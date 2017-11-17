Ныне покойный бывший президент и премьер-министр Израиля Шимон Перес недолюбливал разведывательные службы своей страны. Перес нередко издевался над руководством спецслужб за то, что оно не могло предугадать важнейшие события на Ближнем Востоке. События, случившиеся в начале ноября 2017 года, могли бы стать поводом для очередной улыбки Переса. Выяснилось, что израильская разведка снова была застигнута врасплох, пишет Амос Харель (Amos Harel) в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

На этот раз разведка Израиля упустила развитие последних событий в Ливане, начиная с момента неожиданной отставки премьер-министра Ливана Саада Харири под давлением Саудовской Аравии. Два представителя израильского правительства подтвердили, что руководство страны не имеет и малейшего представления о планах Харири.

«Если честно, об этом также ничего не знают как американцы, так и спецслужбы других стран», — заявил один из министров.

Саад Харири

Сначала Израиль поддержал отставку Харири и обвинил руководство Ирана в том, что оно пытается вмешаться во внутренние дела Ливана. Между прочим, данные заявления очень созвучны официальной позиции Саудовской Аравии. Первая реакция со стороны руководства Израиля, однако, была призвана замаскировать абсолютную неосведомленность страны о действиях Саудовской Аравии. Вскоре израильские министры прекратили делать публичные заявления в отношении ливанского кризиса. Теперь в Израиле знают, что действия Харири были вызваны давлением со стороны Саудовской Аравии, но до сих пор не имеют представления о планах Эр-Рияда.

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В четверг, 16 ноября, одна из саудовских газет опубликовала интервью израильского генерал-лейтенанта Гади Айзенкота, который подтвердил, что точки зрения Эр-Рияда и Тель-Авива в отношении Тегерана совпадают. Для обеих стран Иран «представляет самую большую угрозу для региона». Однако Айзенкот добавил, что в настоящий момент он не видит необходимости в конфронтации с проиранским шиитским движением «Хезболла».

Представители оборонного ведомства Израиля и ряд экспертов сходятся во мнении, что внезапная активность Саудовской Аравии вызвана стремлением наследного принца Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда консолидировать власть внутри страны и продемонстрировать силу в регионе, в котором Саудовская Аравия намерена сдерживать распространение иранского влияния.

В Израиле задаются одним и тем же вопросом: готов ли 32-летний принц для такой амбициозной повестки дня на Ближнем Востоке? В конце концов, он не только сместил с поста Харири и арестовал десятки саудовских принцев и бизнесменов из-за обвинений в коррупции, но одновременно с этим пытается изолировать Катар, оказывает давление на Египет при обсуждении деталей соглашения о примирении с палестинцами и противостоит ревностным священнослужителям Саудовской Аравии.

Неожиданные действия со стороны Саудовской Аравии заставили некоторых аналитиков предположить, что Эр-Рияд, с согласия Тель-Авива, сознательно подталкивает Израиль и «Хезболлу» к началу боевых действий. Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла выразил предположение о тайном заговоре между Израилем и Саудовской Аравией об уничтожении Ливана.

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Военные Израиля

Стоит отметить, что позиции Израиля и Саудовской Аравии в отношении Ирана сильно совпадают. Некоторые израильские аналитики даже шутили, что Израиль неофициально стал умеренным суннитским государством. Однако данные общие интересы не имеют ничего общего с реальной готовностью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рисковать жизнью солдат в войне, в которой политическая выгода очевидна только для Саудовской Аравии.

Ранее в Эр-Рияде уже дважды получали отказ со стороны Тель-Авива о военном вмешательстве в интересах Саудовской Аравии. Так было с отказом о бомбардировке ядерных объектов Ирана, позднее Израиль отказался от активной поддержки суннитских террористических группировок, сражающихся в Сирии против правительственных сил Башара Асада.

Нетаньяху занимает пост премьер-министра в общей сложности почти 12 лет. За все это время он инициировал всего две операции в секторе Газа, одна из которых была ограниченной по масштабу. Решение о начале военной операции было спровоцировано действиями движения ХАМАС.

Если «Хезболла» не хочет вести войну на данном этапе, зачем ее начинать Израилю? Решение о начале боевых действий в настоящий момент является весьма деликатным вопросом для Нетаньяху, который уже столкнулся с огромным внутриполитическим давлением из-за юридических проблем. Нетаньяху совершил бы необыкновенно легкомысленный поступок, если бы выбрал путь военной конфронтации.