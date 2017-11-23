Завершается календарный год, наступает время подведения итогов. Традиционно в октябре правительство России присуждает премии в области науки и техники за прорывные работы, позволяющие стране двигаться вперед, становиться всё менее зависимой от экспорта непереработанных ресурсов.

Onkonature.ru Раковые клетки

Ничего удивительного в том, что Росатом, его ученые и технологи регулярно оказываются в числе лучших, конечно же, нет — успехи нашей атомной корпорации стали прекрасной традицией. Однако в этом году премией правительства награжден и коллектив, состоящий из физиков и медиков — Росатом продолжает «рывок» в развитии ядерной медицины, смежной научной дисциплины, востребованной в наше время во всём мире, сообщает РИА Новости.

Радиация против рака

Премии правительства за разработку, производство и внедрение отечественных радиоактивных источников для контактной лучевой терапии в онкологии удостоены специалисты «Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена» — филиала «Национального медицинского исследовательского радиологического центра Минздрава РФ», «Медицинского радиологического научного центра имени Цыба», Российского научного центра рентгенорадиологии и предприятий Росатома — «Физико-энергетического института имени Лейпунского» и «Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации» (НИИТФА, Москва).

В России под эгидой Росатома ранее стартовал проект по производству полностью российских микроисточников с изотопом йод-125 (I-125) для проведения операций по брахитерапии (внутритканевой лучевой терапии, современного высокотехнологичного и минимально инвазивного метода лечения рака). В рамках этого проекта I-125 нарабатывается в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (Димитровград, Ульяновская область), а микроисточники с изотопом изготавливаются в ФЭИ.

Основы проекта по созданию этих микроисточников были заложены более 10 лет назад, и в результате его реализации получен высокотехнологичный отечественный продукт на уровне мировых аналогов, обладающий значительным экспортным потенциалом. Внедрение российских источников, стоимость которых в несколько раз ниже зарубежных аналогов, значительно снижает затраты на проведение онкохирургических операций.

James Heilman, MD Капсулы в простате

Первая операция по брахитерапии рака предстательной железы с использованием этих микроисточников прошла осенью 2015 года в Медицинском радиологическом научном центре имени Цыба в Обнинске.

В 2016 году руководитель удостоенного нынешней премии коллектива, директор института имени Герцена, академик Российской академии наук Андрей Каприн сообщил РИА Новости, что российские онкологи отмечают высокое качество отечественных микроисточников с I-125. По его словам, выпускаемые Росатомом микроисточники ни в чём не уступают зарубежным аналогам.

Лауреатами премии правительства РФ 2016 года за разработку, производство и внедрение отечественных радиоактивных источников для контактной лучевой терапии в онкологии стали:

руководитель работы Каприн Андрей Дмитриевич, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор «МНИОИ онкологического института им. П. А. Герцена» — филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России;

Говердовский Андрей Александрович, директор АО «Государственный научный центр РФ — Физико-энергетичекий институт им. А. И. Лейпунского»;

Неврозин Николай Александрович, заместитель директора отделения — начальник «Научно-производственного комплекса изотопов и радиофармпрепаратов»;Шаповалов Владимир Владимирович, главный технолог того же комплекса;

Хетеев Михаил Владимирович, начальник лаборатории АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации».

Директор ФЭИ Андрей Говердовский также прокомментировал это событие.

«Все вопросы разрешительного характера у нас решены. Число клиник, использующих наши микроисточники, растет. Теперь операции по брахитерапии с использованием отечественных микроисточников с йодом-125 будут делать и в Сибири. Цена наших микроисточников значительно ниже, поэтому мы уверены, что спрос будет продолжать расти. На данный момент проведено более 80 операций. Врачи оценивают качество очень высоко, поэтому и применяют отечественные микроисточники для операций. Качество подтверждают и положительные результаты уже проведенных операций»

После внимательного прочтения этой приятной новости у нас эмоции, тем не менее, смешанные. С одной стороны, мы искренне рады тому, что умеют делать наши атомные физики, что они работают в тесном взаимодействии с медиками, которые спасают жизни и здоровье нас с вами. Еще более приятно, что федеральные СМИ рассказали об этом — значимое событие могло остаться в тени. Ну, а с другой…

Многие ли поняли, что инновационного в производстве изотопа йода-125, как он помогает «брахиотерапии — минимально инвазивному методу лечения рака»? Это новость или текст небольшого такого заклинания? Почему йод-125, а не какой-нибудь иттрий-90 нужен именно для брахиотерапии? Что такое инвазивность? В связи с чем для производства йода-125 потребовались усилия сразу двух научных институтов Росатома и исследовательский реактор в придачу? Что читатели знают про Медицинский радиологический институт, созданный еще до того, как физики узнали про строение ядра атома, когда даже существование нейтрона не было никому известно, не говоря уж про свойства элементарных частиц?

Dina Wakulchik Радиотерапия области таза

Поняв, что список вопросов у всех, кто не погружен глубоко в тему, может быть едва ли не бесконечным, мы загрустили — придется всё бросить и рассказывать обо всех этих «загадках». Почему загрустили? Да потому, что речь пойдет о чудесах, открытиях и достижениях радиотерапии (она же — терапия лучевая), которых насчитывается великое множество. Радиация не только помогает оценить состояние пациента, поставить ему точный диагноз — она еще и лечит, лечит весьма успешно, помогая медикам и нам справиться с онкологическими заболеваниями, самыми, пожалуй, страшными из всех, которые выпадают на долю человека.

Весной, когда мы начали цикл статей о ядерной медицине, мы с надеждой ожидали, что профессиональные физики и медики «подхватят» тему, которая важна с точки зрения медицины и удивительна, увлекательна как смежная наука, для развития которой требуются специалисты, хорошо разбирающиеся и в самых передовых достижениях медицины, и в том, что может дать физика. Ждали полгода — честно сказать, потому, что откровенно подрагивали поджилки браться за такую работу самим. В лучевой терапии насчитывается около 30 лечебных методов, для ее нужд используются излучения 12 разных видов, всё это комбинируется в самых разных сочетаниях. Но вариантов, судя по всему, не осталось — придется засучить рукава.

Если же без иронии — тема лучевой терапии настолько важна и интересна, что «пройти мимо» не получится. Какое отношение это имеет к Геоэнергетике, которая, в первую очередь, старается рассказывать обо всех отраслях энергетики? Да самое прямое — ведь избавление от рака происходит за счет использования энергии. Энергии атомных ядер, энергии элементарных частиц, разных форм излучений.

«Побочный эффект», который нам предстоит создать, а вам, уважаемые читатели, испытать на себе — обширный курс ядерной физики и физики элементарных частиц, написанный так же, как и все наши материалы. Без формул, кроме крайне необходимых. С расшифровкой всей фантастической терминологии, которую используют медики и физики. С опорой не на строгую квантовую теорию, а на здравый смысл и школьное знание физики с химией, которое мы с удовольствием освежим.

Дорогу осилит идущий, продолжению цикла статей о ядерной медицине — быть. Причем в самое ближайшее время.