБСЕ. Он непосредственно является участником переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию».

Кстати, на встречу в Москве с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в формате Минской группы американский сопредседатель Эндрю Шефер явился даже со своим помощником. В одном из недавних интервью Шеффер заявил, что «ведется работа для организации встречи Налбандян — Маммедъяров», которая, как стало известно, должна состояться в Вене в первых числах декабря в расплывчатом формате министерской встречи ОБСЕ. Так что все возвращается на круги своя, хотя некоторая активность в карабахском направлении продолжается. В австрийском председательстве в ОБСЕ заявляют: «Во время саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году были сделаны конкретные предложения по мерам укрепления доверия. Среди них было предложение расширить полномочия личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, с которым в принципе согласились президенты Армении и Азербайджана».

На следующей неделе глава МИД России Сергей Лавров отбывает в Баку и Ереван. По всем признакам, он подтвердит венскую повестку предстоящих переговоров.